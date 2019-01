Waarom het Windows 10-fiasco gevolgen heeft voor Windows 7-migraties

Microsoft's maandenlange vertraging in de uitrol van de nieuwste Windows 10 upgrade naar klanten kon niet op een slechter moment komen.

De trage uitlevering van Windows 10 oktober 2018 Update, ook bekend als 1809 vanuit de yymm-serienamen van Microsoft, kan de migratie van bedrijven die nog op Windows 7 draaien frustreren. Daarnaast wordt het moeilijker voor bedrijven om gebruik te maken van langer ondersteunde versies van Windows 10 en lijkt voorlopig het overslaan van meerdere upgrades onmogelijk geworden.

Microsoft begon pas een week geleden met een gefaseerde uitrol van 1809 naar klanten - bijna alleen maar consumenten - ook al werd de upgrade in eerste instantie uitgebracht op 2 oktober 2018. De uitrol had uiterlijk medio oktober op de daarvoor in aanmerking komende pc's moeten beginnen.

Maar een bug die gebruikersbestanden verwijderde - een fout die door sommige deelnemers aan het Windows Insider bètaprogramma werd gemeld voordat het werd vrijgegeven - dwong Microsoft om de upgrade van alle releasekanalen in te trekken, de bug te fixen en vervolgens 1809 weer naar Insider te sturen voor extra tests.

Vanwege de vertraging van drie maanden zullen klanten die pc's gebruiken die niet centraal worden beheerd - alle pc's die worden aangestuurd door Windows 10 Home en veel van de Windows 10 Pro-apparaten - waarschijnlijk drie maanden in plaats van zes maanden 1809 draaien, voordat ze moeten upgraden naar 1903 dit jaar.

Maar de vertraging kan ook de migratie- en upgradeplannen voor ondernemingen verstoren, die niet alleen de halfjaarlijkse updates mogen uitstellen, maar ook 30 maanden ondersteuning krijgen voor elke versie, een volledig jaar langer dan wat aan Home en Pro-gebruikers wordt gegeven.

Windows 7 naar Windows 10 migraties

Als gevolg van een samenloop van verschillende deadlines kan de vertraging van drie maanden van 1809 de geschiedenis ingaan als een enorme blunder die ondernemingen bestraft die eindelijk van hun Windows 7 af willen.

De belangrijkste van deze deadlines is 14 januari 2020, wanneer Microsoft eindigt met de gratis beveiligingsondersteuning voor Windows 7, waardoor het OS na die datum een risico loopt. Bedrijven met Windows 7-aangedreven systemen hebben tot 14 januari - 355 dagen vanaf vandaag - om die PC's te upgraden naar Windows 10.

Het probleem is dat 1809 nog niet klaar is voor bedrijfsbrede implementatie, dus elke dag vertraging is weer een dag dat bedrijven geen machines kunnen migreren. Er zijn oudere versies van Windows 10 die zijn goedgekeurd voor grootschalig zakelijk gebruik, maar elke versie heeft ongewenste kenmerken die hen tot slechte alternatieven maken.

Het probleem met de oudere Windows 10-upgrades is dat ze de ondersteuning vóór de pensionering van Windows 7 of binnen een paar maanden na het verstrijken ervan zullen verliezen, waardoor bedrijven gedwongen worden om opnieuw te upgraden. (In tegenstelling tot Microsoft, dat er in ieder geval publiekelijk van overtuigd is dat veel klanten twee keer per jaar zullen blijven upgraden, gaat Computerworld ervan uit dat het doel van enterprise IT is om zo min mogelijk upgrades uit te voeren door elke geïnstalleerde Windows 10-upgrade zo lang mogelijk te laten draaien).

Windows 10 Enterprise 1703's ondersteuning zal stoppen in oktober, drie maanden voor de pensionering van Windows 7. Windows 10 Enterprise 1709 en Windows 10 Enterprise 1803 verliezen op respectievelijk 14 april 2020 en 10 november 2020 hun ondersteuning vanuit Microsoft, oftewel drie en tien maanden nadat de ondersteuning van Windows 7 wordt gestaakt.

