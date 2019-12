Millenniumbug 20 jaar later: opmars naar verdoemenis

Twintig jaar geleden was dit een spannende tijd voor de IT, want systeembeheerders werden gedwongen om op 31 december 1999 de boel stevig in de gaten te houden. Verhalen van slaapzakken in serverruimtes, paniek om mogelijke crashes en klachten over opgeklopte berichtgeving kennen we ongetwijfeld allemaal. We blikken terug op de millenniumbug: wat was precies het issue en wat was de omvang van het probleem?

Vandaag deel één van een drieluik over de millenniumbug. Morgen kijken we naar het jaar 1999 en de dag van de millenniumwisseling zelf en woensdag kijken we terug met de kennis van nu (en toen) om te bepalen wat we precies hebben geleerd van de millenniumbug. Vandaag beginnen we met het begin: waar ging het eigenlijk om?

Het Grote Ontwerp

In tegenstelling tot wat veel mensen in de jaren negentig dachten, en deze mythe leeft nog steeds, was de 'millenniumbug' geen onvoorzien probleem. De 'bug' was een heel bewuste ontwerpkeuze terug in de jaren 50 en 60.

Als je heel beperkte geheugenruimte hebt, maakt het tellen van jaren in twee tekens ten opzichte van vier tekens een groot verschil. Dus het noteren van 1 januari 1961 kun je net zo goed doen als 010161 (48 posities) in plaats van 01011961 (64 posities) als je slechts ruimte hebt voor een paar duizend tekens, zoals bij machines als de ENIAC nog het geval was.

Maar dat levert op termijn een potentieel issue op als je van de laatste dag van de eeuw, 311299, naar de volgende dag stapt, 010100. Wat zegt dat getal eigenlijk en hoe gaat de computer die datumstring interpreteren? Is dat 1 januari 2000, 1 januari 1900, 1 januari van het jaar nul, of misschien de startdatum van je systeem, bijvoorbeeld 4 april 1980 zoals de systemen van IBM aannamen?

Dat lijkt een probleem dat te overzien is, maar de programmaproblemen die dit zou kunnen opleveren, waren lastig in te schatten. Bovendien was het duidelijk dat dit geen issue was dat alleen op 31 december 1999 zou spelen, zoals je her en der las, maar vanwege dit rekenprobleem kan het issue zich voordoen op elk moment in de 21ste eeuw dat je gaat rekenen met twee cijfers voor een jaartal in plaats van vier. Op die manier doken de eerste problemen dan ook in de jaren 80 al op, met hypotheken die een looptermijn hadden tot ná het jaar 2000.

Aftrekken van 0 in plaats van 100

Berekeningen die zijn gestoeld op een datumsysteem van zes tekens (DDMMJJ) gaan sowieso mis. Stel je voor dat een computer een leeftijd berekent. Als je bent geboren bent in 1980, rekent de computer in '99 uit dat je leeftijd 99 - 80 is en concludeert hij dat je 19 bent. Maar in '00 ben je opeens negatief tachtig jaar oud. Een bank die in 1982 een lening verstrekt met een looptijd van twintig jaar, zou opeens een looptijd van -82 jaar zien.

Salarisadministraties komen op de proppen met negatief gewerkte dienstjaren, banken met negatieve balansen, hypotheekverstrekkers met ongeldige leningen - zomaar wat ogenschijnlijk simpele issues die vervelende problemen opleveren. Deze problemen doken hier en daar dan ook al op ver voor 31 december 1999 / 1 januari 2000.

De hamvraag voor iedereen: Wat gebeurt er met programma's, hun berekeningen en geassocieerde data als de datumvelden overstappen van 99 naar 00. Niks? Verloren informatie? Crashende computers? Wat doet een systeem als het wordt geconfronteerd met onduidelijke informatie?

