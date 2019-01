Hoe Google de gebruikersinterface opnieuw uitvindt

Met de introductie van de iPhone twaalf jaar geleden introduceerde Steve Jobs ook een nieuw soort gebruikersinterface: de multitouch-bediening. Hij benadrukte in zijn presentatie het 'aanwijsapparaat waarmee je wordt geboren': je vingers. Maar gebaren zijn wel net zo natuurlijk en nieuwe interfaces richten zich op de gebarentaal die we maken met onze handen.

Project Soli

Google wil bijvoorbeeld dat we in de toekomst gebaren gebruiken om met elektronica te communiceren. Het bedrijf werkt aan een project met de werktitel Project Soli, waarbij radar wordt gebruikt om gebruikersinvoer op te merken. Dit werd in 2015 aangekondigd om gebaren te ontwikkelen die herkend zouden worden voor smartphones, computers, wearables en zelfs auto's.

Deze maand was Project Soli in het nieuws omdat telecomwaakhond FCC (die onder meer elektronica in de Verenigde Staten certificeert) Google toestemming heeft gegeven om Soli-radarsensoren te gebruiken met hogere energie-eisen dan momenteel in de VS is toegestaan. Ook is nu toestemming verleend voor het gebruik van Soli-apparaten op vliegtuigen.

Soli is een project van Google's futuristische technologiegroep ATAP, dat afkomstig is van Motorola Mobility onder leiding van voormalig DARPA-chef Regina Dugan. Google nam ATAP over toen het bedrijf Motorola in 2012 kocht en bij de verkoop van de boedel aan Lenovo, behield Google de afdeling ATAP.

Navigeren met beweging

Nou is een onderzoekslaboratorium in Silicon Valley nou niet bepaald uniek: overal hebben bedrijven, universiteiten en instituten labs draaien. Ze maken allemaal geweldige technologie die je nooit in productie zult aantreffen. ATAP is anders in de zin dat alle projecten bedoeld zijn om van ontwerp naar productie te gaan binnen twee jaar. Dat doel wordt regelmatig gemist, maar het punt is dat er een agressieve drive is om iets op te leveren.

Je hoort vaak dat de interfacetechnologie wordt vergeleken met Minority Report, een 17 jaar oude film, waarin Tom Cruise een computer bedient door met zijn armen te bewegen, hoewel het bij Soli draait om vingerbewegingen. Bijvoorbeeld door de wijsvinger en duim over elkaar te wrijven (het internationale gebaar voor 'geld') kun je een smartwatch roteren of door een serie vensters navigeren.

Soli werkt met een speciale en kleine solid-state chip (8 bij 10 mm) die 3D-beweging middels radarsenor verwerkt met machine-learning algoritmes. De radar passeert stof, dus je kunt met een apparaat in je broekzak communiceren terwijl je in de winter handschoenen draagt. ATAP leverde eerder Tango, Ara, Spotlight Stories, Jacquard, Abacus, Vault en meer op. Deze projecten werden overigens geschrapt of niet in de markt gezet.

Eerdere ATAP-projecten

Het verschil met die gefaalde ATAP-projecten is dat die allemaal een heel nieuw product of nieuw ongetest platform probeerden te introduceren. Neem Jacquard, dat als kleding-UI werd geïntroduceerd met de lompe naamgeving Levi's Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google. Dat faalde niet eens vanwege de verschrikkelijke naam of omdat de technologie slecht was, maar omdat het publiek niet stond te springen om een ongeteste interface op de mouw van een jat. Of omdat ze in ieder geval niet bereid waren 260 dollar te besteden aan een manier om hun smartphone te bedienen vanaf hun mouw.

Soli, daarentegen, ga je zien op platforms die we al gebruiken, zoals smartphones en tablets. Als gebruikers niet meteen om zijn, zijn de producten met Soli waarschijnlijk nog steeds waardevol in de markt. Je kunt het vergelijken met een scenario waarin Levi de Trucker-jas van 90 dollar verkocht mét de Jacquard-tech er bovenop, in plaats van enkel in de dure versie van 350 dollar (jas plus tech).

