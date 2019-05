Wat is er gebeurd met Windows 10 versie 1909?

Microsoft is stil over de tweede update van dit jaar.

De updates komen meestal uit in april en oktober, hoewel de nummers 03 en 09 iets anders doen vermoeden. Als de ene update bijna klaar is voor release, staat de volgende al in de startblokken en krijgen Insiders de eerste builds te zien. Vorig jaar verscheen bijvoorbeeld 1803 op 30 april, maar de eerste build van 1809 verscheen al op 7 maart voor de Insiders die zich bij 'de volgende van Windows' hadden aangesloten. Op 3 mei, daags na de release van de voorjaarsversie, verscheen de nieuwe build voor alle Insiders.

Deze keer is dat niet het geval. Sterker nog, Microsoft is vooruitgesprongen naar de aprilupdate van 2020, oftewel versie 2003. Op 14 februari verschenen builds in de 'volgende van' groep met de werktitel 20H1, met andere woorden: de eerste helft van 2020. Microsoft verklaarde toen: "Bepaalde dingen waar we aan werken in 20H1 hebben meer inleidingstijd nodig."

Breuk met patroon?

Woordvoerders benadrukten toen wel dat de normale gang van zaken op de een of andere manier behouden zou blijven. "We komen later dit voorjaar met 19H2 voor Insiders vlak nadat we 19H1 bijna af hebben." 19H1 werd later de 'Windows 10 May 2019 Update' met versienummer 1903, alsof maart en mei hetzelfde zijn. Ondertussen is 1903 nog niet begonnen aan officiële brede distributie, Microsoft neemt wat meer de tijd om te testen na de desastreuze uitrol van 1809 vorig jaar.

Als je afgaat op de eerdere planning is Windows 10 1909 inmiddels drie maanden te laat in het testtraject en heeft het niet veel tijd meer om alsnog te beginnen aan de previews. Ondertussen testen Insiders al drie maanden de versie die de eerste helft van volgend jaar moet verschijnen. Dus wat is hier in Ballmersnaam aan de hand?

Voorspelt deze ongebruikelijke gang van zaken dat 1909 toch maar een versie overslaat na de verlate komst van 1809 en het extra testen van 1903? Of betekent dit dat de najaarsupdate vanaf nu de minder belangrijke update zal zijn die vooral stabiliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel houdt, en nieuwe features overlaat aan de voorjaarsversie? Of betekent dit dat Microsoft toch maar overstapt op één update per jaar? Computerworld legde deze vraag voor aan twee verschillende Windows-deskundigen om een beeld te krijgen van wat er aan de hand is met 1909.

Push blijft uit

"Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom ze de volgende versie nog niet testen", zegt Susan Bradley, Windows patchdeskundige, beveiligingsconsultant, moderator van PatchManagement.org en bijdrager van Windows-site AskWoody.com. "Maar ik hoop echt dat ze naar eens per jaar overstappen."

Haar hoop dat Microsoft naar een jaarlijks tempo schakelt is niet nieuw. Ze roept daartoe al jaren op, vanwege wat ze omschrijft als de slechte kwaliteit van Microsofts upgrades en updates van tegenwoordig. "Ze moeten gas terugnemen, het goed doen en dan spullen één keer per jaar uitrollen", adviseert Bradley.

Omdat Bradley met haar voeten in de modder staat - ze bepaalt IT-beleid in haar organisatie niet, maar voert hem uit - heeft ze grotere zorgen dan de planning van 1909. "Ik wacht nog steeds op een officiële melding dat 1903, of 1905, of hoe ze het ook willen noemen, gepusht wordt", zegt ze. "En ik weet nog steeds niet waarom KB4495667 van 3 mei 2019 besloot te installeren op vrijdagavond en een herstart vereiste, terwijl er geen noodzaak was om die update te pushen als out-of-band update."

