Hoe Virtual Desks van Chrome OS je manier van werken veranderen

Er zijn vaak kleine verbeteringen te vinden bij updates van Chome OS, maar een op handen zijnde vernieuwing heeft de potentie om je kantooromgeving fundamenteel te veranderen. Het gaat om virtuele desktops (Chrome OS noemt ze Virtual Desks) en hoewel we het hier vaker over hebben gehad, moeten we kijken naar hoe dit precies jouw werk transformeert.

Ik gebruik Virtual Desks al een tijdje, sinds het in ontwikkeling is gegaan in het bètakanaal van Chrome OS. Tegelijkertijd ben ik beter gaan kijken naar de equivalent op Windows die ik nooit echt diepgaand heb verkend. Ik denk dat het virtuele bureaublad veel waarde heeft voor mensen die serieus hun productiviteit willen verhogen.

Virtual Desks maken hun opwachting in versie 76 van Chrome OS, die de komende weken uitrolt naar systemen. In dit artikel kijken we naar wat dit precies is en waarom dat voor je van belang kan zijn.

Laten we bij het begin beginnen. Virtual Desks lijken qua concept erg op de virtuele desktops van Linux, Windows en macOS: als je Chrome opent in het overzichtsscherm (met de knop die lijkt op een doos met twee lijntje rechts, of door met drie vingers naar beneden te vegen over het trackpad) zie je een optie om een nieuw bureaublad te openen bovenaan het scherm, nog boven je geopende apps en vensters.

Als je de optie selecteert, zie je een rij thumbnails met al je openstaande virtuele desktops bovenaan hetzelfde scherm. Je kunt momenteel tot op vier desktops tegelijk aanmaken. Wanneer je meerdere open hebt staan, kun je een venster van de ene naar de andere desktop slepen, met de muis of met je vinger als je een touch-Chromebook hebt.

Het voornaamste verschil met deze werkwijze en de methode van Windows is een gebrek aan geavanceerde snelkoppelingen in Chrome OS om te schakelen tussen verschillende omgevingen en snelkoppelingen - en mogelijk het feit dat als je op Alt TaB drukt je de open apps en vensters van alle omgevingen ziet in plaats van dat je beperkt bent tot je huidige bureaubladomgeving.

Dat eerste staat al te veranderen: in de ontwikkelaarscode van Chrome OS zien we tekenen dat Google werkt aan snelkoppelingen op het toetsenbord en gebarenacties om virtuele desktops te navigeren. We weten nog niet of deze aanvullende functionaliteiten het redden in de release van de aanstaande versie, maar het is een goed teken dat er nog volop aan wordt gewerkt.

Je vraagt je misschien af wat dit voor jou kan betekenen. Ik gebruik hier mijn persoonlijke ervaringen met het systeem als voorbeeld. Om eerlijk te zijn, zag ik de meerwaarde niet zo toen ik hier voor het eerst van hoorde. Het klinkt in theorie prima, maar ik begreep niet hoe ik hier voordeel mee kon behalen voor mijn eigen workflow. Het leek me zelfs een ietwat overbodige feature.

Ik veranderde van mening toen ik de feature een tijdje in het echt ging gebruiken, op zowel Windows als Chrome OS - aangezien ik beide platforms regelmatig gebruik, met een Windows 10-pc en een Chromebox op mijn bureau en een Pixelbook voor onderweg - en experimenteerde met verschillende manieren om m'n workflow aan te passen om er nuttig gebruik van te maken.

Inmiddels ben ik op een punt aangeland dat ik me niet kan voorstellen dat ik terugga naar een manier van werken met een rommelig bureaublad met al m'n activiteiten op één scherm. Ik verwacht niet dat Virtual Desks voor iedereen is, maar als je veel zaken open hebt staan gedurende de dag en heen en weer springt tussen verschillende aandachtsgebieden of projecten, is het splitsen van je taken in verschillende omgevingen erg handig.

Ik gebruik het als volgt: op m'n eerste omgeving heb ik de primaire communicatie- en organisatietools, de dingen die ik gebruik als ik de dag begin. Dus de Gmail-inbox, een berichteninterface voor m'n telefoon, Slack voor gesprekken met collega's en Trello, m'n app om werkprojecten te organiseren. Als ik Twitter wil gebruiken, doe ik dat in deze omgeving, hoewel ik deze niet de hele dag open heb staan, omdat het moeilijk is om werk te verrichten en geestelijk gezond te blijven met al dat gekwetter de hele dag door.

Op de naastgelegen Virtual Desk heb ik de focus liggen voor m'n primaire project van die dag. Momenteel is dat bijvoorbeeld een Chrome-venster met een Google Document waar ik dit op schrijf, tezamen met enkele andere tabbladen. Ik heb ook een beeldbewerker open voor het aanpassen en invoeren van afbeeldingen zoals eerder in dit artikel. Binnen deze omgeving ligt de focus op m'n primaire taak van de dag.

In de derde omgeving heb ik alles openstaan wat te maken heeft met een langer artikel waar ik aan werk en meestal schakel ik tussen deze twee projecten op verschillende momenten van de dag. Het mooie is dat in plaats van het openen van tabbladen die de hele dag door in de weg lijken te zitten voor iets dat ik op dat moment niet nodig heb, ze allemaal georganiseerd zijn op taakniveau en je geen afleidingen hebt als je daadwerkelijk meters moet maken.

Op m'n vierde bureaubladomgeving heb ik wat zaken open die te maken hebben met verbeteringen van een nieuwsbriefproject waar ik aan werk. Als ik even een pauze nodig heb van de andere twee taken, ga ik daar even mee aan de slag.

Je eigen configuratie zal ongetwijfeld anders zijn, maar je snapt het idee: met een virtueel bureaublad kun je makkelijker op één taak focussen, zonder dat je de andere afsluit. Met een paar klikken kun je schakelen tussen aandachtsgebieden die anders constant je concentratie zoude verstoren. Het is het voordeel van meerdere monitoren, maar dan op één scherm (als je tenminste niet naar dingen op exact hetzelfde moment hoeft te kijken).