Het antwoord "niks" lag niet voor de hand: in het laatste decennium van de vorige eeuw doken meerdere voorbeelden op van systemen die zich verslikten in de millenniumovergang. Een hypotheekverstrekker met contracten die tot in de 21ste eeuw liepen, merkte dat de software daar niet mee om kon gaan. Een Nederlands reisbureau kon halverwege de jaren 90 geen betalingen verwerken van creditcards die een einddatum na 31 december 1999 hadden. En tankpasjes van Texaco met een looptijd tot 2000 of later konden niet meer betalen. En er waren meer kleine of grote issues.

"Telefonieproviders gebruiken een computerklok om de duur van telefoontjes te bepalen", beschrijft Michael S. Hyatt in zijn boek The Millennium Bug: How To Survive The Coming Chaos in een praktijkvoorbeeld van een potentieel issue als het millenniumprobleem niet wordt aangepakt. "Stel dat je een telefoontje pleegt naar je broer om 11.59 uur op 31/12/99 en ophangt om 12.04 uur op 01/01/00. De computer interpreteert die laatste datum als '1900' en bepaalt dat je niet vijf minuten belde, maar honderd jaar en vijf minuten. Je telefoonrekening kan meer dan vijf miljoen dollar zijn."

Niet onvoorzien, maar toch onverwacht

Het idee begon te leven dat er mogelijk een serieus probleem was. Gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw werd het Jaar 2000-issue wel eens vaker genoemd door programmeurs in de ontwerpfase, vooral toen geheugenruimte toenam naar honderden kilobytes en meer, en een cijfer meer of minder niet zo'n groot verschil meer leek te maken.

De designkeuze voor twee tekens in plaats van vier voor jaarnotatie was logisch in de tijd van radiobuizen en magnetische cilinders, maar toen de Intel 8080 verscheen was de besparing van twee tekens al niet zo enorm meer. Zeker niet als je bedacht dat het issue dat nog wel eens voor problemen zou kunnen zorgen als je twee tekens voor jaartallen 'op' waren en om zouden rollen naar 00.

Dat potentiële probleem was dus niet onvoorzien. Maar wat wel onvoorzien was, was dat legacy zo'n grote rol zou spelen in de IT-wereld over nog eens twintig jaar á dertig jaar. Zoals het Nederlandse Millennium Platform destijds uitlegde (subkop Het '2000'-probleem): "In de jaren '70 en '80 was de eenentwintigste eeuw ver weg. Destijds kon niemand voorzien dat die toepassingen aan het eind van de jaren '90 nog steeds zouden worden gebruikt."

IBM beschrijft hetzelfde in een factsheet in 1996: "Zelfs programmeurs die het issue voorzagen, konden redelijkerwijs aannemen dat de applicaties die ze schreven vervangen zouden zijn nog lang voordat de kalenderwijziging problemen zou opleveren. Wonderlijk genoeg zijn veel van deze oude programma's nog steeds in gebruik als een belangrijk onderdeel van het informatiesysteem van bedrijven, en de data en processing ervan gebeurt nog steeds met twee getallen."

Een complex probleem

In dat stuk van IBM staat te lezen: "De simpele wijziging op de kalender kan de nauwkeurigheid beïnvloeden van data die door applicaties worden aangemaakt, van tekstverwerkers tot databases en kunnen berekeningen, vergelijkingen en datasorteringen in systemen van desktops tot grote servers beïnvloeden. Hoewel het prijskaartje van het gereedmaken van systemen voor het Jaar 2000 hoog kan zijn, kan het niet ondernemen van actie een negatief effect hebben op een breed scala aan commerciële, industriële, educatieve en overheidstoepassingen."

Niets doen was volgens technologieleveranciers geen optie, maar wat was dan wel de juiste strategie?

Oplossingen voor het potentiële probleem waren namelijk lastiger dan je zou denken. Je kunt niet zomaar alle datum-entries affixen met een 19 om er een jaar van te maken, daar er diverse databases waren die verwezen naar aktes uit bijvoorbeeld 1800-zoveel of rekening hielden met wijzigingen in 2000-zoveel, zo omschreef IBM in zijn uitleg van het probleem. Als je alles zou voorzien van 19- zou je dáár weer problemen mee krijgen.

