IoT staat centraal in Software AG's toekomst

We spreken Brahmawar in de IoT Academy in Rotterdam. Dat is uiteraard geen toeval, Software AG is platinum sponsor van dit initiatief, dat is opgezet door RDM Next en KPN. IoT is dus zonder enige twijfel een van de belangrijkste focusgebieden van het bedrijf. We zullen hier later nog in meer detail op terugkomen. Eerst stellen we Software AG zoals het er nu uitziet, wat beter aan je voor.

Te veel versnippering

Voor we dieper op een van de onderdelen ingaan, lijkt het ons echter goed om duidelijk te krijgen hoe we Software AG nu moeten positioneren in de markt. Op basis van de website wordt ons dat niet helemaal duidelijk. Voor een bedrijf van het formaat van Software AG (om en nabij 1 miljard euro omzet) lijkt men toch wel met enorm veel dingen in de weer te zijn. Dat geeft Brahmawar ook meteen toe overigens. "We gedragen ons op dit punt als een organisatie die 100 miljard omzet, ook al doen we maar 1 miljard."

Niet dat een dergelijke omzet slecht is overigens, maar het is dan wel zaak om goed helder te krijgen waar de nadruk op moet liggen. Zeker als je zoals Software AG geen genoegen neemt met een bijrol in de gebieden waarin je actief bent. "Als we ergens in meedoen, doen we mee om te winnen," om het in de woorden van Brahmawar te zeggen.

Sanjay Brahmawar, CEO van Software AG

Er wordt dan ook hard gewerkt aan bijvoorbeeld de website en de marketing van het bedrijf in het algemeen. Paz Macdonald, voorheen VP Marketing bij MongoDB is aangesteld om (onder andere) hiermee aan de slag te gaan. Met name de website (of eigen websites, het zijn er niet minder dan 8 in totaal) is een doorn in het oog van Brahmawar. "Normaal gesproken is je website je voornaamste lead generator, bij ons is het op dit moment de slechtste." Daar moet dus echt iets aan gedaan worden.

Macdonald formuleert het als volgt: "Onze marketing maakt momenteel een grote transformatie door. We veranderen veel aspecten van de manieren waarop we nieuwe doelgroepen aantrekken. Een verandering is bijvoorbeeld onze website die een enorme revisie nodig heeft. We hebben de veranderingen geïdentificeerd die nodig zijn om onze lead conversie te verbeteren door een verbeterde klantervaring op onze website."

Strijd tegen versnippering

De perceptie van een bedrijf zoals Software AG is uiteraard erg belangrijk voor het succes dat men heeft en de groei die gerealiseerd kan worden. Soms helpt het bijvoorbeeld dat het een Duits bedrijf is, soms juist niet. Daar kunnen ze uiteindelijk niet zoveel aan doen zolang ze de naam houden met het typisch Duitse 'AG' erin. Er kan echter wel een beleid uitgestippeld worden waarbij er actief gestuurd wordt richting een bepaalde focus binnen Software AG. Tot nu toe werd R&D (waar stevig in geïnvesteerd wordt bij Software AG) bijvoorbeeld nog te veel over de verschillende onderdelen verspreid. Daar is men nu van afgestapt.

Er zijn nu twee gebieden gedefinieerd waarin Brahmawar de toekomst voor Software AG ziet. We vragen hem of hij in een zin kan zeggen wat die onderdelen zijn. Met andere woorden, hoe zou je Software AG 'definiëren' in de markt? "Wij zijn een marktleider in app- applicatie-integratie, cloud, IoT en data," geeft Brahmawar hierop als antwoord. Aan de ene kant is er het integratiestuk, aan de andere kant de technologie waarmee je waarde uit data kunt halen (cloud, IoT, analytics). Dit zijn ook twee marktsegmenten waarin veel groei verwacht wordt. De integratiemarkt zoals Software AG die ziet gaat volgens Brahmawar in de komende jaren (tot 2025) van 12 naar 18 miljard dollar, het andere deel van 7,5 naar 25 miljard dollar.

