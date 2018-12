Windows is nog steeds het populairste besturingssysteem ter wereld, maar nog maar net, want Google's Android schiet er bijna voorbij. Microsoft heerst dan wel op de pc, maar ook daar probeert Google zijn Android-dominantie om te zetten in dominantie van Chrome OS. Microsoft kan niet op zijn lauweren rusten als Windows groot moet blijven.

ARM-ambities

En niemand beseft dit beter dan Microsoft zelf. Een eerste poging om Windows naar een nieuw segment te brengen was Windows RT, een uitgeklede versie die draaide op ARM-processoren in plaats van de gebruikelijke x86-architectuur, onder meer omdat ARM groot is geworden in mobiel. Maar RT was een teleurstelling voor gebruikers die Windows verwachtten.

Verschillende deskundigen voorspelden dat deze spectaculaire mislukking genoeg was om Microsoft te genezen van zijn ARM-ambitie, maar dat was niet zo. Inmiddels werkt de softwaremaker samen met de grootste producent van mobiele chips met de ARM-architectuur, Qualcomm, om Windows-compatibiliteit te leveren met diens Snapdragon-chips.

Windows 10 S en S Mode

Maar goed, de hele reden dat RT bestond was om Windows me te laten liften met opkomende formfactors als tablets en Chromebooks. Maar veel mensen die Windows RT aanschaften, verwachtten een Windows-laptop en waren teleurgesteld dat je geen echte Windows-programma's kon draaien.

Daarna kregen we Windows 10 S, een versie die vergrendeld is en alleen apps kan installeren die uit de Windows Store komen. Opnieuw was de bedoeling om een lichtgewicht beheersbaar alternatief te leveren voor het besturingssysteem als concurrent van de Chromebook. Windows 10 S heet tegenwoordig 'Windows 10 S Mode' om aan te geven dat het een ingebouwde Windows 10-optie is en geen apart besturingssysteem.

Wat is Windows Lite?

Zoals Petri.com meldde is er een heleboel bewijs in recente Insider-builds van Windows 10 dat het bedrijf hard werkt aan een Lite-versie die een heleboel van de issues die Windows 10 S parten spelen moet oplossen. Deze keer moet het een daadwerkelijk lichtgewicht versie zijn van Windows die alleen UWP-apps en PWA's draait. Chromebooks werken ook op deze manier: ze werkten in het verleden met web-apps en nu inmiddels ook Android-apps.

Lite is gebaseerd op wat Microsoft het Windows Core OS noemt. Dit is de basis van 'modern' Windows en is de poging van het softwarebedrijf om Windows modulair te maken, zodat het overal kan draaien. Dus Lite is geen Windows 10, maar ook geen Windows 10 S. Volgens Petri.com is het zelfs onwaarschijnlijk dat Lite überhaupt gekoppeld gaat worden aan de merknaam Windows.

Dat klinkt logisch, want het grootste probleem dat Microsoft in het verleden tegenkwam met zijn lichtgewicht-versies was dat het leek op Windows, maar dat gebruikers niet de applicaties konden gebruiken die ze ervan verwachtten. De nieuwe aanpak moet dus niet te veel beloven en ondertussen te weinig leveren.

De hardware

Deze maand liet Qualcomm zijn Snapdragon 8cx - een ARM-gebaseerde chip die van de grond af ontworpen is om met laptops en 2-in-1's om te gaan - zien met Windows 10, maar het zou ons niet verbazen als de eerste apparaten met deze chip daadwerkelijk het Lite OS van Microsoft gaan draaien.

Huidige laptops - zelfs moderne dunne en lichte modellen met Windows 10 - zijn niet geschikt genoeg daarvoor, zei Qualcomm deze maand op zijn Tech Summit. De 8cx-chip maakt een nieuwe generatie van fan-loze, always-on laptops mogelijk en dat is een perfecte oplossing voor een lichtgewichtversie van een besturingssysteem van Microsoft.

Wanneer Windows Lite?

De huidige verwachting is dat Lite officieel aangekondigd zal worden op Microsofts jaarlijkse ontwikkelcongres Build, dat in mei 2019 wordt gehouden. Ook ligt het voor de hand dat het OS op de onderwijsmarkt wordt gericht - waar Chromebooks populair zijn en een hele generatie opgroeit zonder Windows - en niet voor bedrijven en consumenten.

Naar verluidt heeft Microsoft ook hardware in ontwikkeling om het nieuwe OS te demonstreren, net zoals de Surface eerder aan fabrikanten moest demonstreren wat je kunt met Windows op een mobiele pc en de Surface RT om te laten zien wat Windows RT kon bijdragen. Het nieuwe hardwareproject heeft als codenaam Centaurus, maar we weten verder nog niets van dit apparaat. Wordt vervolgd...