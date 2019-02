Waarom Windows wellicht nooit meer een killer feature krijgt

Ergens dit voorjaar ontvangt Windows 10 zijn volgende update in een halfjaarlijks ritueel van Microsoft. Enkele jaren geleden besloot de softwaremaker dat Windows 10 zijn laatste grote versie-update zou zijn en het bedrijf stapte over op een Windows-as-a-service-model. Geen nieuwe versie, twee keer per jaar een upgrade (kosteloos, want het is een abonnementenmodel) met beveiligingsupdates en bugfixes tussendoor.

Vandaag = morgen

Dat is in elk geval vriendelijk voor de portemonnee. Ook maakt dit het makkelijk om de nieuwste versie met de laatste en beste verbeteringen van het besturingssysteem te krijgen. Er is geen noodzaak meer voor intensieve, overschrijvende upgrades vanaf een CD-ROM naar een nieuwe versie: alles gaat automatisch via een internetverbinding.

Maar er kleeft ook een nadeel aan deze aanpak: er zijn al tijden geen 'laatste en beste verbeteringen' verschenen in Windows. En kijk niet raar op als dat ook niet meer gebeurt. Onder Windows-as-a-service wordt het besturingssysteem door de jaren heen stabieler en sneller gepatcht. Maar de dagen dat er iets echt nieuws en spannends verscheen met Windows liggen achter ons. Wat je vandaag ziet, is wat je morgen krijgt. Ik zal dat hieronder uitleggen.

Terugblik op laatste onderdelen-updates

Als eerste moeten we kijken naar de laatste drie Windows 10-updates en het schouderophaalgehalte van deze updates en hoe weinig interessante features voor maart/april op de rol staan. Eerst even terug naar de Windows 10 Fall Creators Update uit de herfst van 2017. Die tweakte OneDrive, introduceerde een marginaal nuttige feature genaamd Personen om sneller met enkele specifieke mensen contact op te nemen en het bevatte een jammerlijk mislukte poging om Windows te koppelen aan smartphones met Android of iOS.

De update daarna, Windows 10 April 2018 Update, introduceerde een interessante nieuwe feature, Tijdlijn, waarmee je je laatste activiteiten kunt hervatten. Maar deze feature is beperkt in de zin dat hij alleen werkt met een paar door Microsoft zelf gemaakte applicaties. En de beste feature van de vorige update was het enigszins nuttige krachtigere klembord. Maar aangezien een dergelijke feature al onderdeel was van Windows 1.0 meer dan drie decennia geleden en vervolgens verdween, is dat nauwelijks nieuw te noemen.

Vaporfeatures

Van de volgende halfjaarlijkse update, die dit voorjaar moet verschijnen, hoef je ook niet zoveel te verwachten. De previewbuilds die we tot nu toe hebben gezien zijn niet erg schokkend, met een aangepast startmenu, een nieuw kleurenthema 'Light' en de optie om updates voor een beperkte tijd te pauzeren. Laat je de champagne nu knallen? Ik dacht al van niet.

Maar werkt Microsoft dan niet aan een grote verbetering? Nou, in 2017 kondigde Microsoft een daadwerkelijk innovatieve feature aan voor Windows 10: Sets. Die zou tabbladen verwerken in applicaties, niet alleen browsers, zodat je documenten kon maken die meerdere apps zouden combineren. Een Word-document zou bijvoorbeeld browsertabbladen hebben om eerder gedaan online research te koppelen aan dat document.

Maar een killer feature aankondigen is één ding, het afleveren ervan is iets heel anders. Microsoft heeft de Sets-feature verwerkt in meerdere previews van zijn onderdelen-updates om ze te verwijderen voor de release, omdat het niet goed werkte. Ook in versie 1903 hoeven we Sets niet te verwachten en het zal me niet verbazen als we het nooit te zien krijgen in Windows 10.

Nieuw ontwikkelproces

Waarom gebeurt dit? Volgens Ars Technica ligt het issue bij het ontwikkelproces van Microsoft. Windows heeft een enorme, comlexe codebase, waarvan delen archaïsch zijn vergeleken met moderne standaarden. Voordat Windows-as-a-service begon kwamen er nieuwe versies van het OS ruwweg elke twee á drie jaar uit. Dat gaf het bedrijf de tijd om ze te ontwikkelen en te testen.

Met het nieuwe model waarin twee keer per jaar een nieuwe versie moet verschijnen, is het ontwikkelproces platgeperst naar een zesde van de tijd die voorheen beschikbaar was om te bouwen en te testen. Dat maakt het heel veel lastiger om belangrijke nieuwe features te introduceren die gevrijwaard zijn van bugs.

Geen focus op Windows

Dat is zeker waar, maar het is niet de primaire reden waarom we geen killer features meer hoeven te verwachten van Windows. Dat heeft meer te maken met bedrijfsvoering dan ontwikkeling. Microsofts CEO Satya Nadella heeft een belangrijke bal aan het rollen gebracht door Windows uit de kern van de business van het bedrijf te slopen.

Hij heeft de aandacht van het bedrijf op de cloud gericht en als onderdeel van die strategie ervoor gezorgd dat de producten van het bedrijf open zijn en beter samenwerken met andere technologieën, inclusief open source, iOS en Android. Dat betekent dat er meer ontwikkeltijd wordt gestoken in deze capaciteiten dan in het introduceren van nieuwe features in Windows.

Stabiel en voorspelbaar

Dat heeft fantastisch gewerkt en een oplevend Microsoft staat regelmatig weer bovenaan in lijsten van 's werelds waardevolste bedrijven. Je kunt verwachten dat Windows betrouwbaarder en stabieler wordt gedurende de komende jaren. Je kunt een paar nuttige tweaks hier en daar aantreffen, maar ga niet op zoek naar killer features. Met Microsofts succesvolle pivot naar de cloud is het niet nodig om deze te ontwikkelen en uit te brengen.