Nieuw: publieke blockchain voor private bedrijfsdata

Zakelijke blockchaindatabases worden in de regel uitgevoerd op zogeheten permissioned blockchains, netwerken die centraal worden beheerd en niet toegankelijk zijn voor andere partijen en daarmee privé bijven. Ernst & Youngs Ops Chain Public Edition zou bedrijven in staat stellen om via publieke blockchain Ethereum beveiligd te kunnen uitwisselen.

De blockchain van EY is momenteel slechts een prototype, aldus het bedrijf. De Ops Chain Public Edition is gemaakt door de blockchainonderzoekers van de consultancy en ondersteunt zowel betaaltokens als unieke product en dienst tokens die analoog zijn aan Ethereums ERC-20 en ERC-721 tokens.

Openbaar netwerk versus privé

Een publieke blockchain is een gedeeld openbaar netwerk van alle gebruikers - vergelijkbaar met internet - waarbij gebruikers geen speciale tools of toegang nodig hebben om mee te doen. Deze netwerken zijn het best bekend van de uitwisseling van cryptovaluta als Ether en bitcoin. Iedereen kan de gegevens inzien en de identiteit van gebruikers blijft onbekend door de gebruikte private/public cryptografie; alleen geverifieerde transacties zijn zichtbaar. Een consensusmodel verifieert of transacties toegevoegd mogen worden aan de blockchain.

"De vergelijking met internet en intranet is in deze context prima", zegt Forrester Research-analist Martha Bennett. "Aanvankelijk was er het idee dat bedrijfstransacties nooit over het openbare internet zouden lopen, maar dat idee is in de loop der tijd veranderd. We zullen op den duur zoiets zien met publieke en private blockchains, maar daar zijn we nog lang niet aan toe."

Omdat ze niet te wijzigen zijn - blockchains zijn write-once, append-many databases - kunnen ze worden gebruikt voor verificatie door auditors en toezichthouders. Er is een aantal potentiële toepassingen voor dit databaseconcept voor een openbare transactierecord en met name supply chain-beheer wordt vaak genoemd als voorbeeld, zegt Paul Brody, blockchainontwerper bij EY.

Zero knowledge proof

"Bedrijven die hun keten end-to-end willen kunnen volgen kunnen publieke blockchains niet gebruiken omdat dan de concurrentie zou zien wat ze kopen en wat ze ervoor betalen, als dit openbaar zou gebeuren", legt Brody uit. Om dat te voorkomen gebruikt EY een privacyfeature die is gebaseerd op zero-knowledge proof (ZKP) cryptografie op de Ethereum-blockchain.

ZKP is een manier om de gegevensinhoud van een pakketje te controleren - in dit geval een data-entry op een openbare gedistribueerde ledger - zonder dat het in platte tekst onthuld wordt. "Je ziet dit terug bij enkele cryptovaluta die zich op privacy richten, maar het is op dit moment nog geen gevestigde technologie", zegt Bennett.

ZKP's zijn een vorm van encryptie waarbij je kunt bewijzen dat assets of saldo's bestaan en je ze kunt overhevelen zonder dat je hoeft te laten zien wie ze bezit, hoeveel je bezit of waar ze heengaan, zegt Brody. "Dat betekent dat het consensusalgoritme nog steeds correct functioneert en de transactie kan worden gevalideerd."

ZKP-technologie zorgt ook voor een verlaging van drempels die adoptie in de weg staan, meent EY. In een privaat blockchainmodel, licht Brody toe, moet een bedrijf een partner ervan overtuigen om in het netwerk of consortium te starten "wat inhoudt dat er niet onbelangrijke investeringen nodig en kosten verbonden zijn aan het integreren met het netwerk".

Privacy versus schaal

"Op een publieke blockchain is het netwerk al op z'n plek en één integratie werkt voor alle partijen die zich willen aansluiten: er is geen apart netwerk nodig voor elke sector of regio om de privacy te garanderen", aldus EY's blockchainontwikkelaar. De consultancy wil een productieversie van zijn Ops Chain en EY Blockchain Private Transaction Monitor ergens in 2019 uitbrengen.

