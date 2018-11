Microsoft belooft beterschap met Windows 10

Niet iedereen krijgt de October 2018 Update binnenkort al te pakken: Microsoft rolt hem deze keer heel langzaam uit naar zijn klanten. Gebruikers moeten de update nu zelf aanvragen, waarna gekeken wordt of aan de hardware-eisen is voldaan en of de applicaties compatibel zijn. Maar zelfs dan krijgt ongeveer één procent van de gebruikers hem aanvankelijk. De rest volgt in de komende weken of maanden.

Twee bugs verward

De update kwam stil te liggen door een bug die bestanden overschreef door een nieuwe feature genaamd Known Folder Redirection (KDR), zo legt Microsoft uit. Die zorgde ervoor dat bestaande mappen als /Documenten werden overschreven door een lege map. Ook had Microsoft te maken met een bug die het deed lijken alsof Windows 10 niet was geactiveerd. Deze bug is nu ook opgelost, zegt Microsoft.

In een blogpost beschrijft het bedrijf een serie fouten die optrad gedurende het testproces dat leidde tot de uiteindelijke release van de nieuwe versie op 2 oktober. Gebruikers hadden de bug die leidde tot bestandsverlies al maanden eerder opgemerkt en teruggekoppeld via Microsofts Insider-applicatie Windows Feedback Hub.

Het probleem was dat de bug die weinig werd gerapporteerd verward werd met een andere, ongerelateerde bug: als Windows-gebruikers in een tijdelijk profiel inlogden, maakte Windows de bestaande bestanden niet beschikbaar tot de pc werd herstart. Deze bug deed zich een paar keer per week voor, ze legt de softwaremaker uit, met ongeveer dezelfde frequentie als de KFR-bug.

Nieuwe feedbackmethode

Toen Microsoft de October 2018 Update uitrolde, kreeg het bedrijf 23 keer feedback en 20 rapporten die de bug omschreven. Dat klinkt niet als bijzonder veel, vooral niet als je bedenkt dat de nieuwe versie die eerste week 5,9 miljoen keer werd gedownload. Maar als je bedenkt dat de totale gebruikersbasis van het besturingssysteem 700 miljoen is, had zelfs deze weinig voorkomende bug door zijn hoge impact duizenden ontevreden gebruikers kunnen opleveren.

Zoals eerder aangekondigd heeft Microsoft nu een schuif toegevoegd aan de Feedback Hub, de app waarmee Insiders problemen terugkoppelen en features aanvragen. Met dat schuifje geven gebruikers de ernst van een probleem aan. Een categorie met iets als "Mijn bestanden zijn verdwenen" wordt toegevoegd om bestandsverliezende bugs voortaan op te pikken. En ten slotte voegt Microsoft meer statusupdates toe aan Windows waar gebruikers regelmatig op de hoogte worden gebracht over wijzigingen in Windows 10.

Microsoft heeft ook zijn testmethodes veranderd. In 2013 stapte Microsoft over van een team dat functionele tests uitvoerde naar een systeem waarbij de ontwikkelteams zelf verantwoordelijk waren voor het testen, in een poging kwaliteitscontrole te behouden. Microsoft houdt vol dat er nu meer wordt getest dan ooit tevoren en plant een serie blogposts om die testprocedures te beschrijven en om uit te leggen hoe dit verder evolueert.

Meer openheid

De eerste daarvan verscheen samen met de heruitgave van 1809 afgelopen dinsdag. Hierin legt Michael Fortin, onderdirecteur van de Windows-afdeling, uit hoe Microsoft test: door interne geautomatiseerde tests, het zelf hosten van Windows-builds door personeel, samenwerking met externe testlaboratoria om applicatie-, hardware- en randapparatuurcompatibiliteit te testen, en samenwerking met ISV's en hardwarepartners.

"Tijdens het ontwikkelen en stabiliseren van een update, zetten we onze gebruikersprogramma's in om issues die alleen in echte omgevingen opduiken te identificeren en repareren", schrijf Fortin. "We blijven ook geautomatiseerd en handmatig testen, net als onze partners in het ecosysteem. We vergelijken kwaliteit met eerdere trajecten en baseren release op de feedbacktools die we hebben en social media. Als we er vertrouwen in hebben dat de update goed valt, beginnen we met een voorzichtige uitrol van een onderdelen-update naar onze klanten."

Forin voegt daaraan toe dat tijdens het uitrolproces Microsoft kijkt naar zowel geautomatiseerde telemetrie, als social media en de Feedback Hub om problemen te identificeren. In bepaalde gevallen zal Microsoft een specifieke groep gebruikers met een 'slechte ervaring' opmerken en machines die overeenkomen met hun pc's blokkeren tot het probleem is opgelost.

Snel en open reageren

Volgens Microsoft ging de April 2018 Update de boeken in als een van de beste Windows-releases ooit. Fortin wijst op twee meetgegevens: het verlaagde volume van ondersteuningstelefoontjes en chats en de Net Promoter Score, waarin gebruikers wordt gevraagd om hun Windows-ervaring van een score te voorzien. De April 2018 Update kreeg de hoogste Net Promoter Ranking van Windows 10-versies ooit, aldus de Microsoft-onderdirecteur.

Waar Microsoft onder meer de mist in is gegaan, zo gaf Fortin toe, was openheid over hoe er wordt getest en hoe gebruikers worden beschermd. Hij belooft hierin beterschap. "Hoewel we positieve trends zien, horen we ook duidelijker de stem van de gebruiker die tegen frustrerende issues aanloopt en we beloven meer te zullen doen", zegt de Windows-chef. "We zullen meer werken aan onze vaardigheden om issues te voorkomen en onze mogelijkheid om snel en open te reageren wanneer een issue zich voordoet."

Hopelijk betekent dit allemaal dat Microsoft beter communiceert naar gebruikers - de stilte na het intrekken van 1809 was oorverdovend - en wordt de Windows-maker er beter in om grote bugs tijdig op te merken. Ironisch genoeg was Windows 10 1809 eigenlijk een heel saaie update, met kleine features en niet erg spannende verbeteringen. Maar door de problemen vooral metde KFR-bug die bestandsmappen leegde gaat 1809 juist de geschiedenis in als een van de meestbesproken Windows 10-updates ooit.