Windows 10 Pro is een doodlopend spoor voor IT

Voor de meeste bedrijven is Windows 10 een doodlopend spoor, zo zei Gartner-analist Stephen Kleynhans vorig jaar in een interview met Computerworld. "Absoluut een dood spoor", herhaalt hij nu nog stelliger, nadat hij vorig jaar met Gartner-collega Michael Server stelde dat Windows 10 Pro, de versie die traditioneel was voorgeïnstalleerd op de meeste zakelijke pc's - voor de meeste zakelijke omgevingen niet gaat werken.

Tweederangs burger

Microsoft stelt al heel lang dat Enterprise de enige versie voor bedrijven is en Pro's status als tweederangs burger werd nog eens benadrukt toen Microsoft langere Windows 10-ondersteuning enkel aanbood aan Enterprise-klanten. "Wat me vooral verbaasde over de toegevoegde ondersteuning", zei Kleynhans vorig jaar toen Microsoft de Windows 10-ondersteuning uitbreidde naar twee jaar, "is dat het niet van toepassing is op Pro. Ik denk dat dit een duidelijk signaal is dat voor bedrijven Windows 10 Pro geen optie moet zijn."

Nu zegt hij: "Als je een heel kleine organisatie hebt, zijn je behoeftes niet zo groot en heb je wellicht geen behoefte aan pc-beheer. In dat geval is Windows 10 Pro geschikt voor MKB's, zoals een kleine winkel of een huisartsenpraktijk. Maar als je een IT-afdeling hebt of gecentraliseerd beheer nodig hebt, is het moeilijk vol te houden dat Pro daarvoor geschikt is."

Gat Enterprise en Pro groter

Het grootste probleem van Windows 10 Pro is ondersteuning. Slechts enkele maanden voordat Kleynhans en Silver bedrijven adviseerden dat Pro ongeschikt was, had Microsoft zes maanden ondersteuning toegevoegd aan toen recente Windows 10 Enterprise-updates, 1609, 1703 en 1709,. Vreemd genoeg kreeg de toen recentste versie, 1803, niet die uitbreiding naar 24 maanden.

Sindsdien heeft Microsoft dat gat tussen Pro en Enterprise nog groter gemaakt. In september vorig jaar kondigde de softwaremaker aan dat versie 1809 zelfs 30 maanden ondersteuning zou krijgen voor Enterprise, niet de 18 maanden waar Pro het mee moet doen. De voorjaarsupdate blijft 18 maanden houden, ook voor Enterprise. Daarom is de zakelijke versie de enige Windows 10-editie met een gespleten onderhoudstermijn: 18 maanden in de JJ03-versie, 30 maanden bij JJ09.

Versie overslaan

De impact van dat veranderde ondersteuningsmodel was onmiddellijk duidelijk. Hoewel de uitrol van upgrades teruggebracht kan worden naar eentje per jaar met Pro, is dat erg krap en dat levert risico en weinig flexibiliteit op voor bedrijven. Er is dan weinig marge voor fouten, zowel van de kant van Microsoft met het halen van release-deadlines als een bedrijf dat met pilots de nieuwe uitrol test.

Partijen die daarentegen Windows 10 Enterprise gebruiken, hebben met die 30 maanden ondersteuning veel meer bewegingsvrijheid. Ze kunnen beginnen met uitrol ergens in die eerste twaalf maanden en nog steeds personeel een jaar lang op die versie laten werken. IT-afdelingen die erg moedig zijn of veel ervaring hebben met flexibele uitrol zouden zelfs eentje per twee jaar kunnen doen - mits ze ervan zijn overtuigd dat Microsoft zijn eigen deadlines haalt.

Pro levert niet veel op

Wat we hierin nog niet hebben besproken, is dat Microsoft geen reden heeft om Windows 10 Pro zodanig te verbeteren dat het als OS gebruikt kan worden binnen organisaties. Het onderscheid tussen de twee SKU's is natuurlijk volledig kunstmatig: Microsoft heeft de scheiding aangebracht met zijn eigen regels qua ondersteuning en gekoppelde diensten, wat zijn goed recht is, en het zou waanzin zijn om die nu weer hetzelfde te maken door Pro langer te ondersteunen of Enterprise korter, tenzij klanten massaal gaan protesteren over Pro.

Als een fabrikant als Lenovo of HP de softwaremaker eenmaal heeft betaald voor de licentie van Windows 10 Pro op een pc, verdient het bedrijf verder geen rooie cent meer aan het OS. (Ja, je zou kunnen betalen voor Software Assurance op Pro, maar dat is dus niet meer logisch.) Microsoft verdient uiteraard aan sales van andere software en diensten voor dat systeem, maar Windows 10 Pro zelf is een eenmalige verkoop.

Microsoft verkoopt Windows 10 twee keer

Dat is anders met Enterprise. Niet alleen heeft het als vanouds omzet uit Software Assurance, er worden ook abonnementen afgezet in diverse varianten, van Windows 10 Enterprise E3 en E5 tot Microsoft 365 Enterprise E3 en E5. Dat genereert een constante omzetstroom en leidt tot een uitgebreidere fearureset die in veel gevallen beperkt is tot de Enterprise-SKU. Wanneer een abonnement verloopt en niet wordt verlengd, valt het systeem terug op Windows 10 Pro.

Eigenlijk is dit heel wonderlijk: Microsoft heeft klanten zo ver gekregen om maar liefst twee keer te betalen voor een besturingssysteem: een keer omdat de licentieprijs is verwerkt in het aanschafte apparaat en een tweede keer met een Enterprise-abonnement.

Microsoft gaat niets veranderen aan die goedlopende melkfabriek, maar wil verder ook dat alle bedrijven voor het Enterprise-model gaan. Misschien dat het bedrijf zelfs stiekem hoopt dat Pro helemaal verdwijnt als zakelijke optie. Om die redenen, en meer, is het zeer onwaarschijnlijk dat Microsoft de ondersteuning van Pro gaat uitbreiden van 18 naar 30 maanden of dat het Enterprise-only features gaat aanbieden op de goedkopere SKU.

Voordeel richting Enterprise

Klanten kunnen om die reden ook verwachten dat Enterprise alleen maar meer voordelen zal aanbieden ten opzichte van Pro. Microsoft zal altijd proberen om het voordeel te leveren aan Enterprise, ook al gaat het om heel kleine extraatjes.

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de extra ondersteuning van Windows 7 die de helft goedkoper is voor klanten die ook licenties hebben via Windows 10 Enterprise of Microsoft 365 Enterprise. De Extended Security Updates die nog drie jaar zorgt voor patches na het pensioen van het oudere OS in januari, zijn de dubbele prijs per pc voor klanten die verder Windows 10 Pro draaien, te weten 50 dollar het eerste jaar, waarna de prijs elk jaar toeneemt tot aan 200/pc/jaar in jaar drie.