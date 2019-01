Dagen van IE zijn sneller geteld met Chromium-adoptie Microsoft

IE heeft alweer drie jaar geleden de legacy-status gekregen: wel beveiligingsupdates gedurende de looptijd van de besturingssystemen die de browser meegeleverd krijgen, maar geen nieuwe versies meer. "Internet Explorer 11 is de laatste primaire versie van Internet Explorer.", legde Microsoft uit. "Internet Explorer 11 blijft beveiligingsupdates en technische ondersteuning ontvangen voor de levenscyclus van de versie van Windows waarop het is geïnstalleerd."

Nog tien jaar ondersteuning?

Omdat IE11 is meegeleverd met Windows 10 - en van belang is hier langetermijnversie LTSC - betekent dat dat Microsoft vastzit aan ondersteuning voor een flinke tijd. Windows 10 Enterprise LTSC 2019 kwam slechts enkele maanden geleden uit en wordt ondersteund tot 9 januari 2029. Dat zou betekenen dat IE 11 tot die datum ondersteund zou blijven.

Het is lastig voor te stellen dat Microsoft daadwerkelijk van plan is de browser nog een decennium te ondersteunen gezien de totale instorting van het gebruikersaandeel. Precies drie jaar geleden was het marktaandeel van de browser op Windows-pc's nog 48 procent. Vorige maand zakte het onder de tien procent. Volgend jaar om deze tijd zou het minder dan vijf procent kunnen zijn.

Er is al een precedent

Niets houdt Microsoft tegen om zich terug te trekken van IE-ondersteuning. Het zou zelfs niet de eerste keer zijn, want in augustus 2014, toen Microsoft gebruikers naar de recentste versie duwde, haalde het bedrijf een jaar ondersteuningstermijn van IE7, vier jaar van IE8 en IE9 en een forse zeven jaar van IE10. Alleen de ondersteuning van IE11 bleef intact.

Dat hadden we nog nooit eerder gezien: geen enkele browsermaker heeft ooit ondersteuning ingekort voor browsers die nog steeds in omloop waren. Gebruikers klaagden, maar velen gaven gevolg aan de oproep: drie vierde van alle IE-gebruikers vorige maand hadden IE11. Het nadeel was dat honderden miljoenen toen ze toch van browser moesten wisselen dan maar Chrome namen.

Microsoft heeft er zelfs een handje van gekregen om eerder beloofde ondersteuning in te trekken. In 2016 kondigde Microsoft aan pc's met nieuwe chips van Intel en AMD niet langer zouden worden ondersteund door Windows 7 en Windows 8.1, in essentie het gebruik van die besturingssystemen inperkend al jaren voor officiële het ondersteuningseinde.

Het zou dan ook geen radicale stap zijn als Microsoft besloot om IE uit zijn lijden te verlossen. Het bedrijf zou het vervroegde pensioen van IE11 kunnen aankondigen met dezelfde rechtvaardiging die we hoorden toen de ondersteuning van IE-versies in 2014 werd ingekort, of toen OS-versies in 2016 buiten de ondersteuning vielen voor nieuwe hardware.

"Verouderde browsers zijn een grote uitdaging als we het web-ecosysteem veiliger en beveiligder willen maken, omdat moderne webbrowsers betere security hebben", vertelde een IE-marketingchef in 2014 in een toelichting op waarom oude browsers werden verbannen. Deze tekst kun je praktisch recycelen als rechtvaardiging om IE11 te stoppen: deze browser heeft nu immers al drie jaar geen update meer gehad en loopt steeds verder achterop vergeleken met concurrenten als Chrome en Firefox.

De vraag is: wanneer?

Als IE wordt geloosd, wanneer zou dan de beste tijd zijn? Voor de hand ligt het pensioen van Windows 7, momenteel het op één na populairste besturingssysteem (Windows 10 haalde het OS qua gebruikersaantallen eindelijk in afgelopen december). Dat pensioen staat gepland over minder dan een jaar: op 14 januari 2020.

IE en Windows 7 hebben een duidelijke relatie. Het besturingssysteem werd gemaakt in een tijd dat Microsofts browser nog heerste met meer dan de helft van alle gebruikers wereldwijd en die relatie is er simpelweg niet tussen Windows 10 en IE. Daar is de browser altijd niets meer geweest dan een verouderd stukje achterwaartse compatibiliteit.

Het is niet geheel toevallig dat op dat moment Microsoft klaar zou moeten zijn met het omkatten van de huidige standaardbrowser Edge, die zijn eigen EdgeHTML inruilt voor Chromium's Blink, de engine die Chrome ook gebruikt. Die transformatie werd aangekondigd eind vorig jaar en zou volgens Microsoft toen ongeveer een jaar in beslag nemen. 'Full-Chromium Edge' zal voor Windows 10 uitkomen, maar blijkbaar ook voor Windows 7 en 8.1.

Dagen geteld

De tijd dat Chromium Edge uitkomt is de perfecte tijd om IE af te stoten. Voor ons bij Computerworld was Microsofts stelling dat het bedrijf een webcompatibele browser nodig had - en IE en Edge waren dat niet in dit tijdperk van Chrome - een duidelijk signaal dat de dagen van IE waren geteld. Meer redenen om aan te nemen dat het einde nabij is: