De definitieve planning voor het einde van Windows 7

Over iets meer dan 13 maanden is het Einde Verhaal voor populaire Windows-versie.

Het einde van de ondersteuning van Windows 7 is nakende. Over iets meer dan een jaar stoppen de updates die voor iedereen gratis zijn en de uitgebreide ondersteuning levert nog beveiligingspatches, in tegenstelling tot de al afgelopen basisondersteuning die ook nog nieuwe features levert. Op 14 januari 2020 is het zover en klanten weten dat al vele jaren, vanwege Microsofts ooit traditionele voorspelbare ondersteuningsbeleid.

Maar wat gebeurt er precies voor en na die datum? We baseren ons voor dit artikel op de aankondigingen van Microsoft over de uitfasering van Windows 7 en kijken daarnaast naar de tijdlijn die we zagen bij Windows XP om tot het volgende overzicht te komen en maken duidelijk onderscheid tussen 'mogelijk', 'waarschijnlijk' en 'definitief'.

We zullen dit artikel bijwerken aan de hand van eventuele nieuwe data die Microsoft het komende jaar bekend maakt. In chronologische volgorde ziet het tijdspad er momenteel als volgt uit:

Mogelijk: Kortingsacties

Begin 2019

In 2013 begon Microsoft met het aanbieden van upgrades aan MKB's en een equivalent aanbod zou nu neerkomen op een combinatie van Windows 10 Pro en Office 2019. Een jaar voordat XP met pensioen gestuurd zou worden, bood Microsoft Windows 8 Pro en Office 2013 met 15 procent korting, met een maximum van 100 licenties. Kortom, niet bedoeld voor grootzakelijke omgevingen. Het zou logisch zijn als Microsoft deze actie zou herhalen begin volgend jaar als stimulans voor MKB's die achterlopen met migratie.

Definitief: Geen SHA 1-patches

9 april 2019

Windows 7-pc's ontvangen na 9 april geen beveiligingsupdates meer als ze niet zijn aangepast om updates te accepteren die digitaal zijn getekend met SHA-2. Ontwikkelaars ondertekenen softwareupdates voordat ze over het internet gestuurd worden. Een ouder algoritme daarvoor, SHA-1 werd in 2005, tien jaar na zijn verschijning, tot onveilig bestempeld.

SHA-1 bleef dienstdoen vanwege achterwaartse compatibiliteit en dat gold ook voor Windows 7. Maar zo vlak voor het einde in de levenscyclus wil Microsoft SHA-1 eindelijk dumpen en in februari 2019 wordt ondersteuning aan Windows 7 toegevoegd voor SHA-2. Ook de maart-updates krijgen hem voor de mensen die februari overslaan.

Definitief: SHA-2 voor WSUS 3.0 SP2

9 juli 2019

Bedrijven die WSUS 3.0 (Windows Server Update Services) SP2 gebruiken moeten op deze satum SHA-2-ondersteuning hebben toegevoegd als ze updates willen ontvangen van welke Microsoft-software dan ook voor de werkstations in de organisatie.

WSUS 3.0 SP2 stamt uit 2009 en kwam met Windows Server 2008 R2, de serversoftware die samen met Windows 7 met pensioen gaat in januari 2020. Na de introductie van deze software kwam WSUS 4.0 mee met Windows Server 2012 en WSUS 5.0 met Windows Server 2016.

Mogelijk: Duwtje naar Windows 10

14 december 2019

Een pop-up of ander zeurschermpje kan rond het einde van het jaar verschijnen in Windows 7 om gebruikers eraan te helpen herinneren dat in januari de ondersteuning vervalt en het tijd is om te upgraden naar Windows 10. Dat deed Microsoft destijds ook een maand voordat Windows XP met pensioen ging. Als deze zetten worden herhaald, ga je deze melding elke maand zien totdat de gebruiker hem uitschakelt.

Definitief: Laatste update Windows 7

14 januari 2019

De laatste update van Windows 7 verschijnt op de eerste Patch Tuesday van 2020. Dit is de laatste keer dat we een dergelijk pensioen zien: het verdwijnen van een Windows-versie, hoeksteen van het bedrijfsleven, na een decennium van ondersteuning. Microsoft noemt opvolger Windows 10 de "laatste Windows" omdat het in theorie nooit met pensioen zal gaan: de levenscyclus wordt steeds verlengd met nieuwe feature-upgrades. Het is het Onsterfelijke OS - of het Ondode OS.

Het is erg onwaarschijnlijk dat Microsoft deze deadline opschuift naar een later tijdstip. Mensen vroegen hier ook nadrukkelijk om toen Windows XP niet langer werd ondersteund, maar de smeekbedes waren aan dovemansoren gericht.

Definitief: Patches voor extra betalende klanten

Na januari 2020

Microsoft blijft beveiligingspatches maken voor Windows 7 na diens einddatum. Die komen niet uit voor het grote publiek en voor zakelijke klanten zijn ze niet gratis. Microsoft verkoopt dan Windows 7 Extended Security Updates (ESU) aan bedrijven die Windows 7 Professional of Enterprise draaien en alleen met een volumelicentie. Bij XP heette dezelfde dienst Premium Assurance.

Microsoft heeft deze dienst aangekondigd, maar nog niets gezegd over de prijs van ESU. Volgens het bedrijf worden de patches na januari 2020 jaarlijks uitgegeven en niet meer dan drie jaar, oftewel tot begin 2023.

Waarschijnlijk: Einde AV-definities voor Security Essentials

Tot 13 april 2021

Microsoft zal waarschijnlijk ook iets van stal halen wat het bedrijf al eens eerder deed na het verdwijnen van Windows XP en dat is het blijven leveren van antivirus-definities voor zijn Security Essentials software. Dat deed Microsoft tot 15 maanden nadat het OS met pensioen ging, om "organisaties te ondersteunen met hun migraties", aldus het bedrijf.

Dat druiste in tegen wat het bedrijf een jaar eerder had aangekondigd, met de mededeling destijds dat virusdefinities niet meer geleverd zouden worden na het einde van Windows XP in april 2014. Maar ze bleven komen tot juli 2015. Security Essentials verscheen in 2008, maar met de komst van Windows 8 in 2012 werd Windows Defender de vervanger ervan.

Sindsdien is Defender ingebakken in iedere versie en verder uitgebouwd in Windows 10. Als Microsoft zijn zetten herhaalt van de pensionering van Windows XP, zou je nog 15 maanden AV-definities moeten zien.

Waarschijnlijk: Nog Chrome-updates voor W7

Tot januari 2022, of langer

Google zal vrijwel zeker nog beveiligingsupdates voor Chrome op Windows 7 uitgeven na het einde van het besturingssysteem. Voor Windows XP deed Google dat nog twee jaar. "We weten dat niet iedereen eenvoudig kan overstappen naar een nieuwer besturingssysteem", zei een ontwikkelchef van Chrome in 2015, toen Google zijn eigen XP-pensioen aankondigde.

De ondersteuning van Chrome op Windows XP liep af toen het OS op ongeveer 12 procent van alle Windows-pc's draaide. Hoewel we niet kunnen voorspellen wat de status van Windows 7 zal zijn twee jaar na zijn pensioen, lijken de huidige trends aan te geven dat dit percentage hoger zal zijn dan destijds bij XP.

Google zal willen afwachten tot Windows 7 een relatief klein marktaandeel heeft van de pc's voordat de stekker uit Chrome voor W7 wordt getrokken. Met andere woorden, Computerworld acht het een aan zekerheid grenzend waarschijnlijk dat die ondersteuning doorloopt tot begin 2022 of zelfs later.