Scherpere focus qua producten

Vertalen we de bovenstaande strategie naar het portfolio van Software AG, dan hebben we het vooral over webMethods als integratieplatform, Cumulocity voor (Industrial) IoT en TrendMiner voor self-service analytics. De laatste twee zijn overigens vrij recente overnames geweest en worden evenals webMethods binnen het bestaande digital business platform (DBP) geïntegreerd, met als doel om klanten een open digital business platform op te laten zetten. Dit DBP kun je volgens Brahmawar het best zien als een blauwdruk. Het geeft aan hoe je de architectuur binnen je organisatie als geheel optimaal inricht. Het is niet per se iets wat los aangeboden wordt, maar wat klanten modulair en schaalbaar gebruiken voor diverse use cases in diverse sectoren van retail, maakindustrie, logistiek tot banken en overheid, volgens Wilfred Harbers, CTO Benelux bij Software AG.

Let wel, het scherper stellen van de focusgebieden betekent niet dat Software AG zichzelf opnieuw uitvindt en legacy afstoot. Adabas, de niet-relationele database-technologie waar Software AG in 1971 mee debuteerde op de markt, gaat bijvoorbeeld zeker niet weg. Adabas is van origine ontwikkeld om op IBM mainframes te draaien, maar inmiddels ook geschikt gemaakt voor andere omgevingen (Linux bijvoorbeeld). Vijftig procent van de Fortune 500 gebruikt het en er zit een zeer gezonde marge op, dus het levert veel omzet op. Daarnaast biedt het Software AG de mogelijkheid om ook gesprekken te starten binnen de organisaties die het gebruiken over de andere producten en diensten die men levert.

Een van de bij ons bekendere onderdelen van de IoT Academy is RAMLAB, waar on-demand metalen scheepsonderdelen (bijvoorbeeld schroeven) kunnen worden gemaakt middels additive manufacturing (3D-printing).

Integratie met de cloud

Naast het overnemen van specifieke bedrijven/technologieën sluit Software AG de laatste tijd ook steeds meer partnerships af om steeds meer richting een end-to-end eindresultaat te gaan. We hebben hierboven gezien dat Software AG een marktleider wil zijn in onder andere cloud. Het gaat hier dan vooral om de koppeling met de cloud. Daarvoor zijn partnerships belangrijk. De meest recente is die met Microsoft Azure, met AWS en Google Cloud wordt al langer samengewerkt.

Deze samenwerkingen zijn gericht op de hybride toekomst van IT-omgevingen. "Een gedistribueerde architectuur is de toekomst, alles naar de cloud gaat niet gebeuren. Er zal altijd intelligentie en compute buiten de cloud nodig zijn," zo stelt Brahmawar. De verschillende werelden moeten dan goed op elkaar aansluiten en met elkaar geïntegreerd zijn. Dat is waar webMethods om de hoek komt kijken, in het geval van de samenwerking met Azure in de vorm van de Cloud Migration Accelerator. Hiermee kun je ervoor zorgen dat delen van beide werelden (on-prem en cloud) gewoon blijven draaien tijdens en na een migratie naar de cloud.

Beter beeld van en voor klanten

Naast de cloud zijn er ook op andere vlakken partnerships. Denk hierbij aan die met Adobe, waarbij het wederom draait om het koppelen van verschillende silo's binnen organisaties. Het Adobe Experience Platform wordt gekoppeld aan webMethods om over de hele breedte van organisaties zaken zoals CRM, databases en applicaties indirect aan elkaar te koppelen. Dit alles om uiteindelijk tot een beter beeld van de klant te komen en klanten uiteindelijk een betere ervaring te bieden. Verder wordt de goede integratie tussen Software AG en SAP ingezet voor een nieuwe connector tussen Adobe's Marketo Engage en SAP-omgevingen.

Een koppeling zoals die hierboven tussen Adobe Experience Platform en webMethods is voor beide partijen waarschijnlijk ook gewoon noodzakelijk, als je ziet wat er op dit punt gebeurt in de wereld. Het heeft namelijk veel weg van de Customer 360-benadering die Salesforce na de overname van Mulesoft heeft. Dit wordt nog eens versterkt door de parallel tussen de overname van Tableau door Salesforce en die van TrendMiner door Software AG overigens. Zowel Tableau als TrendMiner bieden (self-service) analytics. Weliswaar op verschillende gebieden, dus concurrenten zijn het op zich niet. Het geeft echter wel aan dat de markt een bepaalde richting op aan het bewegen is. Die van meer integratie tussen onderdelen, een gebied waar Software AG traditiegetrouw erg sterk in is.

