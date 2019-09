Cohesity is de Nutanix voor secundaire data

Cohesity is een relatief jong bedrijf, in 2013 opgericht door Mohit Aron. Aron stond als mede-oprichter aan de basis van Nutanix en was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het filesystem dat Google gebruikt in haar cloudomgeving. Je zou dus kunnen zeggen dat een bedrijf dat is opgericht door Aron een grote kans van slagen heeft.

Getuige de buzz die op dit moment rond Cohesity hangt, lijkt dit ook nu weer te gaan lukken. Het doet ons denken aan hoe het begin vorig jaar met Rubrik ging en is blijven gaan tot nu toe. Leuk detail is overigens dat ook Rubrik is opgericht door iemand die lang bij Nutanix betrokken is als lid van de raad van bestuur, maar dat terzijde.

Versnelling van groei

Met name sinds vorig jaar gaat het relatief snel met Cohesity. Bak heeft het over een toename in personeel van zo'n 300-400 vorig jaar naar om en nabij de 1000 nu. Vorig jaar kwamen er ook al berichten naar buiten dat Cohesity op een annual run rate zou zitten van 200 miljoen dollar omzet. Voor een start-up is dat alleraardigst.

Andere cijfers liegen er ook niet om: in fiscaal jaar 2018 was er volgens Cohesity sprake van een omzetgroei van 300 procent en werd er veel geld opgehaald in een ronde D-investeringsronde. Onder andere de grote investeerder Softbank, maar ook gerenommeerde IT-organisaties zoals Cisco en HPE zagen het overduidelijk zitten in Cohesity. We verwachten dat de cijfers voor dit jaar nog beter zijn (fiscaal jaar 2019 is op het moment van schrijven net afgelopen). Cohesity is vooralsnog echter een private onderneming, die dus niet verplicht is om inzage te geven in de cijfers. Een compleet overzicht is nog niet te geven, al is ons wel te kennen gegeven dat er in oktober meer duidelijkheid gegeven gaat worden.

Geen storage-partij, maar wat dan wel?

Getuige het verleden van de oprichter en het feit dat Cohesity met DataProtect een product levert voor back-up en disaster recovery, ben je wellicht geneigd om Cohesity als storage-partij te labelen. Dat is dus nadrukkelijk niet de bedoeling. Bak drukt ons tijdens het gesprek op het hart dat dit echt niet zo is en de oprichter heeft recent ook nog eens ergens expliciet gesteld dat ze veel meer dan een back-up vendor zijn. Het draait sowieso meer en meer om software dan hardware. In het afgelopen jaar heeft Cohesity dan ook meer inkomsten gegenereerd met software dan met hardware.

Als het geen storage-partij is, wat is Cohesity dan wel? Het antwoord daarop ligt in de twee andere zaken waar het bedrijf mee bezig is. Eerst en vooral is er het DataPlatform. Dat zou je kunnen zien als de kern van wat Cohesity te bieden heeft. "We zijn niet begonnen met een point solution, maar met een platform, omdat het ten tijde van de oprichting van Cohesity al duidelijk was dat de markt die kant op zou gaan," stelt Bak. Het tweede is Helios, een SaaS-dienst waarmee zaken zoals governance geregeld kunnen worden voor je data.

Carel Bak, Regional Director Northern Europe bij Cohesity

De platformgedachte is een gevolg van de acceptatie bij Cohesity van de aanwezigheid van silo's en datafragmentatie. Die twee zaken gaan nergens heen in de komende tijd, dus moet je ermee omgaan. Zoals Nutanix CEO Dheeraj Pandey in een gesprek met ons eerder dit jaar al eens aangaf: "The more things get siloed, the easier it is to HCI it." Dat geldt niet alleen voor primaire data, waar Nutanix zich onder andere mee bezighoudt, maar ook voor secundaire data, het terrein van Cohesity. Als je in een elevator pitch-situatie moet uitleggen wat Cohesity is, dan kom je met 'de Nutanix voor secundaire opslag' wat ons betreft een heel eind.

Uiteraard zijn de twee niet één-op-één met elkaar te vergelijken en we doen beide partijen ermee tekort, maar onderliggend dekt dit de lading heel aardig. Cohesity zou het in ieder geval niet erg vinden om het succes van Nutanix te evenaren, gokken we zo. Desgevraagd laat men zelfs weten dat ze het willen overtreffen. Aan zelfvertrouwen geen gebrek dus.

