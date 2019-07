Verdwijnt Firefox van het toneel of ligt comeback in het verschiet?

Ex-CTO van Mozilla Andreas Gal verklaarde in 2017 de Tweede Browseroorlog voorbij, met Chrome als overduidelijke winnaar. De browser van Google was toen al dominant met zo'n zestig procent van de markt, en hoewel het aandeel vorige maand enigszins zakte, zit Chrome nog steeds op twee derde van alle internetgebruikers. Firefox zat toen nog ruim boven de tien procent.

Gal voorspelde toen al dat Mozilla's browser als deze lijn werd doorgezet rond 2020 op 2 á 3 procent zou uitkomen. Zo erg is het nou ook weer niet, maar volgens de laatste gegevens van Net Applications is Firefox nu gezakt naar een aandeel van 8,9 procent. Dat is het grootste verlies sinds de maand dat de marktvorser een nieuwe methode hanteerde om botverkeer te verwijderen uit zijn gegevens, waardoor diverse browsers, met name die van Microsoft, opeens flink terrein verloren.

Koerswijziging Mozilla

Firefox heeft grote moeite om gebruikers te vergaren en vast te houden. Eens in de zoveel tijd krijgt de browser er enkele gebruikers bij in de metingen van Net Applications. In april bijvoorbeeld kwam de browser op zo'n 10 procent uit, om die winst even later weer te verliezen. Dat terwijl het Quantum-project inmiddels goed op poten staat en add-ons grotendeels zijn teruggekeerd.

De introductie van de radicale wijzigingen onder de motorkap zorgden ervoor dat oude extensies niet meer functioneerden. Het duurde even voor ontwikkelaars overstapten op de nieuwe API's en in die tijd verloor Firefox volgens de gegevens van Net Applications een klein aandeel van zijn gebruikers, met een marktaandeel van ruim boven de 11 procent voordat Quantum verscheen, tot cijfers van 10 en 9 procent in het half jaar erna.

Verliezen Mozilla

Firefox wordt niet standaard meegeleverd met grote besturingssystemen als Windows en MacOS. Er zijn enkele Linux-distributies die Mozilla's open browser meeleveren, maar de power of default werkt verder niet in het voordeel van Firefox. Chrome, Safari en Edge hebben elk een eigen thuisbasis, hoewel de laatste browser ook geen voordeel heeft weten te behalen van zijn Windows 10-positie.

De browser is van ver gekomen. Tijdens de laatste browseroorlog, voordat Chrome aan zijn mars naar de top begon, had de browser een marktaandeel van zo'n dertig procent. Maar Mozilla's browser leek de boot te missen op mobiel gebied, waar Chrome-gebruikers al snel hun tabs en geschiedenis konden synchroniseren en Firefox op mobiel moderne features miste.

Quantum en Rust

Ondertussen is Firefox onder de motorkap stevig veranderd. C++ is verruild voor Rust, de modernere open programmeertaal van Mozilla die ervoor zorgt dat programmeurs dicht op de hardware kunnen zitten zoals bij C-talen, maar waarbij ontwikkelaars maximaal rendement uit de programma's halen door strikt met geheugen om te gaan. De Gecko-engine van Mozilla, de browser-engine waar het allemaal mee begon - is in 2017 gefaseerd verruild voor engine Servo, die volledig in Rust is geschreven.

Servo was een belangrijk onderdeel van Project Quantum, wat ervoor heeft gezorgd dat de ontwikkelaars geheugenveiliger werken en onder meer de GPU beter kunnen benutten. Alternatieve browser Brave (wellicht niet geheel toevallig van voormalig Mozilla-topman Brendan Eich) is ook overgestapt op Rust om zijn engine om te katten en stelde vorige week dat de browser hierdoor zelfs 69 keer sneller is geworden.

Terugkeer?

Maar vlak Mozilla nog niet uit. Firefox is wel eerder uit een diep gat gekropen. Drie jaar geleden zakte het aandeel onder de 8 procent, maar in een half jaar klom het terug met meer dan vier procentpunten. De nieuwe neerwaartse spiraal begon overigens al een beetje voor het verschijnen van Quantum.

De browser krijgt nog liefde van ontwikkelaars en Mozilla's open source aanpak met de moed om stevig te experimenteren heeft Firefox een schare trouwe fans opgeleverd. Ook Mozilla's anti-tracking-tool Track THIS en wachtwoordbeheerder Lockwise genereren aandacht. Firefox weet wel positief het nieuws te halen, in tegenstelling tot een andere browsers wiens moedigste stap was het overstappen op Chrome-engine Blink.

Verchroomd

Dat brengt ons bij het laatste punt: Mozilla biedt met Servo een van de weinige laatste eigen engines voor een multiplatform browser in een verChromede wereld. Van de alternatieve browsers zonder Blink, is Firefox de grootste. Firefox, Vivaldi en Brave zijn bijvoorbeeld browsers die nog niet full-Chrome zijn gegaan, zoals Opera en Microsofts Edge hebben gedaan.

Microsoft vindt dat als Mozilla echt het toegankelijke web hoog in het vaandel heeft staan, het ook over zou moeten stappen op Chromium. Mozilla is dat overduidelijk geenszins van plan. Mozilla-CEO Chris Beard stelde eerder de stap van Microsoft als bedrijfsoverweging te snappen, maar "de controle van een fundamentele online infrastructuur uit handen geven aan een enkel bedrijf is afschuwelijk. Om deze reden bestaat Mozilla."

Hij waarschuwt: "Als één product als Chromium genoeg marktaandeel heeft, is het makkelijker voor webontwikkelaars en bedrijven om te beslissen dat ze zich niet hoeven te bekommeren om hoe diensten en sites werken met iets anders dan Chromium. Dat gebeurde toen Microsoft een browsermonopolie had rond 2000, voordat Firefox uitkwam. En het zou weer kunnen gebeuren."