Data analytics aan vooravond van fundamentele verandering

Ook al is een overname zoals die van Tableau door Salesforce uiteindelijk altijd een verrassing voor hen die niet bij de onderhandelingen aanwezig zijn geweest, het is zeker niet zo dat deze slecht te plaatsen is. Integendeel zelfs, de combinatie van de twee partijen is eigenlijk best logisch. Het feit dat het bedrag dat Salesforce ervoor op tafel legt zo hoog is (bijna 16 miljard voor een bedrijf dat nog geen miljard omzet doet en werd gewaardeerd op ongeveer 10 miljard), geeft ook wel aan dat Salesforce de overname hoog inschat.

Gedeelde belangen

Er was Salesforce kortom veel aan gelegen om Tableau over te nemen. De exacte motivatie zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar de algemene ambities van Salesforce zelf zullen hierbij uiteraard een belangrijke rol gespeeld hebben. Het is geen geheim dat het bedrijf veel meer wil zijn dan een CRM-bedrijf, ook al is dat nog altijd waar het geld mee verdiend wordt.

De overname van Tableau zou je kunnen zien als een logische vervolgstap op de overname van Mulesoft vorig jaar en de doorontwikkeling van Customer 360 (zie dit artikel voor meer uitleg hierover). Mulesoft stelt je in staat om snel nieuwe databronnen aan te sluiten. Meer databronnen levert ook meer behoefte aan analyse op, iets waar Salesforce zelf bij lange na niet zo ver in is als Tableau. Als Salesforce een rol wil gaan spelen in 'big data' in het algemeen, dan heeft het daar de juiste tools voor nodig. Tableau komt dan als een van de hipste data analytics platformen van het moment niet heel verrassend als doelwit voor overname uit de bus.

Voor Tableau biedt de fors grotere schaal van Salesforce (ruim 10 keer zo groot) de voordelen die hiermee gepaard gaan. "We krijgen nu een veel grotere footprint, maar hebben ook toegang tot veel meer resources, bijvoorbeeld op het gebied van marketing, om sneller door te kunnen groeien", aldus Selipsky.

Zijn ze bij Tableau niet bang dat ze onderdeel worden van een strijd tussen Salesforce en enkele van hun concurrenten, bijvoorbeeld Oracle. Dat bedrijf lijkt zich inmiddels ook meer te gaan richten op datavisualisatie, een gebied waar het lange tijd nagenoeg geen interesse in leek te hebben. Een dergelijk scenario neemt Selipsky echter niet bijster serieus. Specifiek over Oracle stelt hij een retorische vraag als antwoord: "Met welk product denken ze dat dan te gaan doen?"

Een compleet beeld van de data

Overkoepelend gaat het er zowel bij Tableau als Salesforce om dat men een compleet beeld van de data wil hebben. In het geval van Tableau is dat vooral BI-data, voor Salesforce gaat het om een nog groter plaatje, waarbij de BI-data onderdeel is van het nog beter snappen van waar het voor klanten om draait.

Selipsky herhaalt tijdens ons gesprek meerdere malen dat de focus op de klant iets is wat Salesforce en Tableau zonder meer delen. Daarnaast hebben beide organisaties een sterk community-gedreven model opgetuigd, juist om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zoals Selipsky het kort en bondig stelt: "De klanten vertellen ons wat we moeten doen."

Adam Selipsky (rechts), CEO van Tableau, op het podium tijdens Tableau Conference Europe.

Een goed voorbeeld van bovenstaande stelling is de toevoeging aan het aanbod van Tableau Prep vorig jaar, feitelijk een ETL tool (Extraction, Transformation en Load) waarmee je data voorbereidt op het invoeren in een analytics-omgeving. Voor veel klanten zijn dataprep en analytics twee gescheiden werelden, maar er waren ook behoorlijk wat klanten van Tableau die aangaven een diepe integratie tussen de twee te willen en dit graag bij een enkele leverancier willen afnemen. Dan gaat men bij Tableau aan de slag om dat te realiseren. Uiteraard is het een relatief nieuw onderdeel, dat nog volop in ontwikkeling is, dus het heeft nog niet alle functionaliteit die je wellicht bij andere tools al wel hebt.

Grote doelen

Ambitie kun je Selipsky en Tableau niet ontzeggen in ieder geval. Naast dat Tableau een steeds breder platform lijkt te worden (zie de toevoeging van Tableau Prep) en dat de overname door Salesforce hen gaat helpen om veel sneller te groeien, is men ook bezig met het oplossen van serieus grote problemen in de wereld. Selipsky heeft het hier dan specifiek over de strijd tegen malaria, die ze in Afrika zijn aangegaan, samen met partners uiteraard.

Het idee hierachter is dat de data die rondom deze ziekte kan worden verzameld en geanalyseerd iets zegt over de verspreiding ervan. Als er eenmaal duidelijk is wat er gedaan moet worden om de verspreiding tegen te gaan, dan kan daar actie op ondernomen worden. De resultaten tot nu toe zijn zeer hoopgevend volgens Selipsky. "Het lijkt er sterk op dat het gaat lukken om de ziekte uit te bannen."

Kijken we naar wat meer 'alledaagse' toepassingen van het Tableau-platform, dan zien we ook zeker geen misselijke resultaten. Selipsky haalt het voorbeeld van BNP Paribas aan. Dat bedrijf heeft rapporten van 400 pagina's terug weten te brengen tot een enkel dashboard in Tableau. Daar spaar je als organisatie zonder meer veel tijd en dus geld mee uit. Dat is uiteraard altijd een goed argument om voor een bepaalde oplossing te gaan.