DataPlatform

Een andere manier om Cohesity te duiden is door te zeggen dat het bedrijf met het DataPlatform tussen alle onderdelen wil zitten die met secundaire data van doen hebben. Dit om zaken zoals dev/test en analytics optimaal in te kunnen zetten op alleen die data die daarvoor relevant is. Dat betekent bijvoorbeeld ook veel focus op deduplicatie, waarmee je niet alleen veel efficiënter kunt omgaan met je opslag, maar ook veel efficiënter bent in onder andere analytics. Je bent dan immers niet in de weer met meerdere instanties van hetzelfde datapunt. Dat komt de uitkomst van om het even welke analyse niet ten goede natuurlijk. De focus op deduplicatie is volgens Bak ook goed voor GDPR-compliancy bijvoorbeeld: "iedereen heeft data en kopieën van data. Doordat we erg veel focus leggen op deduplicatie, kunnen we heel erg veel kopieën eruit halen."

Het is Cohesity dan volgens Bak ook niet te doen om te concurreren met 'traditionele' back-up en DR-partijen zoals Veeam en Commvault, ook al bieden ze dat zelf ook aan. Ze kunnen hier ook prima mee samenwerken volgens Bak. Dit geeft Cohesity de mogelijkheid om zo goed als vendor-agnostisch te opereren. Dat is zonder twijfel een sterk punt.

Het Cohesity DataPlatform zet je als organisatie in als consolidatiemiddel. Dat wil zeggen, je wil zo goed als onzichtbaar maken welke complexiteit en fragmentatie er buiten het platform aanwezig is. Alles wordt geïntegreerd binnen dit platform, dus je hoeft dat helemaal niet te weten. NFS-, SMB- en S3-ondersteuning is ingebouwd en het maakt niet uit welke type opslag je wilt koppelen: block, file, object storage, alles wordt ondersteund. Daarnaast maakt men gebruik van SpanFS. SpanFS zou je kunnen zien als het hart van het DataPlatform en is ontwikkeld om web-scale prestaties (lees: software-defined, weinig tot geen latency en ultieme dataconsistentie in gedistribueerde omgevingen) naar enterprise-organisaties te brengen.

Naast een enterprise-variant van DataPlatform is er ook nog een cloudversie. Die moet ervoor zorgen dat je al je data en applicaties verspreid over de verschillende clouds en de eigen datacenters kunt beheren. Migratie tussen clouds is hiermee ook mogelijk overigens, zonder dat je hiervoor weer een andere point-oplossing nodig hebt, zo stelt Bak.

Helios

Het tweede (of eigenlijk derde, na DataPlatform en SpanFS) onderscheidende component van wat Cohesity doet, is Helios. Helios is de managementlaag van Cohesity en nog geen jaar geleden officieel aangekondigd. Hiermee heb je in een enkele omgevingen een compleet overzicht van al je data en applicaties, waar deze ook staan of draaien. Je kunt deze monitoren en er zaken zoals governance policies op toepassen en ervoor zorgen dat je compliant bent met specifieke regelgevingen en dergelijke. Ook kun je met een slimme assistent evalueren of SLA's gehaald kunnen worden over de gehele verzameling van clusters op het gebied van beschikbare bronnen zoals compute en storage.

Helios biedt je ook de mogelijkheid om zaken te automatiseren. Dat wil zeggen, je kunt het zo inregelen dat er automatisch wordt ingegrepen op het moment dat er systemen uitvallen. Er kan dan zelfs automatisch een melding gestuurd worden naar het support-team van Cohesity. Vooralsnog gaat het getuige de documentatie van Cohesity om non-critical systemen overigens. Op zich logisch, omdat het bij mission-critical systemen nog niet echt gewenst is om zonder menselijke tussenkomst in te grijpen.

Overigens is Helios de enige SaaS-dienst in het portfolio van Cohesity, dat verder alleen software verkoopt, niet as-a-service aanbiedt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een partij zoals Rubrik, verkopen ze geen appliances. Van Rubrik hebben we inmiddels ook al meerdere keren gehoord dat de Briks die dat bedrijf verkoopt eigenlijk meer 'voor de sier' zijn dan dat er ook veel focus op ligt. Uiteindelijk draait het ook daar volledig om de software.

Met Rubrik hebben we ook meteen de partij genoemd waar wij regelmatig aan moesten denken toen we ons in Cohesity verdiepten. Dat bedrijf positioneert zich in tegenstelling tot Cohesity wel als rechtstreekse concurrent voor partijen zoals Veeam en Commvault, dus in dat opzicht is de benadering van de markt niet helemaal hetzelfde. Met Polaris lijkt Rubrik echter wel een soortgelijke SaaS-dienst te hebben als Helios, tot aan de naam voor een hemellichaam aan toe (Poolster en Zon). Rubrik was overigens wel eerder met Polaris (april 2018 vs. augustus 2018 voor Helios).