Het omgegooide schema is volgens haar bewijs genoeg dat Microsofts model nog steeds niet in orde is. "Dat we nog steeds geen melding hebben ontvangen dat 1903 wordt uitgerold en dus in het normale ondersteuningsproces valt, betekent dat Microsoft het tempo dat eerder werd verwacht niet kan bijbenen", aldus Bradley. "Ik zou graag zien dat Microsoft voorspelbaarder en transparanter wordt over nieuwe versies voordat nieuwe spullen worden getest."

Klein maar stabiel

"Vanuit een featureperspectief lijkt Windows 10 1909 slechts een kleine upgrade", brengt Chris Goettl, productmanager van beveiligingsbedrijf Ivanti, daar tegenin. "Er was een gerucht dat 1909 helemaal zou worden overgeslagen, maar dat lijkt niet waar te zijn."

Goetll baseert dat op een aankondiging van vorig jaar dat voortaan elke tweede onderdelen-update van het jaar dertig maanden ondersteund zou worden als het gaat om Enterprise- en Education-versies. Die dertig maanden in plaats van achttien is een concessie naar bedrijven toe die kritiek hadden op het constante upgraden van het besturingssysteem. Met dit tempo is het makkelijk om een versie over te slaan en om en om voor een refresh te gaan. Het vereist wel dat IT'ers de najaarsversie kiezen.

"Microsoft heeft de nadruk verlegd naar de najaarsupdate als een versie die langer leeft", zegt Goettl. "De focus hiervan is om jaarlijks een 'stable branch' te leveren en het zou logisch zijn om de nieuwe features in versie jj03 te verwerken om een goede selectie te maken voor jj09."

In het scenario van Goetll gebruikt Microsoft zal Microsoft de nog steeds op de rol staande 1903 gebruiken als testterrein voor 1909. Op dezelfde manier gaat 20H1, of 2003, de debuutversie zijn voor nieuwe features, terwijl de tweede update van dat jaar een gepolijste versie zou moeten zijn die stabieler en betrouwbaarder is, omdat zijn voorganger maanden in de praktijk is getest.

Dit scenario zou meer lijken op het updatemodel zoals we het al een beetje kennen. Voorheen werd elke build eerst getest door Insiders en daarna door Windows 10 Home-gebruikers die updates niet konden uitstellen. Als een build eenmaal stabiel genoeg werd gevonden voor zakelijke gebruikers, was hij al tien maanden tot een jaar getest (acht maanden in Insider, twee tot vier onder Home-gebruikers).

Jaar testen

In april gaf Microsoft aan dat er nu een nieuwe optie wordt toegevoegd aan Windows 10 Home waarbij gebruikers er zelf voor kunnen kiezen om de update direct te downloaden en te installeren. Het is nu nog onduidelijk wat dit in de praktijk precies betekent en wat de grenzen van de feature zijn, maar de feature zou de post Insider-groep wel eens kleiner kunnen maken. Het uitbreiden van de testperiodes in het voorjaar en najaar zou dit verlies kunnen compenseren.

Windows 10 20H1 zou bijvoorbeeld meer dan een jaar getest kunnen worden door Insiders; tussen februari 2019 tot de waarschijnlijke datum in april 2020. Windows 10 1909 zou ondertussen worden getest om bugs op te merken gedurende een bijna net zo lange periode; tussen oktober 2018 toen 1903 voor het eerst verscheen voor Insiders tot de meidatum en de maanden erna tot de release van 1909 in oktober.

Dat zou betekenen dat Microsoft nu kan claimen dat Windows 10-builds een jaar of langer worden getest. Zou dat critici die klagen over de updatekwaliteit geruststellen? "Het geeft klanten meer stabiliteit en betrouwbaarheid in de najaarsrelease", zegt Goettl, "en heeft ze meer vertrouwen in de versie om hem uit te rollen naar eindgebruikers in plaats van te wachten tot halverwege de levenscyclus van de versie."