Ook al zien we dat Selipsky duidelijk trots is als hij dit soort verhalen vertelt, hij zegt er ook bij dat er nog heel veel te winnen is. Dat moet ook wel, want "data analytics wordt meer en meer mission critical", zo stelt hij. Tel daarbij op dat het aantal databronnen hand over hand toeneemt en er is nog veel werk aan de winkel. Als hij het heeft over databronnen, dan heeft hij het overigens niet alleen over traditionele omgevingen zoals SAP en Oracle, maar ook over bijvoorbeeld Snowflake, Salesforce en andere webgebaseerde applicaties zoals ServiceNow en Box.

Analytics ubiquity

Tijdens de Tableau Conference Europe werden meerdere nieuwe features voor het platform aangekondigd. Explain Data was een van de interessantste. Hiermee kun je niet alleen uitleggen wat bepaalde data betekent, maar ook waarom het zo is. Dat wil zeggen, je kunt doorklikken op een bepaald datapoint en binnen enkele kliks weten waarom dit is zoals het is. "Dat was altijd een vraag die je aan een data scientist moest stellen, maar dat hoeft nu dus niet meer," aldus Selipsky, waarbij hij er ook meteen bij zegt dat deze feature nog volop in ontwikkeling is.

Op zich is het op dit moment ook nog niet zo relevant hoe volwassen Explain Data al is, het gaat meer om de algehele richting die men bij Tableau opgaat. Selipsky heeft het tijdens ons gesprek meerdere malen over [i]analytics ubiquity, het idee dat steeds meer mensen binnen organisaties zich met analytics bezig gaan houden. Explain Data is duidelijk schatplichtig aan dit concept. Het al eerder aangekondigde Ask Data, waarbij je simpelweg analyses kan doen door middel van het intypen van een vraag in 'gewone mensentaal' (NLP), valt ook zeker onder dit kopje. Selipsky gaat zelfs zover om Ask Data een paradigm shift te noemen, een term die hij naar eigen zeggen niet vaak gebruikt: "We brengen analytics hiermee echt naar de mensen."

Het is overigens zeker niet zo dat je met Ask Data een soort Google in huis haalt, waarbij je een antwoord krijgt in de vorm van een zoekresultaat zoals je dat bij Google krijgt. Je krijgt een volwaardige Tableau-visualisatie als resultaat, waar je vervolgens in kunt gaan graven om er zeker van te zijn dat alles klopt. Je hoeft dus niet blind op een enkel plat resultaat te varen.

Als het gaat om het kunnen achterhalen van waarom zaken zijn zoals ze zijn, dan mag de aankondiging van Tableau Catalog ook niet ontbreken. Deze nieuwe feature, die in versie 2019.3 later dit jaar wordt geïntroduceerd, moet het mogelijk maken om de volledige lifecycle van data te kunnen inzien. Dat is uiteraard handig voor zaken zoals compliancy, maar ook voor het simpelweg weten welke data je überhaupt in je al dan niet gedistribueerde omgeving hebt staan. Het moet organisaties dus onder de streep veel meer inzicht bieden, iets wat gezien de explosie aan data en aan databronnen best welkom kan zijn.

Data ontsluiten als rol voor IT

Tableau neemt uiteindelijk steeds meer taken over die voorheen door IT werden gedaan. Denk aan het creëren van rapporten, maar ook het in kaart brengen van waar data zich bevinden bijvoorbeeld. Tijdens de Tableau Conference Europe hoorden we dan ook her en der bezoekers verzuchten dat er op deze manier weinig werk overblijft voor IT. Hoeveel liefde heeft men bij Tableau nog voor dit onderdeel van organisaties?

Volgens Selipsky neemt Tableau zeker taken over die traditioneel bij de IT-afdeling lagen. Sterker nog, hij stelt dat organisaties tot 5000 werknemers het prima zonder IT zouden kunnen doen. Schaal je echter verder door, dan kun je niet zonder IT en security. Met name op het gebied van governance speelt IT een steeds belangrijkere rol: "IT professionals hebben nu de mogelijkheid om data te ontsluiten voor de business, door middel van het goed inrichten van governance bijvoorbeeld."

De rol van IT verandert dus, maar wordt niet minder belangrijk, volgens hem. De verandering zorgt er volgens Selipsky voor dat het stereotype van de IT-beheerder als de 'no-guy' begraven kan worden. IT'ers moet in zijn beeld van organisaties juist gezien worden als de 'yes-guys', omdat ze het de business veel eenvoudiger maken om zinvolle analytics te doen. Op deze manier verliest IT onder de streep niets van de impact die het heeft op organisaties. De manier waarop verandert alleen.

Tot slot: we zijn er nog (lang) niet

Als we goed naar Selipsky luisteren, dan horen we naast alle enthousiaste verhalen over nieuwe features en dergelijke ook een gezonde dosis realiteitszin. Vandaar ook dat we hem vragen wat er nog niet mogelijk is met Tableau op dit moment. "Op dit moment wordt het soort rijke analytics dat Tableau biedt nog door te weinig mensen gebruikt, omdat het platform nog niet alle features heeft die je kunt tegenkomen in de praktijk." Met name zeer complexe analytics zal vooralsnog in een andere omgeving gedaan moeten worden die je vervolgens wel weer kunt koppelen aan Tableau overigens. Het doel blijft echter analytics for everyone, zo stelt Selipsky, dus er is nog veel werk aan de winkel.