Augmented Reality

Denk meer aan Google Assistant dat je op allerlei systemen kunt uitrollen. Denk aan IoT en huishoudelijke apparaten en sensoren die geen schermen of knoppen meer nodig hebben, maar kunnen worden uitgerust met zo'n gebareninterface. Stel een wekker voor die het aantal keer sluimert als de vingers die je opsteekt, of een smartphone die ophoudt met jengelen als je met je hand wuift.

Een toepassing waar maar weinig mensen het over hebben is het manipuleren van AR-objecten met de hand. Denk aan een thermostaat die virtueel wordt geprojecteerd en detecteert of je naar links of naar rechts draait. Soli Virtual Tool Gestures worden al ontwikkeld met koppen, draaischijven, schuifknoppen en meer. Stel je een fabrieksmedewerker voor met AR-veiligheidsbril en allerlei bedieningselementen om zich heen om ze te bewegen met gebaren in de lucht.

Ik geloof dat we Soli in echte producten gaan zien en dat dit niet lang meer duurt. Google werkt namelijk al samen met LG, Qualcomm, JBL en diverse andere fabrikanten om producten te voorzien van Soli. De Soli SDK kan gebruikt worden op alle apparaten die Android, Chrome of het aankomende RTOS Fuchsia draaien.

Praktijktests van Soli

Onderzoekers gebruiken Soli ook. Onderzoekers van de Schotse universiteit St. Andrews publiceerden vorige maand de resultaten van hun onderzoek naar Soli-hardware. Ze demonstreerden hun project RadarCat dat zo nauwkeurig is dat het het aantal kaarten in een stol kon tellen, kompasoriëntatie kon bepalen en de exacte configuratie van een LEGO-set kon uitvogelen.

Soli kan objecten of materialen identificeren. De onderzoekers lieten zie hoe appels, sinaasappels en harde schijven worden onderscheiden. Het kan ook zien of objecten van glas, koper of staal zijn gemaakt, of wat voor drankje er in een glas wordt gegoten. Het kan zien of je een smartphone vasthoudt of welk deel van je lichaam je tegen je telefoon houdt.

Ook al deze maand maakte Google een samenwerking bekend met haptisch bedrijf Immersion Corp. Dat is een leidend onafhankelijk bedrijf dat ervoor zorgt dat gamecontrollers en smartphones vibreren en schudden om tastfeedback te leveren aan gebruikers. Met de overeenkomst kan Google de ongeveer 3000 patenten van het bedrijf gebruiken om te ontwikkelen of zich juridisch in te dekken.

Haptische patenten

Dat is belangrijk, omdat Google en Motorola zeven jaar geleden een patentstrijd tegen Immersion verloren. Die rechtszaak ging over 'Basic Haptisch' wat neerkwam op simpel vibreren. (Immersion won ook patentzaken tegen Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Fitbit en anderen.) De rechtszaak gingen over toestellen met het Motorola-merk, niet over Google's eigen hardware of Android-toestellen.

Ik vermoed dat de licentiedeal met Immersion voor diens patenten een kostbare aangelegenheid is (details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt) en dat kan niet zomaar zijn. Ik denk dat dit met Soli te maken heeft, want haptische feedback is een belangrijke feature daar bewegingen in de lucht niets terugvoeren naar de gebruiker alsof er iets geklikt of aangeraakt wordt. Als je bijvoorbeeld aan een virtuele schijf draait, moet je wel bijvoorbeeld een klikkend gevoel via de smartwatch krijgen om aan te geven dat de interface je beweging detecteert.

Het nieuws over Soli-samenwerking en de deal met Immersion passen in een plaatje van Google die de aanraakinterface voorbij streeft door het onderdeel 'aanraak' te passeren met gebaren. Een grote interfacewijziging hangt in de lucht.