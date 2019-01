10 jaar Bitcoin: van cyberbucks (1994) naar bitcoin (2009)

Op 1 januari 2009 om precies 18.15 uur werd gestart met het minen van het allereerste block van Bitcoin, kortom het uitrekenen van de rekenpuzzel om het eerste block transacties toe te voegen aan het netwerk. De 50 BTC die dat minen uiteindelijk opleverde werd naar een adres gestuurd dat waarschijnlijk in het bezit was van Satoshi Nakamoto. Wie dat precies is weet niemand, maar gezien de combinatie van disciplines die vereist was om dit blockchainnetwerk in het leven te roepen, vermoeden de meeste deskundigen dat Bitcoin is gebouwd door een groepje ontwikkelaars, dat communiceerde met de buitenwacht via een enkel persoon die Satoshi als pseudoniem gebruikte. Het verhaal van cryptovaluta begint eigenlijk met een idee voor digitaal geld van cryptograaf David Chaum al uit 1983.

Anonieme betalingen

Chaum was zich ervan bewust dat het uitgeven van digitaal geld niet te vergelijken is met het uitwisselen van een bankbiljet: als Ans een biljet van 10 gulden (we spreken immers over 1983) aan Bert geeft, is dat nu fysiek in het bezit van Bert en heeft Ans een tientje minder. Maar wanneer je een digitale bron verplaatst, kopieer je dat object in plaats van dat je het fysiek overhandigt. Dat betekent dat als Ans 10 digitale guldens aan Bert geeft, ze die 10 gulden nog heeft en opnieuw kan uitgeven. Dat idee van dubbel kunnen uitgeven van een digitaal object is de essentie van het double-spendprobleem.

Nou zijn daar wel oplossingen voor. Je kunt transacties bijvoorbeeld beheren met een tussenpersoon die noteert 10 gulden te krijgen van Ans, dat bedrag verwijdert van haar rekening en vervolgens 10 gulden bijschrijft bij Bert. Maar daarbij heb je dus niet de anonimiteit van een contante betaling. Chaum wist het beste van contant en digitaal te combineren door digitale betalingen ontraceerbaar te maken door die bank betalingen te laten verifiëren, zonder de inhoud van de transactie te kunnen zien met een blind handtekeningensysteem (PDF).

De komst van DigiCash

In de jaren daarop publiceerde Chaum meer papers over hetzelfde onderwerp, onder meer over principes als zero-knowledge en de detectie van double-spends van valuta in een transactieketen. Dat allemaal leidde tot de eerste decentrale digitale valuta: ecash en cyberbucks. Chaums bedrijf DigiCash werd in 1989 in het leven geroepen en een aantal Amerikaanse banken sloten zich aan bij het digitale financiële systeem als early adopters van digitaal geld.

Misschien waren gebruikers hier nog niet klaar voor, of misschien werden banken in de jaren 90 nog meer gezien als financiële beschermheren in plaats van commerciële uitzuigers, of misschien was het het feit dat Chaum DigiCash patenteerde, wat de cypherpunk-beweging in het verkeerde keelgat schoot (die min of meer uit protest een eigen versie van valuta met een cryptolaag uitbrachten met de naam MagicMoney). Of misschien was het een gebrek van adoptie van winkeliers en banken, maar hoe het ook zij: DigiCash flopte. De meeste mensen zullen niet eens van het hele concept hebben gehoord.

Rekenpuzzels

Behalve Chaums eerste aanzet, zijn er diverse concepten verwerkt in het uiteindelijke voorstel van Satoshi Nakamoto, te veel om hier allemaal te behandelen, maar er zijn twee ideeën uit de jaren 90 die zeker belangrijk zijn voor Bitcoin. Het eerste daarvan is eigenlijk een antispam-concept.

Met de groei van internet groeide ook ongewenste digitale post. Een plan om spam en DoS-aanvallen te voorkomen was een afzender te laten 'betalen' voor het versturen van berichten. Niet met geld, maar met rekenkracht. Het systeem van de afzender moest daarbij een cryptografische puzzel oplossen die rekenkracht vereiste voordat een enkele ontvanger benaderd kon worden. Daardoor werd het iets moeilijker om e-mails te verzenden, maar erg lastig om massamails te versturen.

De Britse cryptograaf Adam Back bedacht in 1997 hashcash: een systeem waarbij gebruikers betaalden met rekenkracht omdat ze een hash van de inhoud moesten uitrekenen die voldeed aan een aantal basiseisen, bijvoorbeeld het starten met een aantal nullen. Een ontvanger kan eenvoudig verifiëren of de hash klopt, maar voor de afzender kost het rekenkracht om die hash te bepalen.

