De langzame ondergang van commercieel Unix

Als je database-, ERP-, HR-, financiën-, accounting- en andere LoB-apps niet op een mainframe zaten was de kans groot dat ze op een Unix-systeem van een van de vier dominante spelers draaiden: Sun, HP, IBM en SGI. Elk had een eigen specifieke Unix-versie met eigen RISC-processor. Servers met x86-chips werden op z'n hoogst gebruikt voor bestandsservers, printservers of niet veel eisende afdelingsservers.

Dat is nu anders: de wereld wordt gedomineerd door x86 en Linux, met hier en daar Windows Server. Elke supercomputer uit de Top 500 draait tegenwoordig met Linux en een x86-processor. SGI bestaat niet meer, Sun is opgegaan in Oracle (die het vorig jaar opgaf met Unix) en HP Enterprise heeft nog maar een paar Unix-servers per jaar, voornamelijk upgrades voor klanten met oude systemen. Alleen IBM zit nog in deze business, met nieuwe systemen en verbeteringen in zijn besturingssysteem AIX.

We zullen hier niet te veel stilstaan bij hoe dit allemaal gebeurd is, maar kijken uit naar hoe de ondergang verder verloopt. We hebben het hier overigens specifiek over de val van commercieel Unix, want de vrije en open source-varianten als FreeBSD floreren.

De afname van Unix

De ondergang van commercieel Unix heeft volgens Enterprise Applications Consulting-analist Joshua Greenbaum meer te maken met een gebrek aan marketing dan een gebrek aan aanwezigheid op de markt. "Niemand zet Unix meer in de markt, het is een beetje een dode term. Het bestaat nog wel, maar is bij niemand onderdeel van de innovatiestrategie. Er is geen toekomst en dat is niet omdat er iets mis mee is, maar omdat innoverende partijen allemaal naar de cloud gaan."

"De Unix-markt maakt een onvermijdelijke teloorgang door", zegt Gartners infrastructuur-onderzoeker Daniel Bowers. "Maar één op de 85 servers die afgelopen jaar werd ingezet gebruikte Solaris, HP-UX of AIX. De meeste Unix-applicaties die naar Linux of Windows kunnen worden geport zijn reeds overgezet."

Wat overblijft van Unix zijn op maat gemaakte bedrijfskritieke workloads in sectoren als financiële dienstverlening en gezondheidszorg. Omdat deze apps kostbaar zijn en risicovol om te migreren of te herschrijven, verwacht Bowers een longtail neergang van Unix die misschien 20 jaar duurt. "Als vatbaar OS kun je tien jaar vooruit vanwege deze longtail. Zelfs over 20 jaar willen mensen het nog steeds draaien", aldus de analist.

Gartner volgt niet het aantal installaties, maar de verkoop en die is aan het dalen. In Q1 van 2014 gaf het analysebureau aan dat de verkoop op 1,6 miljard dollar stond. In het eerste kwartaal van 2018 was dat gezakt naar 593 miljoen dollar. In eenheden bekeken is de verkoop laag, maar dat gaat vrijwel altijd om high-end, volledig voorziene servers die veel groter zijn dan een doorsnee twee-socket x86-server.

IBM blijft staan

Het is opvallend hoe weinig er wordt gesproken over de staat van Unix. We bevroegen Oracle en HP, die geen commentaar wilden geven en verschillende IBM-klanten praatten ook niet. IBM telt nog steeds mee in deze business, maar zoals Bowers opmerkt: "Ik zie IBM wel 34 miljard investeren in Red Hat, maar ik zie het bedrijf geen 34 miljard in AIX steken."

Steve Sibley, onderdirecteur van cognitieve systemen bij IBM, erkent dat voor de hand liggende feit, maar zegt dat IBM nog steeds een substantieel aantal klanten op AIX heeft de komende tien jaar en het merendeel daarvan zijn grote Fortune 500-bedrijven. Hij voegt eraan toe dat er een stabiel aantal midrange klanten is dat niet bereid is te investeren in de migratie van AIX.

Rob McNelly, senior AIX-architect bij dienstverlener Meridian IT, een grote AIX-gebruiker, zegt dat er een 80/20-regel is voor nieuwe AIX-applicaties: tachtig procent groeit niet verder, maar twintig procent blijft en breidt uit in AIX. "Omdat de twintig procent vooral om grote enterprisesystemen gaat, is dit een groot segment. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg wordt er geïnvesteerd in de stabiliteit en security van AIX. Belangrijke ERP-systemen doen hetzelfde", aldus McNelly.

