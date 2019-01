Hoe universiteiten een schaalbaar blockchainproject bouwen

De Zwitserse non-profit Distributed Technology Research Foundation (DTR) heeft de portemonnee getrokken voor deze toepassing genaamd Unit-e. Het blockchaingebaseerde systeem moet in de tweede helft van het jaar uitkomen. Als het succesvol is, zou het mainstream financiële betaalnetwerk als VisaNet van financieel bedrijf Visa moeten overtreffen qua transactiecapaciteit.

Van proefschrift naar praktijk

DTR is opgericht om open gedistribueerde netwerktechnologieën positief beeld in beeld te brengen. In een academisch proefschrift beschrijven de wetenschappers dat het dringend en belangrijk is dat er een gedecentraliseerd vertrouwenssysteem wordt gebouwd. Grote namen in de techwetenschap als MIT, Stanford, Carnegie Mellon en de University of California, Berkeley werken samen aan het nieuwe netwerk dat zich specifiek richt op prestaties, beveiliging en privacy van betaalverkeer over landsgrenzen.

DTR-onderzoekers hebben tien proefschriften geschreven, waarvan enkele peer-reviewed zijn. Daarin beschrijven ze een gedecentraliseerd betaalsysteem als de killer app van blockchain, vergelijkbaar met wat e-mail was voor TCP/IP.

"Het gebrek aan schaalbaarheid houdt cryptovaluta-adoptie tegen en DTR's onderzoek gaat daar specifiek over", vertelt DTR-bestuurslid Joey Krug die ook investeerder is bij hedgefund Pantera Capital, een van de partijen die meewerkt aan Unit-e. "De ontwikkelaars van Unit-e vormen dit onderzoek om in daadwerkelijk schaalbare performance waar een heleboel decentrale financiële applicaties de vruchten van kunnen plukken."

Hoge transactiesnelheid zonder centralisatie

De onderzoekers beschrijven een netwerk met bevestigingslatency van ongeveer 15 seconden voor on-chain transacties en 2 tot 4 seconden voor off-chain (PDF). "Hoewel sommige cryptovaluta vergelijkbare latency's halen, gaat dat ten koste van decentralisatie", aldus de stichting. "Een gerelateerd concept is doorvoersnelheid, het aantal transacties per seconde. We mikken op een doorvoersnelheid van 5000 tot 10.000 transacties per seconde."

Ter vergelijking: Visa verwerkt gemiddeld ongeveer 1700 transacties per seconde (TPS) en meer tijdens pieken. Vergeleken met andere volledig gedecentraliseerde blockchainprojecten presteert Unit-e veel beter. Bitcoin zit op een TPS van 3,3 tot 7 en Ethereum bereikt 10 tot 30 TPS.

"Dit grote gat overbruggen is technisch gezien enorm belangrijk en vereist belangrijke innovatie", stellen de onderzoekers. "De cijfers over doorvoersnelheid zijn al de fysieke grenzen van een doorsnee modern P2P-netwerk: met 20 Mbps is het netwerk niet in staat om substantieel meer transacties per seconde te verwerken zonder belangrijke elementen op te geven (doorgaans qua beveiliging)."

Consensusmechanisme

DTR is natuurlijk niet de enige partij die werkt aan prestatie- en schaalvergroting van blockchain. Eerder deze maand publiceerde start-up Devvio een DLT-protocol die enorm efficiënt is en alle huidige grote problemen van blockchainprojecten kan uitsluiten, inclusief schaalbaarheid voor een wereldwijd financieel netwerk die acht miljoen TPS zou kunnen uitvoeren.

Unit-e gebruikt een vorm van Proof of Stake (PoS) als consensusalgoritme, wat veel efficiënter is en minder resource-vretend als Proof of Work, de rekenpuzzel van netwerken als Bitcoin en Ethereum.

Het protocol Prism is volgens de onderzoekers beter in staat om de grenzen op te rekken van wat mogelijk is in een blockchain. Het PoS-algoritme is gekoppeld aan een nieuw routeringsalgoritme voor betaalnetwerken. Ook gebruikt Unit-e een nieuwe manier van sharding, het partitioneren van het netwerk om rekenkracht efficiënter te verdelen op een P2P-netwerk.