Nu zullen de twee SaaS-datamanagementdiensten ongetwijfeld niet identiek zijn in functionaliteit, maar er is ook zeker sprake van de nodige overlap. Zowel Helios als Polaris hebben in ieder geval datafragmentatie als voornaamste reden voor hun bestaan, dus ze willen in ieder geval hetzelfde probleem oplossen.

Inclusief app store

Cohesity wil het platform zijn voor je secundaire-datavraagstukken, zoveel is inmiddels duidelijk. Uiteraard zitten er ook limieten aan wat Cohesity zelf kan ontwikkelen voor het platform. Vandaar dat men een soort app store heeft ontwikkeld, waar Cohesity zelf en ISV's apps voor het platform kunnen aanbieden. "Met de MarketPlace kunnen we nog meer waarde halen uit de data," zo stelt Bak. "Daarnaast kun je hier ook op het gebied van bijvoorbeeld compliance functionaliteit toevoegen."

Op dit moment staat er nog niet zo heel veel in de MarketPlace, maar dat is niet zo heel gek. Hij is namelijk nog maar een half jaartje geleden aangekondigd. Op het moment van schrijven zijn er 10 beschikbaar, waarvan er drie van ISV's afkomstig zijn. Een van die ISV's, Imanis Data, is inmiddels overgenomen door Cohesity. De app van Splunk is door Cohesity zelf gebouwd op basis van de officiële Splunk container. Op dit moment zijn dus de enige echte door ISV's gebouwde apps die van SentinelOne (AI-gebaseerde endpoint security) en Cristie (recovery, specifiek voor bare metal omgevingen). We zijn benieuwd hoe snel dit gaat groeien en hoeveel ISV's er voor het platform gaan ontwikkelen. Dit zal uiteraard afhangen van hoe hard het platform van Cohesity zelf groeit. Als het maar belangrijk genoeg wordt voor andere partijen, gaat men er ook meer focus op leggen.

Doelgroep

Als we het verhaal van Cohesity zo eens aanhoren, dan komt het op ons over alsof men zich vooral richt op grote organisaties. Dat is ook wel zo, geeft Bak aan, maar dat is niet zo vreemd: "we richten ons op de financiële, energie en manufacturing sectoren vanwege de grote datasets, de complexiteit van de omgevingen en de legacy. Daar is nu eenmaal veel datafragmentatie en zijn er veel silo's." Dat zijn de omstandigheden waarin een platform zoals dat van Cohesity veel meerwaarde kan bieden.

Voldoe je hier niet aan, dan betekent dit overigens niet dat je niets kunt aanvangen met Cohesity. "Zelfs als je maar 60 TB in AWS hebt staan, kun je al snel meerwaarde hebben van Cohesity en binnen een maand het volume terugbrengen naar 30 TB," geeft Bak als voorbeeld. Wij kunnen ons echter voorstellen dat je dan ook met een wat eenvoudiger point solution uit de voeten kunt, ook al wil Cohesity ons doen geloven dat hun deduplicatie extreem goed is.

Tot slot: van back-up naar datamanagement

Cohesity is wat ons betreft een mooi voorbeeld van waar de back-up- en recovery-wereld langzaam maar zeker naartoe gaat. We zien ook bij huidige marktleidende partijen zoals Veeam steeds minder nadruk op het traditionele back-up- en recovery-verhaal en meer nadruk op datamanagement in het algemeen. Recente overnames van bijvoorbeeld Veritas (APTARE) wijzen ook in die richting. Het draait meer en meer om inzicht krijgen in je omgevingen, op basis waarvan je de juiste beslissingen kunt nemen, onder andere op het gebied van back-ups en recovery. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de rol die back-ups kunnen spelen op het gebied van de strijd tegen ransomware (onder andere door het analyseren van de daily diffs).

Er is kortom nog voldoende te doen voor de spelers in dit marktsegment. Cohesity heeft (evenals Rubrik overigens) het voordeel dat het nog niet zo lang bestaat en dus meteen vol op deze boodschap kan inzetten. Dit terwijl de oudere partijen met veel meer eigen legacy te maken hebben en bijvoorbeeld stukken van hun suites opnieuw moeten bouwen alleen al om goed overweg te kunnen met de public cloud.

Of Cohesity uiteindelijk alle gevestigde namen naar de kroon gaat steken, kunnen we op dit moment nog niet inschatten. Waar we het in de basis in ieder geval mee eens zijn, is dat datafragmentatie een andere manier eist van kijken naar data en het veiligstellen ervan. Deze fragmentatie zal waarschijnlijk nooit weggaan, dus kun je als organisatie maar beter goed na gaan denken over datamanagement. Of je dit met Cohesity moet doen of met een andere aanbieder, dat moet iedereen uiteraard zelf weten en zal per organisatie verschillend zijn. Cohesity zit wat ons betreft wel op het juiste spoor.