Decentraal geld

Het tweede idee komt van Wei Dai, bekend van library Crypto++. Hij bedacht in 1998 zijn cryptogeld b-money. Dai was geïnspireerd door de cypherpunk-beweging en droeg regelmatig bij aan de mailinglist. Hij was ongetwijfeld bekend met MagicMoney en bedacht een systeem van cryptogeld zonder centrale autoriteit. In b-money had je een netwerk van servers die allemaal een kopie van het grootboek bijhielden en transacties werden verwerkt door willekeurige servers, zodat ze niet te manipuleren zouden zijn.

Dat zou een double-spend voorkomen: elke b-money-transactie zou worden geverifieerd door een willekeurig toegewezen subset van de b-money-servers om eventuele double-spends te verwerpen. En om iedereen eerlijk te houden, zouden dezer servers een borg betalen die ze niet zouden terugkrijgen als ze oneerlijk gedrag bleken te vertonen. Dat is in feite het Proof-of-Stake-systeem wat je in diverse cryptovaluta momenteel ziet terugkomen.

Naar Bitcoin

Maar dit bleef bij een theoretisch concept en b-money werd nooit in de praktijk uitgevoerd. Je ziet bij Bitcoin duidelijk de invloed van b-money en hashcash terug. Sterker nog, Hashcash-uitvinder Back verwees Nakatomi bij de ontwikkeling van diens cryptovaluta naar Dai's werk en een implementatie van dit idee zie je terug in Bitcoin om b-money's concept van willekeurig toegewezen servers cryptografisch te verzekeren.

Dat gaat als volgt: Om ervoor te zorgen dat een willekeurige server een block toevoegt (als je zou weten welke server het volgende block produceert, zou je de transacties kunnen manipuleren) moeten knooppunten een hash berekenen van de inhoud, wat qua content de header is van het vorige block, plus de transacties van het nieuwe. Een correct uitgerekende hash is eenvoudig te verifiëren door de knooppunten die daarmee een nieuw block accepteren, maar niet te voorspellen. Om die onvoorspelbaarheid te behouden, wordt de moeilijkheidsgraad van de puzzel met stijgende rekenkracht steeds verhoogd.

Dit is het idee van hashcash geïntegreerd in het serveridee van b-money. Er zijn meer mensen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van cryptovaluta zoals we ze vandaag kennen. Een waarschijnlijk belangrijke om ook nog te noemen is Nick Szabo's Bit Gold. Die gebruikte ook een rekenpuzzel om tot een gedecentraliseerd valutastelsel te komen, maar in tegenstelling tot bitcoin en latere valuta, was de jaren 90-versie van dit model nog kwetsbaar voor aanvallen waarbij een groep knooppunten gezamenlijk de keten manipuleert.

Verschillen met eerdere pogingen

Er is een aantal dingen anders aan Bitcoin in vergelijking met zijn voorgangers, met name de toevoeging van een consensusmodel: als de meerderheid van de knooppunten het eens is over een block transacties waar een geschil over bestaat, dan wordt dat block geaccepteerd als de ware toevoeging. Bij een model als b-money bepaalde de meerderheid ook, maar omdat er geen rekenpuzzel werd gebruikt, zorgde dit ervoor dat iedereen de controle over het netwerk kon grijpen door knooppunten toe te voegen.

Een ander belangrijk verschil is dat Bitcoin voor het eerst het double-spendprobleem oploste in een systeem zonder centrale beheerder. Daardoor was het opeens mogelijk om een echt decentraal betaalmiddel te hebben waarbij je geen entiteit hoeft te hebben die toeziet op de eerlijkheid van het systeem. Andere verschillen met voorlopers als b-money is dat bij Bitcoin als de rekenpuzzel wordt opgelost er een bedrag wordt uitgekeerd als beloning; in eerdere modellen vormde de oplossing zelf de valuta.

De toekomst

Als laatste is er de eigenschap dat je de scripts die worden geschreven voor transacties ook kunt gebruiken voor veel meer dan alleen valuta, bijvoorbeeld het uitwisselen van activa. Dan heb je een transactiemodel waarbij, als aan alle vooraf vereiste componenten is voldaan - en vooraf wordt geen enkele schrijfactie uitgevoerd - de complexere transactie zonder centrale beheerder wordt uitgevoerd. Dat levert op dat we weinig tussenpersonen meer nodig zouden hebben voor bijvoorbeeld huisverkoop, hypotheekverstrekking, vermogensbeheer en nog veel meer.

En dat is de potentie waar cryptovalutavoorstanders enthousiast van worden. Of Bitcoin het gaat doen of een andere cryptovaluta, is giswerk. Maar blockchain als transactietechnologie lijkt een interessante toekomst te hebben.