Het consensusmechanisme Prism benoemt de specifieke rollen van blocks in de blockchain: het loggen van transacties, het voorstellen van transactieblokken en het stemmen op de acceptatie van blocks.

Bestaande betaalkanalen zijn 'overlay netwerken' die de on-chain consensus gebruiken om nieuwe kanalen of accounts tussen gebruikers op te zetten, leggen de onderzoekers uit. De betaalnetwerken staan toe dat Unit-e-gebruikers transacties onmiddellijk verifiëren zonder te hoeven wachten op een bevestiging van de blockchain.

"Dat verkleint de bevestigingslatency in vergelijking met on-chain transacties: de vertraging komt van het doorspelen van de transactie aan de ontvanger, wat hier een snelle punt-naar-punt operatie is die zich binnen een seconde kan voltrekken in directe kanalen", aldus de onderzoekers.

In dit model verwijzen layer-1 technologieën naar de kern van de blockchain, alles van het consensusmechanisme, tot datastructuren, tot de netwerkstack. Traditioneel heeft het meeste onderzoek zich gericht op layer-1. Layer-2 beschrijft technologieën die een onderliggende blockchain gebruiken om applicaties op te bouwen.

Meerdere blockchainstandaardorganisaties richten zich op PoS-consensus. Zo introduceerde Ethereum vorig jaar Casper op zijn testnet, een PoS-algoritme dat 'bonded validators' aanmaakt, oftewel gebruikers die een borg plaatsen voor ze deel kunnen uitmaken van de consensus of community van stemmende knooppunten. Zolang bonded validators zich correct gedragen op de blockchain blijven ze deel uitmaken van de consensus-community. Als ze het systeem proberen op te lichten, raken ze hun borg kwijt. Met Casper zou Ethereum nieuwe transacties in ongeveer 4 seconden kunnen verwerken.

Theorieën testen

"In de tien jaar sinds het verschijnen van Bitcoin zijn blockchains ontwikkeld van een nieuw idee naar een academisch onderzoeksveld", zegt hoofdonderzoeker Giulia Fanti van DTR en professor op Carnegie Mellon. "Onze aanpak is om eerst de fundamentele grenzen van blockchainprestaties goed te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen dat deze grenzen zo dicht mogelijk opzoeken, met resultaten die zijn te testen binnen een rigoureus theoretisch framework."

Het sharding-mechanisme heeft PolyShard, een opslag- en rekenoplossing die efficiënter wordt naarmate meer knoppunten hem gebruiken zonder daarvoor beveiliging in te leveren, zegt de stichting. Het systeem mixt de data van meerdere gebruikers en transacties op zo'n manier dat er nog steeds nauwkeurige recovery mogelijk is.

Het mechanisme gebruikt ideeën uit de informatietheorie, coderingstheorie, om optimale garanties qua security, opslagefficiëntie en rekenkundige efficiëntie te bereiken. De knooppunten slaan gerepliceerde data niet op maar slaan gecodeerde lineaire datacombinaties op.

Om daadwerkelijk een alomvattend wereldwijd betaalsysteem te kunnen zijn, moeten vijf eigenschappen volledig decentraal te bereiken zijn:

Beveiliging. Het systeem moet ongeautoriseerde of ongeldige betalingen niet uitvoeren.

Latency. Transacties moeten naadloos verwerkt worden en binnen enkele seconden.

Doorvoersnelheid. Het netwerk als geheel moet duizenden transacties per seconde kunnen bevestigen.

Usability. Het systeem moet te allen tijde toegankelijk zijn, lage en voorspelbare kosten voeren en lage kosten hebben voor het draaien van het netwerk, en een naadloze en voorspelbare gebruikerservaring opleveren.

Privacy. Ongeautoriseerde partijen zouden geen toegang moeten hebben tot het transactielog.

Blockchain en digitale valutamarkten staan op een interessante tweesprong, wat doet denken aan de omslagmomenten waar sectoren als telecom en internet tegenaan liepen toen ze volwassen begonnen te worden", aldus Babak Dastmaltschi, bestuursvoorzitter van de DTR. "Dit zijn tijden van grote verandering, we naderen een punt waarop iedereen ter wereld met elkaar verbonden is. Vooruitgang in gedistribueerde technologieën maken open netwerken mogelijk, waardoor centrale autoriteiten niet meer nodig zijn."