Kinderen knutselen met robots om kennis te maken met ICT

Devoxx4kids, gegroeid uit ontwikkelaarscongres Devoxx, is een internationale organisatie, met een sterke aanwezigheid in Nederland. In ons land alleen al worden zo'n vijftien dagen per jaar voor kinderen georganiseerd. Zo waren er vorige week zaterdag twee Nederlandse Devoxx4kids-dagen tegelijk, eentje in Nieuwegein en één in Zwolle. Wereldwijd zijn er sinds 2012 bijna 450 Devoxx4kids-dagen gehouden. Het doel is om niet alleen kinderen te inspireren, maar ook om docenten een houvast te geven om iets dergelijks in hun lesprogramma op te nemen.

Nao neemt presentatie over

ICT-dienstverlener Ordina was deze maand de gastheer van het event en daarom gingen we langs in Nieuwegein om een indruk te krijgen van zo'n dag. Daar werden afgelopen weekend drie sessies gehouden en de kinderen werden opgesplitst in drie groepen om ze allemaal te doorlopen: eentje waarbij wordt geëxperimenteerd met Scratch, een sessie waar een game wordt gebouwd met behulp van Python-code en een sessie waarin robots in elkaar werden gezet om tegen elkaar te strijden. De aankondiging van de laatste kon op veel enthousiast rumoer rekenen van de ongeveer zestig aanwezige kinderen.

"We willen jullie uitleggen wat er in de wereld van ICT gebeurt", legt Koen Aerts van Ordina 's ochtends uit aan de groep verzamelde kinderen, van negen tot veertien jaar oud. Hij introduceert kort wat ICT inhoudt en daarna laat hij het woord aan robot Nao die met mechanische stem een warm-up doet. Op de vraag "Are you excited?" volgt een stilte, maar de kinderen beginnen te lachen als de robot vervolgens voor grenzeloze communicatie kiest en danst op Gangnam Style.

De robot haalt Steve Jobs aan die vond dat ieder kind moet leren om te programmeren omdat het je een manier van denken geeft. Dat is ook het mooie van programmeren: het geeft je de tools om abstract te denken, maar ook meteen een praktische toepassing van deze denkwijze. In één van de sessies bouwen de deelnemers bijvoorbeeld hun eerste app. "Het is zo cool dat ze, net als ze een smartphone hebben, al naar buiten kunnen lopen met hun eerste zelfgemaakte app", vertelt Aerts in gesprek met Computerworld.nl.

Robotauto's bevechten elkaar

Tijdens een van de onderdelen van het dagprogramma bouwen de kinderen een BatteBot: een met 3D-printer gemaakt rijdend platform met een Arduino, motor, 9V-batterij en een BLE-module. Het is aan de kinderen om instructies te volgen hoe de verschillende componenten met kabeltjes gekoppeld worden. Opvallend is dat sommige kinderen zich bezighouden met het design van de bekabeling ("als we het netjes houden, kun je zien of ze goed zijn aangesloten", zegt een jongen) en anderen een ad hoc-aanpak hanteren, die meer een kabelspaghetti opleveren.

De deelnemers vinden het geknutsel met kabels soms best ingewikkeld. "Je kunt lastig lezen welke kabel op welk nummertje moet", licht een meisje toe, maar het lukt ze meestal wel om de juiste componenten aan de juiste pins van de Arduino te koppelen. Iets minder dan dertig minuten later rijdt het eerste wagentje van een duo meisjes al over de tafel. Ze maken van de voorsprong gebruik om te oefenen met de bediening. Na ongeveer vijftig minuten zijn de meeste BattleBots klaar voor de strijd.

Daarna strijden ze tegen elkaar in een andere ruimte. De auto's worden bediend via een Bluetooth-verbinding naar een (door Devoxx4kids ontwikkelde) app op een Android-toestel. Alle wagentjes hebben achterop een rode knop die ervoor zorgt dat hij stil wordt gelegd als hij wordt ingedrukt. Het is de bedoeling dat ze elkaar de arena uitvechten door met hun auto een knop achterop van een tegenstander aantikken. Dat levert een trotse "we hebben een kill gemaakt" op van de jonge deelnemers die een concurrent lam weten te leggen.

In een kerker met Python

In een andere sessie programmeren de kinderen met online leeromgeving Code Combat. Dat is een dungeon-game waarbij spelers leren omgaan met talen Python of JavaScript (en er wordt geëxperimenteerd met CoffeeScript). Deze game is deels gratis online te spelen, zodat iedereen van basale programmeerskills kan proeven. Er zijn uitgebreidere levels via een betaald abonnement, mochten kinderen de smaak te pakken krijgen. Dat kost tien dollar per maand.

Je hebt bijvoorbeeld een kerker waarbij je een figuur door een passage moet leiden om diverse schatten op te pikken, zonder schadelijke objecten aan te raken. Je doet dit door strings in een script te zetten. Vervolgens leer je arguments toevoegen om niet steeds dezelfde strings te herhalen, comments te gebruiken om informatie te zien over de functionaliteit van het codeblok, over methodes door trollen met een zwaard aan te vallen, functies te gebruiken om een wachtwoord uit te spreken tegen een dungeonmaster en while-loops om objecten als kasten te doorzoeken.

Als je zelf thuis het kerker-level met zijn 42 lessen wilt spelen, kan dat op deze website - ook handig voor de kinderen die niet waren uitgespeeld na de sessie van dik een uur. Voor sommige kinderen is deze kennismaking met programmeren zichtbaar interessanter dan voor andere. Sommigen willen het niet opgeven aan het einde van de sessie, terwijl anderen duidelijk niet kunnen wachten op het volgende onderdeel.

Begin van de reis

De oefeningen en het materiaal zijn terug te vinden online, zodat de kinderen er thuis verder mee kunnen werken. Dat is uiteindelijk het doel van de dag, het hoeft geen eenmalige oefening te zijn. Op GitHub kun je met een zoekopdracht naar Devoxx4kids repo's vinden van allerlei partijen en landen, zoals een in Duitsland gemaakte mod voor Minecraft die draait op een simpele Raspberry Pi, of HTML-code voor een simpele website afkomstig van een Poolse tak, of een in Java geschreven muzikale RasPi-module uit Groot-Brittannië.

"Deze dag kan een begin zijn voor kinderen die willen zien of de ICT-wereld wat voor ze is, maar zo niet is het ook prima", licht Aerts toe. "We willen niet iedereen per se in de ICT trekken, maar kinderen al vroeg een beeld geven om te zien of het wat voor ze is." Zo kunnen leerkrachten deze informatie gebruiken om na te denken over hoe ze leerlingen een introductie kunnen geven van IT voor datzelfde doel.