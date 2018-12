Hoe zit het met Microsofts overstap op Chromium?

Alles wat we weten over Microsoft's witte vlag in de browseroorlog en het verdwijnen van Edge's unieke code-onderdelen.

Na jarenlang gebruikersverlies van zowel Internet Explorer en Edge, met consumenten die massaal over zijn gestapt op multiplatform-alternatieven (je ziet hetzelfde gebeuren met Safari) heeft Microsoft het dus eindelijk opgegeven met Edge. In ieder geval qua ontwikkeling. De engine EdgeHTML wordt losgelaten en Microsoft stapt over op Blink, de engine die gebruikt wordt door browser Chrome.

Als Microsoft code van Chromium gebruikt, is Edge straks ook compatibel met andere platforms, waaronder oudere Windows 7 en Windows 8.1, die op de valreep nog gebruik kunnen maken van de applicatie die ooit is bedoeld als de standaardbrowser voor Windows 10. Blink is een fork van WebKit, wat op zijn beurt weer een fork was van de engine van KDE-browser Konqueror.

Van buiten Edge, van binnen Chromium

"We zijn van plan om open source project Chromium te gebruiken voor de ontwikkeling van Microsoft Edge op de desktop om betere webcompatibiliteit voor onze klanten en minder fragmentatie van het web voor alle ontwikkelaars te maken", schreef Windows-chef Joe Belfiore in een blogpost.

De aankondiging was een - niet geheel onverwachte - nederlaag voor Microsoft, vooral gezien het feit dat het bedrijf in de eerste jaren van deze eeuw de browsermarkt nog domineerde met meer dan negentig procent van het totaal, nadat Microsoft Netscape Navigator had verslagen, onder meer door IE als standaard in te bouwen in Windows.

Blink-compatibiliteit

Hoewel Edge aan de buitenkant overleeft, is het aan de binnenkant geen Microsoft-browser meer. De UI van Microsoft wordt over een core gelegd die vrijwel volledig is gebouwd door ontwikkelaars van Google. Opera ging Microsoft al voor in 2013 en dumpte zijn eigen engine ten faveure van Chromiums Blink.

Volgens Belfiore levert de stap compatibilietit op met andere Chromium-gebaseerde browsers wat leidt tot een betere webervaring voor gebruikers, ontwikkelaars en zakelijke IT'ers. Niet verrassend was dat er niet werd gerept over de slechte adoptie van Edge. Zelfs binnen Windows 10, waar de browser de standaard is, gebruikt ongeveer een op de tien mensen Edge. Het loslaten van Edge was een enigszins vernederende overgave voor Microsoft.

IExodus

De softwaremaker had het er grotendeels zelf naar gemaakt. In 2014, een jaar voordat Edge zijn debuut maakt, maakte Microsoft bekend dat gebruikers moesten overstappen op de nieuwste versie van IE en de ondersteuning voor alle oudere versies zou vervallen. Dat zette de deur open voor concurrenten, die sneller ontwikkelden ook nog. Gebruikers die gedwongen werden om te upgraden bleken opeens op zoek te gaan naar een browser die voldeed aan de wensen en vooral Chrome behaalde daar winst mee.

Toen de maatregel van kracht werd in januari 2016 tot het einde van het jaar verloor Microsoft een ontzagwekkend marktaandeel van 22 procentpunten. Dat was bijna de helft van het volledige marktaandeel van IE en Edge. Geen andere browser heeft ooit met zo'n hoog tempo gebruikers verloren. Hoewel de verliezen niet zo scherp waren in 2017 als het rampjaar ervoor, raakten de browsers van Microsoft nog eens 35 procent van hun overgebleven marktaandeel kwijt.

Wat te doen met Edge?

Daarbij kwam dat Edge de vervanger van IE had moeten zijn, maar de browser maakte het verlies niet goed, zelfs niet met de power of default, het thuisvoordeel van Edge op Windows 10. In het beste geval was Edge de keus voor ongeveer een derde van de Windows 10-gebruikers, maar vorige maand kwam Edge uit op ongeveer een van de tien Windows 10-pc's.

Microsoft had toen verschillende opties. Het bedrijf had het kunnen opgeven met een eigen browser. Het had kunnen doorzetten met Edge terwijl de relevantie ervan volledig werd gemarginaliseerd. Of het zou in de mainstream kunnen stappen door Chrome's renderingengine te gebruiken. Alle drie riekten naar een nederlaag, maar de derde optie stonk het minst.

