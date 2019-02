Telco's gebruiken blockchain voor inkoop van belminuten

Een van de vele projecten om internationaal betaalverkeer te versoepelen met blockchain komt van Colt Technology Services en PCCW Global. Voor een proefsysteem namen de organisaties blockchainbouwer Clear in de arm om een fintechsysteem op te tuigen dat begin vorig jaar werd gedemonstreerd. Het doel van het project is om de doorlooptijd van internationale transacties te verlagen, van enkele uren naar minutenwerk, en zo de kosten te verlagen.

Internationaal telefoonverkeer

De partijen bouwden een Proof-of-Concept van een blockchainnetwerk dat zich specifiek richtte op een internationaal transactieproces dat wordt gebruikt door grote telecomproviders. Die beoordelen het verwachte volume van internationale telefoongesprekken om daar de inkoop en dus transactiekosten zo goed mogelijk voor in te schatten. Hoe sneller de groothandel in telefoonverkeer uitgevoerd kan worden, hoe aantrekkelijker de beltarieven zijn die telco's kunnen hanteren. Vandaar dat de financiële settlement - de administratieve afhandeling van de handel - aangepakt werd om die doorlooptijd te verkorten.

De administratieve afhandeling van spraakgroothandel wordt veelal handmatig gedaan via een traditionelere IT-infrastructuur. Om die transactieprocessen verregaand te kunnen automatiseren - en zo de kosten te kunnen drukken - keken de makers van het project naar een netwerk waar al die partijen aan kunnen koppelen, de informatie simpel kunnen vertrouwen en transacties vrijwel realtime kunnen worden uitgevoerd. Om te kijken of DLT daar geschikt voor was, werd deze blockchain-PoC in het leven geroepen.

Waarom blockchain?

Telecomgiganten als Telefónica, Orange, BT en Telstra hebben zich bij het project aangesloten om de spraakgroothandel te versoepelen, zo laat Mirko Voltolini, architectuurchef bij het techbedrijf, weten per e-mail. Door het enorme aantal financiële organisaties die deze diensten uitwisselen, worden belminuten vaak vooraf op schaal verhandeld. "De omgeving van telecomproviders vereist veel samenwerking, met meerdere providers die bij elkaar kopen en verkopen, wat settlement vereist."

De partijen in zo'n datanetwerk bereiken consensus over welke transacties in orde zijn in plaats van dat een centrale beheerder deze bepaalt. "Nadat een transactie is goedgekeurd, is hij gekoppeld aan de vorige transactie", licht Voltolini het voordeel van de databasetechnologie toe. "Dat is een sterk punt van blockchaintechnologie. Voor bedrijven is het reduceren van kosten een prioriteit. Met blockchain hebben ze niet zoveel third party's en tussenpersonen nodig om garanties af te geven, omdat het niet uitmaakt dat je je handelspartner kent of niet. Ze kunnen uitgaan van de gegevens in de blockchain."

Een ander voordeel is het verkleinen van de overhead. In het oude systeem werden individuele kopieën van transactiegegevens bijgehouden, met het nieuwe systeem hebben alle deelnemers toegang tot dezelfde documentatie.

Waarom geen database?

De vraag die techneuten vaak bezighoudt als het gaat om dit soort projecten is waarom je een blockchain gebruikt en geen traditionele database. "Blockchain is een database", reageert Voltolini. "Er is veel verwarring over wat een blockchain is en de dichotomie met een database. Een blockchain is een database, want het is een digitaal opslagdocument dat informatie opslaat in datastructuren die we blocks noemen", legt hij uit. "Transactiegeschiedenis wordt transparanter als je deze technologie gebruikt."

Hij noemt een aantal eigenschappen van deze blockchain, zoals gedistribueerde realtime verwerking, die ook mogelijk zijn met reeds bestaande databasetechnologie. Maar in het geval van de settlement van spraakgroothandel gaat het bijvoorbeeld om een ingebakken eigenschap van DLT die een specifiek voordeel biedt ten opzichte van een traditionele database als meerdere partijen die elkaar niet kennen bij transacties betrokken zijn: het gedistribueerde vertrouwen.

"Iets waar meerdere operators bij betrokken zijn en vereist dat die elkaar kunnen vertrouwen én wat handmatig gedaan wordt, zoals settlement voor de groothandel in belminuten, kan worden gedaan met blockchain", aldus Voltolini. Hij wijst erop dat je eigenlijk alleen een blockchain als database hoeft te gebruiken, wanneer je eigenschappen die je met Distributed Ledger Techbology (DLT) als blockchain hebt, niet krijgt als je een database gebruikt.

Gebrek aan standaarden

De kracht van blockchain schuilt volgens hem in eenvoud. "Financiële instituten hebben uitdagingen wat betreft identiteitsfraude, kostenefficiëntie van transacties en beveiliging in het algemeen. In de hele keten zijn financiële diensten complexe processen geworden met meerdere stakeholders, inherente inefficiënties en veelvoorkomende handmatige fouten en vertragingen", aldus de technologiedeskundige. "Deze processen kunnen in belangrijke mate worden versimpeld door certificeringen en smart contracts in de blockchain te verwerken."

Voltolini benadrukt dat financiële organisaties voorzichtig moeten zijn met het inzetten van de technologie, omdat het nog zo vroeg in het proces is en standaarden veelal ontbreken. "Het is duidelijk dat de technologie nieuw is, maar de potentie is groot."

Hij vindt die potentie realistisch, maar somt enkele uitdagingen op van de nieuwe technologie: "Financiële diensten moeten nadenken over welke standaarden logisch voor ze zijn. Toezichthouders hebben nog geen standaarden ontwikkeld voor controle- en beschermingsmiddelen omtrent blockchaingebaseerde systemen, maar we verwachten dat ze binnenkort enkele basisregels gaan opstellen."