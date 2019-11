We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over 6G en het korte antwoord op de vraag "wat is 6G" is eigenlijk: "nog niets". 6G bestaat nog lang niet en bovendien is het geen technologie an sich, maar een standaard die bepaalde technologieën zal implementeren. Met nog ruim tien jaar te gaan voordat 6G officieel wordt bepaald, kun je nog weinig zeggen over de technologie die verschenen is (en volwassen genoeg is) op het moment dat er een keuze wordt gemaakt over welke draadloze ontwikkelingen mee worden genomen in de nieuwe versie.

Keuze voor technologie

Voor de overgang van 4G naar 5G werd bijvoorbeeld gekeken naar meerdere technologieën die latency verlaagden en doorvoersnelheid verhoogden, zoals Massive MIMO en beamforming. In onze State of IT-special eerder dit jaar over 5G in Nederland stonden we hier uitgebreid bij stil.

Gezien de technologie die wordt geïmplementeerd in 5G is besloten om met veel hogere frequenties te werken. Ter illustratie: de 'hoge frequenties' van 4G (2,1 GHz) zijn in de nieuwe constellatie 'middenfrequenties' geworden, met frequenties van 26 en 86 GHz. In de huidige uitrol zitten we nog op lagere (4G-)frequenties en de daadwerkelijke vooruitgang die mmWave biedt, zien we pas later in de jaren 20 als de hogere frequenties breder ingezet gaan worden.

Wat de keus gaat zijn voor volgende technologie is nog helemaal niet te zeggen, maar er wordt overal ter wereld al naar die toekomst gewerkt. Zo wordt momenteel in Duitsland gewerkt aan modernere modulatoren met nanofotonica om toekomstige mobiele ontvangers te koppelen aan een glasvezel-backend. Ook zal een ongetwijfeld een verbeterde MIMO-transmissietechniek vereist zijn om de nieuwe mobiele streams gelijktijdig te verwerken in de bassistations, waar verschillende academische centra al jaren onderzoek naar doen.

Waarom hebben we het nu al over 6G?

Een van de redenen dat de term 6G nu rondzwerft, is vanwege het nieuws deze maand dat er in China wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe standaard. Wat dat eigenlijk betekent, is dat de overheid aldaar investeert in het zoeken naar communicatietechnieken die het mogelijk maken dat mobiele technologie naar een hoger niveau wordt getild. Hetzelfde zag je hier bijvoorbeeld met Europese subsidies voor soortgelijk onderzoek naar toepassingen die deel zouden kunnen uitmaken van 5G, in een tijd dat 4G nog landelijk uitgerold moest worden.

De verhalen over 6G waren al langer rond, niet in de minste plaats omdat Amerikaanse president Donald Trump in februari dit jaar tweette dat het land een leidende rol moest pakken in de ontwikkeling van de nieuwe generatie mobiele technologie. Dat speelt ongetwijfeld een rol in de de ophef van vorige week dat China er met de technologie vandoor zou gaan: in de Koude IT Oorlog is men direct bevreesd dat China de kaas van het brood van de rest van de wereld eet met zijn ontwikkelingen.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and s... twitter.com/i/web/status/1... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)21 February 2019

Zulke paniek is nergens voor nodig. De technologie wordt ontwikkeld met behulp van internationale providers, netwerkbedrijven, academici, overheden en andere organisaties, en de uiteindelijke standaard wordt bepaald door een internationaal instituut met vertegenwoordigers uit Europa, Azië en Noord-Amerika. Die organisatie, 3GPP, wordt onder meer aangestuurd door Europees telecominstuuut ETSI.