Microsoft kapt met rap tempo voor System Center

In plaats daarvan is System Center 2019, de volgende iteratie van de toolset die later in maart verschijnt, de nieuwe Long-Term Servicing Channel (LTSC) versie. Volgens de softwaremaker wordt dit gedaan om te kunnen optimaliseren hoe nieuwe features worden afgeleverd. Microsoft gebruikt halfjaarlijkse updates en langetermijnupdates voor de meeste software, zoals Windows, Windows Server en System Center.

Halfjaar versus LTSC

De halfjaarlijkse releases geven nieuwe features en functionaliteiten, en worden gedurende een beperkte periode ondersteund, doorgaans anderhalf jaar. Nieuw aan dat beleid is dat de eerste Windows 10 Enterprise-versie van het jaar nu 30 maanden wordt ondersteund, terwijl de tweede nog 18 maanden wordt ondersteund.

De LTSC daarentegen is een statische versie en krijgt enkel beveiligingsupdates en fixes. Deze cyclus lijkt meer op de eerder traditionele levensscyclus die Microsoft voerde, met de eerste vijf jaar als Basisondersteuning (Mainstream support) en de tweede vijf als Uitgebreide ondersteuning (Extended support).

Snelle innovatie

Vorig jaar werd de eerste halfjaarlijkse update voor System Center aangekondigd, met versienummer 1801. Een half jaar daarna verscheen de nieuwere versie 1807. Beide kregen 18 maanden ondersteuning. De laatste update van 1801 verschijnt op 8 augustus en die van 1807 gaan we zien op 24 januari 2020.

"Het Semi-Annual Channel is bedoeld voor klanten die snel innoveren", aldus Microsoft in een ondersteuningsdocument bij de versie die medio 2018 verscheen. "Met ongeveer twee releases per jaar krijg je nieuwe verbeteringen, features en fixes bijna meteen als de ontwikkelaars ze hebben gemaakt." Maar Microsoft haalt inmiddels een streep door dat plan.

Liever stabiliteit

"Na gepraat te hebben met klanten hebben we geleerd dat LTSC beter werkt voor de meeste system center-uitrol omdat de updatecyclus langer en stabieler is", schrijft programmadirecteur Vithalprasad Gaitonde terwijl Microsoft zich terugtrekt van het beleid van een jaar eerder. "De meeste van onze klanten gebruiken Long-Term Servicing Channel (LTSC) zoals System center 2016 om hun datacenter infrastructuren te beheren."

Met het oude model zouden elke twee á drie jaar de nieuwe features en functionaliteiten die gedurende een half jaar zouden worden toegevoegd aan een build uitgegeven worden als een LTSC-versie met een nieuw jaar erop. Dat is bijvoorbeeld System Center 2019 geworden. Dat proces moet bekend klinken: op dezelfde manier maakt Microsoft de LTSC van Windows 10 en de stand-alone van Office.

Microsoft gaat in plaats hiervan nu elke paar jaar een onderdelen-update afleveren met een nieuwe LTSC-release. Nieuwe features verschijnen in wat Microsoft 'Update Rollups' noemt, wat tot nu betekende een cumulatieve verzameling van verbeteringen en fixes. De Update Rollups komen elke zes maanden uit en alleen gedurende de eerste vijf jaar van Basisondersteuning.

Wat betekent dit voor halfjaarlijkse updates?

De vraag is of dit een voorbode is van veranderend beleid bij Microsoft als het gaat om het updatetempo van zijn software. Analist Wes Miller van Directions on Microsoft denkt van niet. "System Center is voornamelijk bedoeld voor databeheer", zegt hij in een interview, verwijzend naar servers en niet naar clients. "Dus dit is logisch omdat deze klanten niet om zijn en het halfjaarlijkse model hebben omarmd."

Hij denkt niet dat deze zet het einde inluidt van het snellere model dat Microsoft de laatste vier jaar heeft gevoerd. Hij noemt bijvoorbeeld configuratiemanager SCCM om dit te illustreren. "SSCM is gericht op clientbeheer", aldus Miller. Die blijft updates drie keer per jaar ontvangen. (Om het verwarrender te maken voor Microsoft-gebruikers: Configuration Manager heeft vastgehouden aan de oude benaming van 'Current Branch' voor nieuwe releases.

SCCM blijft dit upgradeproces houden, zo betoogt Miller, omdat de software in tegenstelling tot Windows Server gebaat is bij dit tempo. "De previews zijn erg goed geweest", vertelt hij en dat heeft tevreden klanten opgeleverd. Volgens Microsoft zullen klanten die nu System Center 2016 en de twee halfjaarlijkse updates 1801 en 1807 draaien kunnen upgraden naar System Center 2019 wanneer die verschijnt.