Extensies en updates

"We willen het webplatform Microsoft Edge tegelijkertijd samentrekken met a) webstandaarden en b) andere Chromium-gebaseerde browsers", aldus Belfiore. "Dit levert verbeterde compatibiliteit op voor iedereen en maakt het voor ontwikkelaars simpeler om te testen." Maar de zet van Microsoft betekent meer voor gebruikers: onder andere extensies. Door EdgeHTML te verruilen voor Blink, krijgt Edge toegang tot Chrome-extensies. Dat is ongetwijfeld muziek in de oren van Edge-gebruikers, omdat het gebrek aan add-ons op Edge een van de pijnpunten is van de browser.

Met Blink in Edge heeft Microsoft eindelijk weer een cross-Windows-browser én een cross-platformbrowser. "Microsoft Edge wordt nu geleverd en bijgewerkt voor alle ondersteunde versies van Windows met een hoger updatetempo", aldus Belfiore. "We verwachten ook dat dit ervoor zorgt dat we Microsoft Edge naar andere platforms kunnen brengen, zoals macOS."

Wanneer Edge met Blink?

Microsofts tijdlijn voor de overstap naar Blink is vaag: de wijziging zou gedurende het volgende jaar worden uitgevoerd en een previewversie zou begin 2019 moeten uitkomen. Hoe die tijdslijn Windows 7-gebruikers moet helpen is niet duidelijk, want Windows 7 heeft nog 13 maanden te gaan voordat ondersteuning vervalt in het midden van januari 2020.

Microsoft gaat er wellicht van uit dat veel W7-machines nog in gebruik zijn in 2020 of hoopt misschien dat bedrijven zullen betalen voor langere ondersteuning en Edge gebruiken in plaats van Chrome of IE11. (Windows 8.1 is nauwelijks relevant in deze discussie: ongeveer zes procent van alle Windows-pc's gebruiken deze versie.)

Het loshalen van Edge uit Windows 10 heeft nog een voordeel voor gebruikers, in de zin dat updates van Chromium elke zes tot acht weken uitkomen, in plaats van het halfjaarlijkse tempo dat Edge volgt. Na elke nieuwe versie van Chromium volgt Google's Chrome met een nieuwe versie en vermoedelijk gaat Microsoft hetzelfde doen en verwerkt het Chromium-code in Edge, net als Opera nu al jaren doet met zijn browser.

Google is acht Chrome-updates van plan in 2019, net zoveel als dit jaar. Als Edge nu Chromium zou gebruiken, zou het vier keer zo vaak worden bijgewerkt dan nu het geval is.

Het voordeel voor Microsoft

Belfiore heeft niet veel gezegd over wat Chromium verder betekent voor het bedrijf, behalve het in leven houden van Edge, maar een potentieel voordeel - ervan uitgaande dat het marktaandeel niet blijft dalen - zijn de advertentie-inkomsten van Microsofts zoekmachine en website. Zelfs met het verlies in marktaandeel heeft Microsoft zijn Bing-omzet al vijf kwartaal achter elkaar weten te verhogen. Met een stabieler browseraandeel zou Microsoft simpel meer kunnen verdienen aan zoekopdrachten.

Een ander voordeel is dat er veel extern wordt ontwikkeld met het gebruik van Chromium en zou Microsoft kunnen bezuinigen op het aantal ontwikkelaars dat aan Edge werkt. Belfiore belooft dat Microsoft substantiële bijdrages gaat leveren aan het Chromium-project, maar het is bijna zeker dat dit minder gaat zijn dan Google.

Browserverliezen

De hamvraag: gaat deze wanhopige zet werken? Het is moeilijk in te schatten, maar Microsoft heeft er een zware dobber aan om marktaandeel te heroveren. Eenmaal aan het dalen is het lastig gebleken om nog terug te krabbelen.

Netscape Navigator redde dat niet. Firefox ook niet, die zit nu al een tijdje redelijk stabiel op 9 procent, ver onder het marktaandeel in 2010, toen Firefox nog 25 procent had. In deze context is Opera tekenend: toen het in 2013 dezelfde wanhoopszet deed en overstapte op Chromium, zat het aandeel op 1,7 procent. Volgens de laatste cijfers staat de browser nu op 1,6 procent.