"De oplossing is om oude programma's en databases nauwgezet bij te werken om elke plek te vinden in het systeem dat een datumberekening of routine aftrapt en om deze code te herschrijven. Alle applicaties moeten gecoördineerd worden gewijzigd en getest om zeker te maken dat ze juist data binnen de 20ste en 21ste eeuw afhandelen."

Je hebt dus te maken met veel meer dan een wijziging als global variables aanpassen die een relatie hebben met de datum. Het issue was namelijk van toepassingen op een enorme berg applicaties, geschreven in duizenden programmeertalen, sommigen die niet eens meer werden onderhouden, externe partners waar je geen greep op hebt, millenniumissues op chipniveau, embedded systemen - van alles moest worden herschreven, gerefactort, herontworpen, getest, en uitgerold. Een herculestaak voor sommige organisaties en eentje waarvan het voor iedereen niet helemaal duidelijk was of het nou echt een groot probleem zou zijn. Dat is behoorlijk moeilijk te verkopen, dus de tactiek lag voor de hand: uitgaan van worst case scenario's.

Dat was ook de tactiek die Nicholas Zvegintzov reeds voorspelde in 1996 in een artikel in American Programmer. Hij noemde de verhalen over de millenniumbug een buitenkans voor oplichterspraktijken van overbetaalde consultants:

Omgaan met het Jaar 2000 Probleem is een simpele softwaretaak. Het is duidelijk wanneer het probleem zich voordoet (aan het einde van de eeuw). Het is duidelijk wat er gaat gebeuren (verwarring na berekeningen met datums). De plekken waar problemen ontstaan zijn makkelijk te vinden in softwarecode (plekken waar datum en tijd worden gebruikt, plekken waar twee tekens worden gebruikt). De vereiste correctie is eenvoudig (verander een tijd en datum met een ruimere toekomstblik). Het oplossen van het Jaar 2000 Probleem is een werkje voor de softwarebeginner.

Wat is de omvang van het probleem?

Dat klinkt allemaal niet zo spannend. Begin 1996 voerde het ministerie van Defensie een inventarisatie uit van kritieke computersystemen om te kijken waar een 'millenniumprobleem' zich voordeed en IT-systemen werden waar nodig aangepast. "De eerste inventarisatie van 1996 betrof vooral bestuurlijke informatiesystemen", zo staat te lezen in een toelichting van het budgetvoorstel van het ministerie van Defensie uit 1997.

"Aan de inventarisatie zijn vervolgens de wapen-, commando- voerings- en communicatiesystemen toegevoegd en alle objecten waarbij enige vorm van technologie wordt gebruikt waarin de tijd en de overgang naar het jaar 2000 een rol speelt."

Berekeningen die mislopen en negatieve waardes opleveren zijn al vervelend in een gemiddelde organisatie, maar eind jaren 90 leefden we steeds meer online. Wat zouden de negatieve waardes voor gevolgen hebben op internet - voor de communicatiesystemen en op het web gepubliceerde gegevens? Voor consumenten leverde dit al een onprettige gedachte op: je provider zou je wel eens offline kunnen gooien. Voor bedrijven die online leefden was dat meer dan een onprettige gedachte: het zou funest zijn.

Of het nu een groot of klein probleem was, het werd iedereen duidelijk dat er werk aan de winkel was. Daarom werden er stappen gezet door overheden over de gehele wereld om dit probleem zo gecoördineerd en effectief mogelijk aan te pakken.

Misschien mede door het al levende idee dat de Eindtijd zou aanbreken aan het eind van het millennium, begon in de tweede helft van de jaren 90 bezorgdheid onder bepaalde mensen toe te nemen. Het IT-probleem werd in één adem genoemd met mogelijke doemscenario's en hoewel er veel nuchterheid heerste in IT-land, besmette de langzaam opkomende paniek ook deskundigen, politici, journalisten, analisten en ja, ook IT'ers. Daarover morgen meer.