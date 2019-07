4 integraties die Google fantastisch zouden maken

Dit is misschien heel raar om te zeggen van een enorm Silicon Valley-instituut, maar Google heeft behoorlijk wat potentie. Krachtige cloudservices, leidende AI, veel content en uitstekende hardware. Maar echte grootsheid ligt altijd net buiten bereik omdat het niet doet wat Apple wel heeft gedaan: het integreren van zijn elementen in een elegant en bruikbaar geheel. Hier volgen zomaar vier combinaties en integraties die Google tot een van 's werelds geweldigste bedrijven zouden kunnen maken.

1. Verwerk Squoosh en Snapseed in Google Foto's

Google Foto's heeft twee grote issues. Ten eerste is dat het gebrek aan een manier om afbeeldingen te comprimeren. Iedereen die foto's uitwisselt of online plaatst - bloggers, mkb'ers, social media-professionals, noem maar op - lijdt onder Google's strikte beleid om mobiele pagina's zo licht mogelijk te houden. Dat betekent dat afbeeldingen veel kleiner moeten zijn dan hoe een smartphone ze standaard opslaat.

Het tweede probleem is dat de bewerkingsfeatures die Google Foto's biedt erg beperkt zijn. Het resultaat daarvan is dat mensen die de tools van Google gebruiken door bizarre hoepels moeten springen om foto's op websites te plaatsen.

Neem mijn workflow. Ik heb een Pixel 3 en als ik daar een plaatje mee schiet, wordt deze automatisch opgeslagen in Google Foto's in de cloud. Daarna download ik hem naar de Pixelbook, bewerk ik het in Google's Snapseed voor Android, upload ik het naar Google's Squoosh, comprimeer ik de afbeelding, download ik die versie naar mijn Pixelbook en upload ik hem via Squarespace om op een blog te plaatsen of een foto toe te voegen aan mijn zakelijke websites.

Met andere woorden, nadat ik een foto schiet, upload ik hem, download ik hem weer, upload ik hem opnieuw, download ik hem nog een keer en upload ik het eindresultaat. Ik ben veel op reis en in regio's met trage verbindingen is dit omslachtige proces bijna onmogelijk.

Hoe het natuurlijk zou moeten werken: auto-upload naar Foto's, bewerk het daar met tools van Snapsheet, verklein de afbeelding in Bewerken en deel in Squarespace van cloud naar cloud. En dat kan, met de tools die Google al heeft. Verwerk Squoosh en Snapseed in Foto's, voeg een deelfunctie toe om te delen via blogplatforms, websites (Squarespace) en e-mail (Mailchimp).

2. Integreer Foto's en Maps in Keep als privé lifelogger

Lifelogging is het idee dat je een digitale kopie van je leven opslaat van dingen die je je wilt herinneren, in een formaat waar je makkelijk snel bij kunt. De meeste mensen hebben hier geen interesse in,mede omdat we techbedrijven niet vertrouwen met onze privégegevens en het idee hebben dat social media ons voor eeuwig zullen onthouden.

Beide aannames zijn niet juist. Social media als Twitter en Facebook bewaren onze activiteiten niet op een manier dat we er later nog bij kunnen en we vertrouwen techbedrijven onze privégegevens wel toe, maar kunnen er vervolgens zelf niet goed bij.

De beste lifelogging-tool tot nu toe was Google+, waarbij je fijnmazig kon beheren hoe openbaar je een post wilde hebben en een postgeschiedenis die je omgekeerd chronologisch kon bekijken en kon doorzoeken op afbeeldingen, locaties en sleutelwoorden. Als iemand je zou vragen naar dat pannenkoekenhuis in Nijmegen die je jaren geleden had bezocht, kon je die in 5 seconden terugvinden, zelfs als je de naam van het restaurant of datum van het bezoek niet meer wist.

Google+ ligt nu te ontbinden op de begraafplaats van Google. Maar de diensten die alle gegevens bevatten voor een lifeloggingtool hangen nog steeds in de cloud, maar we hebben geen tools om het daadwerkelijk aan te spreken. Voeg een knop toe aan Google Foto's en de Locatiegeschiedenis in Maps en je zou de herinneringen kunnen toevoegen aan een Google Keep Life Log, die je verder zou kunnen verbeteren met postfeatures en versleuteling voor privacy.

3. Automatisch verwijderen Gmails

Google begon net met het uitrollen van een in mei aangekondigde feature voor het wissen van de geschiedenis van browser en Maps Locatiegeschiedenis. Nadat een gebruiker een bepaalde termijn heeft ingesteld (in een interval van 3 tot 18 maanden) vergeet Google automatisch waar je was en wat je online aan het doen was. Prima idee, maar e-mail is het onveilige gebied van persoonlijke data waar we hulp mee nodig hebben. We hebben zo'n auto-delete nodig voor Gmail!

4. Gebruik Chrome-extensies op Android en iOS

Extensies zijn handige en krachtige tools, maar je hebt ze alleen op de pc en niet op mobiele apparaten. Je kunt extensie gebruiken op Firefox of alternatieven als de Kiwi Browser op Android, maar met echte Chrome-extensies op mobiele apparaten zou Google zijn ecosysteem optimaal benutten en plukken gebruikers daar de vruchten van.

Alles samen

Dat zijn vier integraties die Google's diensten sterk zouden verbeteren. Maar er is veel meer. Ik zou graag een combinatie van Foto's en Maps zien met een social-button om in te checken (zoals Foursquare of Swarm). Ik zou graag zien dat Contacten, Maps en Foto's werden gecombineerd tot een semi-sociaal netwerk, voor puur eigen gebruik, om een eigen news-feed te maken van foto's en berichten. Bonuspunten als deze automatisch kon updaten zonder zelf actie uit te hoeven voeren.

Google heeft allemaal componenten die samengevoegd zoveel sterker zouden zijn dan de som der delen, waardoor dit de handigste en krachtigste diensten ter wereld zijn, die zoveel meer bieden dan wat andere netwerken of dataverzamelaars kunnen doen. Google zou zijn potentieel niet alleen kunnen inzetten voor zijn advertentiemachine, maar er ons als gebruikers daadwerkelijk een plezier mee kunnen doen. Is dat nou zoveel gevraagd?