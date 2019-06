De volgende Windows 10 LTSC komt eind 2021 uit

Deze wordt rond het eind van het jaar verwacht, aldus Microsoft-productmanager Joe Lurie in een blogpost. De recentste versie is Windows 10 Enterprise LTSC 2019, die in november vorig jaar verscheen. Deze versie is gebaseerd op de najaarsversie van 2018, oftewel Windows 10 1809.

Ander tempo dan aangekondigd

Het gat van drie jaar tussen LTSC-versies is de langste tot nu toe voor de constantste versie van Windows 10. De eerste versie van het OS kwam in 2015 uit, de tweede dertien maanden later en de derde 27 maanden daarna. Microsoft kondigde steevast aan dat er elke twee á drie jaar een versie van LTSC zou verschijnen, ook al liet de praktijk een heel ander tempo zien.

Voorheen stond de versie bekend als LTSB, wat stond voor Long-Term Servicing Branch, maar de naamswijziging is de enige verandering. Het gaat nog steeds om een versie van het besturingssysteem die niet twee keer per jaar nieuwe features toevoegt en de gebruikersinterface aanpast; LTSC ontvangt uitsluitend beveiligingsupdates.

Microsoft gaf met LTSC toe aan de eis van zakelijke klanten die niet zaten te wachten op het versnelde tempo van Windows 10-updates. Bedrijven wilden vasthouden aan het traditionele tempo, waarbij er ongeveer elke drie jaar een grote nieuwe versie verscheen en je tussen de grote upgrades door beveiligingsfixes had. Met de langetermijnversie kun je rekenen op 10 jaar ondersteuning, in plaats van de 18 of 30 maanden van andere SKU's.

LTSC-ondersteuning was opgesplitst in twee fases van vijf jaar: Basis en Uitgebreid, wat een fundamentele levenscyclus is voor alle software van Microsoft. Windows 10 Enterprise LTSC 2019 wordt bijvoorbeeld ondersteund tot 9 januari 2024 in Basisondersteuning en tot 9 januari 2029 in Uitgebreid.

Niet voor nieuwe hardware

Die langetermijnwaarde van LTSC is verminderd door Microsofts nieuwe beleid om enkel de hardware te ondersteunen die op de markt was op het moment dat de versie verscheen. Dat betekent dat klanten met Windows 10 Enterprise LTSC bij elke release moeten upgraden als er nieuwe generaties hardware verschijnen. Het veranderende beleid van Microsoft is blijkbaar het gevolg van de plannen om iedere nieuwe processorgeneratie beter te benutten. Maar het sloeg ook de bodem weg onder het enthousiasme van zakelijke Windows-klanten dat Microsoft een versie bleef leveren die het in eerste instantie niet eens wilde bouwen en nooit sterk benadrukt.

In de documentatie van LTSC schrijft Microsoft dat het besturingssysteem niet is bedoeld voor de uitrol van de meeste pc's in een organisatie. "De LTSC-editie van Windows 10 geeft gebruikers een uitroloptie voor gespecialiseerde apparaten en omgevingen." Oftewel omgevingen die geen regelmatige grote wijzigingen kunnen gebruiken.

Veranderende business

Wat niet wordt genoemd is de financiële reden om LTSC-gebruik te ontmoedigen. Het product is namelijk tegenstrijdig met een van de hoofdfuncties van Windows 10: het omvormen van los product tot software-as-a-service. Het OS verandert constant en is daarom het best gelicentieerd met een abonnementsmodel, niet met een eenmalige aankoop. Iets dat is ontworpen om statisch te werken past niet bij een abonnementsmodel, alsof je een roman aanbiedt in een feuilletonmodel. Microsoft verkoopt verandering. Dat geldt niet alleen voor het besturingssysteem - een product dat niet wijzigt is een slecht bedrijfsmodel - zoals de nadruk op de cloudbusiness en het loslaten van een on-prem servermodel illustreert.

De volgende versie van de LTSC - die blijkbaar Windows 10 Enterprise LTSC 2022 gaat heten - geeft in ieder geval aan dat er een langetermijnbuild op stapel staat. Dat is geruststellend, aangezien het bedrijf er een handje van heeft gekregen de spelregels tijdens de wedstrijd vast aan te passen.