IoT Made in Germany

Op het gebied van IoT (Cumulocity) is er ook een interessant partnership aangekondigd, namelijk dat met Deutsche Telekom (en T-Systems). Cumulocity wordt al door 16 telco's gebruikt als IoT-platform, maar met Deutsche Telekom is er nu sprake van een strategisch partnership, waarbij het doel is om 'IoT made in Germany' op de kaart te zetten en er samen opgetrokken kan worden om deze potentieel enorme markt te gelde te maken.

Het belang van een partnership zoals dat met Deutsche Telekom is voor Software AG wat ons betreft sowieso niet te onderschatten als we het in het licht van branding en imago bekijken. Waar ze doorgaans als OEM samenwerken met telco's en dus eigenlijk onzichtbaar zijn, is dat nu niet het geval. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om te kunnen aangeven waar het zwaartepunt en de expertise liggen binnen Software AG.

IoT Academy

De sponsoring van de IoT Academy in Rotterdam die we eerder al aanhaalden, kun je eveneens deels zien als een slimme marketing-strategie om de nadruk op IoT kracht bij te zetten. Je kent de IoT Academy wellicht van bijvoorbeeld RAMLAB, dat scheepschroeven op aanvraag kan produceren middels additive manufacturing (lees: 3D-printing) en het slim inzetten van sensoren om dit te bewerkstelligen. Binnen de IoT Academy zijn echter nog veel meer start-ups bezig om nieuwe (industriële) IoT-producten en -diensten te bouwen. Daarnaast worden er workshops en onderwijsmodules aangeboden aan verschillende beroepsgroepen (zoals managers en developers).

Het belang van Software AG bij zoiets als de IoT Academy is dat het mensen met hun platform en tools aan de slag kan laten gaan. Ook het feit dat het gaat om start-ups, waar de nieuwe generatie werknemers werkt aan de nieuwste dingen, is van belang. Software AG krijgt hier uiteraard weer relevante inzichten door. Mochten ze ooit kiezen voor Software AG als werkgever of als platform waarmee ze aan de slag willen, dan weten ze al wat ze kunnen verwachten. Een derde voordeel is dat Software AG er zelf meetups kan houden voor klanten. In een lab-omgeving zoals die van de IoT Academy kom je toch sneller tot de goede gesprekken dan in een vergaderkamer.

Tot slot: haal waarde uit je data

Uiteindelijk is men bij Software AG vanuit verschillende invalshoeken met hetzelfde vraagstuk bezig: hoe haal ik waarde uit de data die ik heb als organisatie? Brahmawar: "Als je kijkt wat er nu gebeurt in onze wereld, is het grootste probleem van organisaties dat ze veel data hebben die ook nog eens overal verspreid staat. Men weet niet hoe al die data te verzamelen en al helemaal niet hoe dit te analyseren. Bij Software AG willen we helpen om al deze data in een datalake te krijgen en deze te verrijken."

Harbers verheldert dit nog wat meer door een concreet voorbeeld van de Albert Heijn aan te halen. "Bij Albert Heijn wordt Software AG ingezet om verkoopdata real-time te verwerken. Die continue stroom van verkoopdata van meer dan 100 supermarkten wordt centraal geïntegreerd met externe weersvoorspellingsdata en historische filiaal verkoopgegevens om de bevoorrading 3x per dag via de AH distributiecentra te optimaliseren. Let maar eens op hoe weinig lege schappen je ziet in een AH winkel vergeleken met soms anderen."

Tel daarbij op dat er met TrendMiner nu dus ook nog een analytics-tool bij is gekomen en Software AG is aardig op weg om een end-to-end antwoord te hebben op het vraagstuk dat Brahmawar aanhaalt. Door de integraties met andere partijen in de markt is het ook steeds breder toepasbaar. Software AG lijkt dus klaar voor de volgende 50 of in ieder geval 5-10 jaar.