Veel nieuwe applicaties richten zich op Linux, wat enige migratie veroorzaakt van AIX af, terwijl statische, niet veranderende omgevingen in het stabiele AIX blijven, legt hij uit. "Sommige applicaties gaan naar Linux, maar het meeste low-end spul is al verhuisd. Denk aan de mainframe: bestaande gebruikers blijven omdat het waardevol is, maar veel nieuwe klanten migreren niet naar mainframe toe."

Waarom wel Unix?

De financiële, zorg- en productiesectoren zijn de voornaamste sectoren die Unix blijven gebruiken, zegt Bowers. Financiële dienstverleners hebben vaak het budget om deze grote systemen aan te schaffen en in de gezondheidszorg zorgen strikte overheidsregels dat organisaties moeite steken in compliance en security, waardoor ze op het Unix-platform blijven zitten.

"Niemand koopt een platform om het platform", licht McNelly toe. "Ze kopen een applicatie. Zolang applicaties worden ondersteund op een paar belangrijke platforms, is de waarde van AIX op IBM Power Systems niet te verslaan. Als bedrijven een analyse hebben gedaan en de huidige stabiliteit afzetten tegen migratie-issues, is het uiteindelijk niet logisch om over te stappen van iets dat prima werkt en een sterke roadmap heeft voor de toekomst."

De grootste klacht die Bowers hoort over Linux heeft niets te maken met het besturingssysteem, maar met de hardware waar het op draait. Veel Unix-systemen hebben hard partitioning, wat lijkt op virtuele machines, maar dan op fysiek gescheiden delen van het systeem. Hard partitioning heeft meerdere voordelen. Zo merkt Bowers op dat verschillende zakelijke softwareleveranciers (bijvoorbeeld Oracle) je korting geven als je deze methode gebruikt. Dit is een hardware-oplossing die je momenteel alleen kunt krijgen met Unix-systemen.

Unix is de nieuwe mainframe

Hoewel Unix bijna geen commerciële leveranciers heeft, blijven de andere twee populaire versies voorlopig wel bestaan. Solaris wordt niet meer ontwikkeld door Oracle, maar het bedrijf belooft ondersteuning tot 2034. HP Enterprise zegt HP-UX-servers nog vijf jaar na hun einddatum te ondersteunen en die EOL varieert. IRIX van SGI is verdwenen en wordt sinds 2006 niet meer ondersteund.

Volgens Sibley ziet IBM dat veel klanten minder op het verlaten van AIX gericht zijn en meer kijken naar hoe ze uitbreiden en migreren in de toekomst. "Het grootste deel van de klanten breidt uit wat het doet met AIX en is niet bezig met het verlaten van het systeem", aldus de IBM-chef.

De belangrijkste reden dat mensen AIX verlaten is omdat ze zich zorgen maken dat dit niet de vaardigheden zijn die ze in de toekomst nodig hebben, omdat de perceptie bestaat dat AIX verdwijnt. "Dat trekt de aandacht van mensen. Als ze geloven dat het een lange tijd blijft bestaan en we elk jaar nieuwe releases hebben, is er geen reden om het schip te verlaten", zegt Sibley.

Commercieel Unix blijft dus ten minste voorbestaan als AIC vanwege IBM's steun, zelfs als andere de komende decennia verdwijnen. Niemand verwacht een enorme implosie, maar een trage en lange verdwijning. "In 2020 omvat Unix drie procent van serveromzet, omlaag van acht procent vandaag", vertelt Bowers. "Er is geen wilde vlucht naar de nooduitgang, Unix vervaagt gewoon heel langzaam."

"Unix gaat niet dood. Er is geen onderzoek naar een nieuw OS om Unix of Linix te vervangen", weet Greenbaum. "Het gaat niet dood net als mainframes niet dood zijn. Ze worden nog steeds gebruikt, maar staan niet meer in de schijnwerper omdat het minder strategische waarde heeft."

Uiteindelijk zit het grootste succes van Unix niet in de zakelijke server, maar in consumentenproducten: Apple's macOS en iOS zijn beide voortgekomen uit FreeBSD - en die installerbase verdwijnt niet zomaar.