Forresters Bennett twijfelt eraan of ZKP nou wel de privacy oplevert die bedrijven nodig hebben om een publieke blockchain te kunnen gebruiken. Ze heeft naar eigen zeggen met cryptografen gesproken waarvan sommigen hun twijfels hebben omdat de technologie nog niet voldoende bewezen is, hoewel anderen vinden van wel.

"Wat het geval ook is, het gaat hier om technologie die veel eist qua rekenkracht en momenteel beperkt is in zijn schaalbaarheid", zegt de analist. "Ja, er is potentie voor de toekomst, maar voor de nabije toekomst gaan we geen zakelijke systemen zien die ZKP's gebruiken op publieke blockchains. En zeker niet op Ethereum: totdat de schaalbaarheidsissues daarvan zijn opgelost is het niet realistisch om die blockchain te zien als operationeel systeem voor enterprise-gebruik."

Parallellisatie ondanks seriële basis

Omdat alle knooppunten de transacties verwerken is een blockchain robuuster beveiligd tegen aanvallen (je zou honderden of duizenden punten moeten aanvallen in plaats van één server) maar het vertraagt ook transactiesnelheid en is daarmee momenteel niet goed schaalbaar. Vanwege het ketenconcept wordt elke record serieel toegevoegd en het gebrek aan parallellisatie zoals bij normale database maakt de updates trager. De Ethereum Foundation ging eerder dit jaar aan de slag met de community van ontwikkelaars om dit issue inherent aan publieke blockchains aan te passen, zodat ze effectiever kunnen schalen.

Lees meer over de schaakproblematiek en mogelijke oplossingen in Hoe kunnen bitcoin en Ethereum eigenlijk schalen?

Ethereum onderzoekt momenteel twee mogelijke opties. De eerste is dat een klein deel van de knooppunten elke transactie zien en verwerken, zodat er meer transacties parallel kunnen worden uitgevoerd. Dit idee van sharding brengt de inherente beveiliging niet in gevaar en de vereiste decentralisatie blijft intact. De tweede oplossing is een datalinklaag (layer 2) die de meeste transacties off-chian verwerkt om daarna weer terug te koppelen naar de blockchain.

Supply chains zijn een sterk groeiende markt voor private blockchains. IBM, die zijn project heeft samengevoegd met de Linux Foundation om Hyperledger te vormen, heeft al deals met Deens scheepvaartbedrijf Maersk, Amerikaanse supermarktketen Walmart en meer voor een cloudgebaseerde blockchain supply chain. SAP heeft ook proof-of-concepts gedemonstreerd voor blockchaingebaseerd supply chain-beheer, Orcale heeft diverse blockchainapplicaties voor supply chains, en juweliers als De Beers gebruiken ze om de herkomst van diamanten te verifiëren.

Eilandjes versus globaal net

James Wester, directeur van IDC's Worldwide Blockchain Strategies zegt dat de mogelijkheid om privacy te waarborgen terwijl je de security en robuustheid van publieke blockchains behoudt een cruciaal punt is. "Dat biedt bedrijven de mogelijkheid om real-world oplossingen te bouwen op publieke blockchains en dat is een belangrijke stap in evolutie van de technologie."

Publieke blockchains worden zelden voor andere dingen gebruikt dan cryptovaluta of financiële transacties buiten de landsgrenzen. "We denken dat de netwerkeffecten van een gedeelde algemene blockchain groot zijn", zegt Brody. "Bedrijven zouden kunnen communiceren met al hun bedrijfspartners via een enkel netwerk."

Een private blockchain daarentegen betekent dat er verschillende nodig zijn voor elke businesscase, legt hij uit. Stel je voor dat je in plaats van één e-mailplatform om naar bedrijfspartners, banken en collega's voor elk doel een verschillende e-mailprotocol nodig hebt. "Private blockchains zijn kleine eilandjes van incompatibele informatie. Met een publieke blockchain is er een overkoepelend netwerk voor alle partijen en heb je geen aparte netten nodig voor elke sector of regio om privacy te garanderen."