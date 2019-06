Waarom de Microsoft Store faliekant mislukt is

Welke van deze vier is anders dan de rest: App Store, Google Play, Chrome Web Store of Microsoft Store? Als je de laatste antwoordde heb je gelijk. De eerste drie bieden vele duizenden nuttige apps voor allerlei toepassingen en hebben een levendig publiek en ecosysteem. De Microsoft Store daarentegen biedt maar weinig nuttige downloads en heeft een publiek dat de schouders ophaalt en zelden de tijd neemt om software in de appwinkel te beoordelen.

Voldoende Windows-software

Het probleem is niet een gebrek aan goede Windows-software. Die is er voldoende, en niet alleen in de Microsoft Store. In november schreef Microsoft Windows-chef Mike Fortin dat er meer dan 35 miljoen titels beschikbaar zijn voor Windows 10. Hij heeft jarenlang Windows-software beoordeeld en was de baas van een van de grootste Windows downloadsites op het web, dus ik heb geen reden om daaraan te twijfelen.

Het probleem is dat je slechts enkele van die miljoenen downloads via de Microsoft Store binnenhaalt. Het is tijd dat Microsoft zijn appwinkel verandert zodat het alle Windows-software kan aanbieden in plaats van de kleine vaak nutteloze subset, of anders het experiment helemaal beëindigt.

De komst van UWP

Om te zien waarom Microsoft Store zo mislukt, moet je weten welke software erin wordt gehost. Je hebt er geen populaire software als Microsoft Office, freeware als CCleaner om Windows op te ruimen, de browser Google Chrome en miljoenen andere populaire downloads voor Windows. Deze bekende software, Win32-apps, draait op de pc en op elke versie van Windows, inclusief XP, 7, 8 en 10.

De Microsoft Store daarentegen heeft enkel software die is gebouwd voor wat het bedrijf het Universal Windows Platform (UWP) noemt. Dat werd geïntroduceerd ten tijde van een van de slechtste Windows-versies ooit: Windows 8. Dat was een gespleten, schizofreen besturingssysteem met een interface die Microsoft oorspronkelijk Metro noemde die probeerde samen te leven in dezelfde omgeving als de traditionele desktop.

De val van UWP

Microsoft hoopte UWP het centrum van het Windows-universum te maken, terwijl Win32-apps tot 'software voor erbij' werden gedegradeerd. UWP zou niet alleen op Windows voor de pc draaien, maar ook op Windows Phone en andere besturingssystemen die Microsoft mogelijk zou maken. Het idee was dat je één UWP-app schreef, zodat deze vervolgens magischerwijs op elk apparaat zou draaien. Elk apparaat, behalve besturingssystemen voor Windows 8 en dan alleen het desktopgedeelte van Windows 8 en 10.

Dat pakte niet zo goed uit. Ten eerste al omdat Windows Phone flopte en Microsoft het de nek omdraaide. Ten tweede omdat ontwikkelaars geen markt zagen voor UWP-apps en zich er de vingers niet aan brandden. Ten derde omdat UWP-apps onderdoen voor Win32-apps: zelfs als ontwikkelaars zowel UWP- als Win32-versies maken van dezelfde app, krijgt de UWP-versie veel minder features dan de traditionele software, waardoor gebruikers hem links laat liggen.

Leegstand in Microsofts appwinkel

De Windows Store, zoals de Microsoft Store oorspronkelijk heette, was in het leven geroepen voor Windows 8 om enkel UWP-apps te hosten. Toen het verscheen, waren er bitter weinig. Ik schreef destijds dat de winkel qua inhoud leek op een Roemeense supermarkt in de nadagen van het Ceauşescu-regime. Dat is inmiddels niet zo erg meer, maar het is weinig essentiële software, waardoor het voelt alsof de Microsoft Store bestaat voor goedkope B-merken en lege planken die aangeven dat het faillissement van de winkel dreigt.

Het beste voorbeeld van de nutteloosheid is hoe de Microsoft Store omgaat met de populairste Windows-applicatie ter wereld: Microsoft Office. Als er één app is om de winkel aan te prijzen, dan is het wel Office en dat zou ertoe leiden dat meer gebruikers de Store bezochten en meer ontwikkelaars zich op UWP zouden richten. Maar er is niet eens een UWP-versie van Microsoft Office, zeven jaar na de introductie. Als je de software wilt aanschaffen via de Microsoft Store in Windows 10, word je omgeleid naar het web, alwaar je de Win32-versie koopt.

Als je masochistisch bent aangelegd, kun je een UWP-app downloaden met de naam Office. Maar dat is niet echt Microsoft Office, het is een nutteloze companion-app van Office en je hebt een Win32-versie nodig om hem te gebruiken. Wat deze app doet? uit de omschrijving in de appwinkel: "Maak gebruik van de voordelen van uw abonnement met inbegrip van OneDrive en Mobile. alles vanaf één locatie. Bekijk en bewerk uw recente documenten. Zoek naar tips, training en ondersteuning om uw beste werk te maken." Mijn hart gaat tekeer van de spanning!

Edge en UWP

Microsoft ziet ook in dat het een probleem heeft. Toen Joe Belfiore werd geïnterviewd over het verhaal achter het einde van UWP-browser Edge ten faveure van eentje die op Chromiums engine is gebaseerd, gaf hij toe: "Het is niet alsof UWP slecht is, maar het is geen 35-jaar oud volwassen platform waar veel apps voor zijn geschreven." Niet echt een pluim.

Dat Microsoft de handdoek in de ring gooide met de UWP-versie van Edge is een signaal dat Microsoft snapt dat UWP geen glorieuze toekomst heeft. Nog meer bewijs ligt in het feit dat de Store nu Win32-games krijgt. Microsofts Xbox-chef Phil Spencer schreef eerder dit jaar in een blogpost: "We zien in dat Win32 het formaat is dat ontwikkelaars graag gebruiken en gamers graag spelen, dus we zijn enthousiast over de ondersteuning van Win32-games in de Microsoft Store op Windows. Dit geeft zowel ontwikkelaars als gamers meer opties."

Het is de hoogste tijd dat Microsoft niet gamende Windows-gebruikers deze ondersteuning ook geeft. Het bedrijf zou de Microsoft Store moeten openstellen voor allerlei Win32-software en niet enkel games. Dat zou de winkel in een levendige marktplaats omtoveren waar mensen heen zouden gaan om Windows-software te downloaden. En is dat niet het doel van een downloadwinkel?

Als Microsoft dat niet doet, kan het bedrijf er beter de stekker uittrekken. Er is geen noodzaak voor het bestaan van een Microsoft Store als het alleen maar software heeft die niemand wil.