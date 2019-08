6 vragen over mobiel besturingssysteem HarmonyOS

1. Wat is HarmonyOS?

Het verlies van Google's Android wegens druk van de VS op het Chinese technologiebedrijf is pas vrij recent een heet hangijzer geworden, maar het bedrijf werkt al jaren aan de ontwikkeling van zijn eigen besturingssysteem. Harmony OS werd eind vorige week onthuld en is niet alleen het antwoord op wat Huawei gaat doen als het Google's ecosysteem verliest, maar ook de blauwdruk van de plannen van het bedrijf buiten de categorie van smartphones.

For the first time, #HarmonyOS will have a verified TEE (Trusted Execution Environment). Improving connected securi... twitter.com/i/web/status/1... — Huawei Mobile (@HuaweiMobile)9 August 2019

Het lijkt een beetje op Google's Fuchsia in de zin dat HarmonyOS een gedistribueerd OS is gebaseerd op microkernel, die een naadloze ervaring moet bieden tussen smartphones, smartwatches, smartdisplays, on-board autosystemen en slimme speakers.

Huawei Consumer-CEO Richard Yu: "We komen nu terecht in een tijdperk waarin mensen een holistische intelligente ervaring verwachten tussen al hun apparaten en scenario's. Om dit te ondersteunen vonden we het belangrijk om een besturingssysteem te hebben met betere cross-platform capaciteiten. We hadden een OS nodig dat alle scenario's ondersteunt, dat kan worden gebruikt voor apparaten en platforms en die kan voldoen in de vraag van consumenten voor lage latency en sterke security."

2. Hoe beveiligd zal HarmonyOS zijn?

Het is natuurlijk geen verrassing dat Huawei HarmonyOS omschrijft als "veilig en betrouwbaar". Volgens het bedrijf gebruikt het microkernel-design een Trusted Execution Environment (TEE). "HarmonyOS is het eerste besturingssysteem met formele verificatie in het apparaat zelf met TEE, waar beveiliging hard mee verbeterd. Daarbij heeft de microkernel veel minder code, zodat het aanvalsoppervlak veel kleiner is."

Het is natuurlijk lastig om realistisch te praten over de beveiliging van een besturingssysteem dat nog niet breed beschikbaar is. Of Huawei aan zijn belofte kan voldoen is iets wat we alleen kunnen bepalen na een tijdje als het besturingssysteem goed is onderzocht door beveiligingsdeskundigen.

3. Hoe ziet HarmonyOS eruit?

Dat is een vraag die we nog helemaal niet kunnen beantwoorden. Er zijn nog geen screenshots geweest die ons een idee geven van de look and feel van de interface. We verwachten dat deze niet veel zal afwijken van zijn huidige EMUI-skin voor Android.

4. Wie ontwikkelt apps voor HarmonyOS?

Een van de voordelen die Hauwei benadrukt is dat er een multi-device IDE beschikbaar is zodat ontwikkelaars efficiënt apps kunnen bouwen voor meerdere apparaten. Maar het is nog vroeg dag en we moeten nog zien of ontwikkelaars het platform gaan omarmen om broodnodige applicaties voor het OS te bouwen.

Huawei wil bredere adoptie stimuleren door HarmonyOS als een open source-platform uit te brengen en een open source-community te kweken zodat ze meer met ontwikkelaars kunnen samenwerken en het aantrekkelijker is voor programmeurs om projecten te ontwikkelen met open en toegankelijke code.

5. Draait de Mate 30 dit nieuwe OS?

Vrijwel zeker niet. Huawei heeft aangegeven Android te willen gebruiken zolang dat mogelijk is. Er is momenteel nog veel onduidelijk over het handelsverbod, daar Google vorige week licenties aan het bedrijf introk, zich daarna bedacht, en Huawei-apparaten verwijderde van Android Enterprise Recommended om ze daarna weer terug te plaatsen. Vandaag gaat het handelsverbod in van Amerikaanse overheden en verschillende providers in de VS zijn de zaken met Huawei gestaakt.

Het lijkt er in iedere geval op dat op korte termijn Huawei in ieder geval nog verder kan met Android, dat updates geleverd blijven worden en het is aannemelijk dat de Mate 30 en Mate 30 Pro gewoon Android Q en EMUI zullen bevatten - maar zeker weten we dat niet. Forbes meldde eerder dit jaar dat Huawei ondanks de schermutselingen met president Trump nog steeds het Android-ecosysteem prioriteit blijft geven.

Desalniettemin vertelde Huawei's Yu tijdens een privévergadering op zijn ontwikkelaarscongres naar verluidt dat mocht Android opeens niet meer te gebruiken zijn, het bedrijf in één á twee dagen kan overstappen op HarmonyOS. Kortom, HarmonyOS is het Plan B van de fabrikant, maar het blijft onbekend of oudere toestellen naar het nieuwe OS gemigreerd zullen worden of dat Android ondersteund zal blijven op modellen die verkocht worden voor het verbod van kracht gaat.

6. Wanneer verschijnt dit OS?

Huawei zegt dat HarmonyOS 1.0 later dit jaar uit zal komen in de nieuwe smartdisplay-producten, zoals de Honor Vision TV. Die smart-tv gebruikt HarmonyOS in plaats van Android TV. Deze komt in eerste instantie uit in China, maar het is momenteel nog onduidelijk of en wanneer deze producten in Europa verschijnen.

Het plan is om gedurende de komende drie jaar HarmonyOS geoptimaliseerd gaat worden en gestaag zijn intrede moet doen bij een bredere serie apparaten, zoals wearables en technologie voor automotive.