Dat betekent dat als een bedrijf besluit om nu te migreren van Windows 7 naar Windows 10 en acht maanden nodig heeft om de upgrade te voltooien - vier voor het testen van de build, nog eens vier voor implementatie:

Windows 10 1703 is geen optie, omdat de ondersteuning voor het einde van dit jaar stopt, waardoor het bedrijf gedwongen wordt om te upgraden vanaf 1703 zodra het implementatietraject is voltooid. (En het bedrijf kan alleen een upgrade naar 1703 uitvoeren als het tegelijkertijd twee upgrades op afzonderlijke test/pilot/deploy-sporen werkt. Terwijl het bijvoorbeeld 1703 op het ene spoor uitrolt, zou het zijn opvolger op een ander spoor in een pilot moeten testen.)

Windows 10 1709 is weinig beter. De ondersteuning loopt over 15 maanden af, waardoor het bedrijf slechts zeven maanden na de upgrade op deze versie zit. De twee upgrades - van Windows 7 naar Windows 10 1709 en vervolgens van 1709 naar een opvolger - zouden elkaar tot op zekere hoogte moeten overlappen. Maar zoals figuur 1 laat zien, zou zodra de organisatie klaar is met het installeren van 1709, ze moeten beginnen met het installeren van een follow-up, zoals 1803 of zoals afgebeeld, 1809. Zelfs dan nog zou 1709 slechts vier maanden voordat Windows 7 de uiterste houdbaarheidsdatum bereikt, op de bedrijfs-PC's gaan draaien (de pensionering van Windows 7 wordt gemarkeerd door de blauwe verticale balk).

Figuur 1

Windows 10 1803 is onmiddellijk beschikbaar en getest, maar de end-of-support-datum is een probleem. Die datum - 10 november 2020 - is ver genoeg in de toekomst en de migratie zou kunnen worden afgerond voordat de ondersteuning van Windows 7 afloopt. Maar zoals figuur 2 illustreert, zou de natuurlijke opvolger van dit jaar, 1903, niet de juiste keuze zijn, want zelfs voor Windows 10 Enterprise klanten zal het slechts 18 maanden ondersteuning krijgen. Dat betekent dat een bedrijf moet wachten op 1909, dat 30 maanden ondersteuning zal krijgen. Probleem is dat je dan weinig speling hebt in de overstap van 1803 naar 1909; de upgrade zal moeten beginnen zodra deze laatste bedrijfsklaar is verklaard en zelfs dan zal je slechts een korte vier maanden de tijd hebben.

Figuur 2

Windows 10 1809 had de perfecte upgrade van Windows 7 moeten zijn. Het is bijna zeker dat Microsoft dat ook zo bedoeld had, zo blijkt uit een aantal van de stappen die het heeft genomen voordat het werd gelanceerd (goed voorbeeld: de verlenging van de ondersteuning naar 30 maanden voor de xx09-upgrades). Maar het mislukte, zoals figuur 3 laat zien.

Figuur 3

Als Microsoft 1809 niet had moeten terughalen en diens roll-out drie maanden later te hervatten, zouden bedrijven oktober tot en met januari hebben gebruikt om de build te testen en in pilots te gebruiken. Dan had Microsoft 1809 uiterlijk eind januari als bedrijfsklaar bestempeld (waarschijnlijker zelfs al in de eerste helft van december) - en konden bedrijven beginnen met de implementatie van Windows 10 als Windows 7-vervanging. De implementatie zou vermoedelijk eindigen in mei, waardoor organisaties een zeven maanden durende buffer krijgen voordat Windows 7 uit de ondersteuning valt.

In plaats daarvan heeft de file deletion bug het schema met vier maanden verkort. Microsoft zal waarschijnlijk extreem voorzichtig zijn en zal 1809 niet certificeren als enterprise-ready tot in mei. Deployment zou dan de IT-afdeling van een bedrijf tot oktober bezig houden; ervan uitgaande dat de migratie geen showstoppers tegenkomt. Dat geeft een bedrijf drie maanden adempauze voordat Windows 7 uit de ondersteuning valt. Dat wordt zweten...