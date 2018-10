Het is officieel: IBM koopt Red Hat

Dit werd bekendgemaakt nadat het dit afgelopen weekend gonsde van de geruchten dat de opvallende overname op stapel stond. Big Blue hoopt in de tweede helft van 2019 de deal te finaliseren. "Dit is een game-changer", zegt CEO Ginni Rometty van IBM. "Het verandert alles op de cloudmarkt. IBM wordt 's werelds grootste hybride cloudprovider en geeft organisaties de enige open cloudoplossing die de waarde van cloud ontsluit voor hun bedrijfsdoeleinden."

Lange geschiedenis Red Hat en IBM

"De meeste bedrijven zitten nu nog maar op twintig procent van hun hele cloudomwenteling met gehuurde rekenkracht om kosten te besparen. De volgende tachtig procent draait om het optimaliseren van de waarde voor de organisatie en om te kunnen groeien. Dit is het volgende cloudhoofdstuk en het vereist dat we bedrijfsapplicaties naar de hybride cloud brengen, meer data verkrijgen en ieder deel van de business optimaliseren, van supply chain tot verkoop", aldus de CEO.

IBM was een vroege supporter van Linux en heeft al 20 jaar ervaring met verschillende overeenkomsten in de sector en werkte samen met Red Hat om enterprise-Linux te ontwikkelen en op de kaart te zetten. Recenter werkten de twee samen om Kubernetes en hybride cloud-oplossingen te ontwikkelen en af te zetten.

Open source in het bedrijf

Volgens Rometty zijn zulke innovaties kerntechnologieën geworden. "Deze aankondiging is de evolutie van ons lange partnerschap", zegt de CEO. "Dan hebben we het ook over onze gezamenlijke hybride cloud-samenwerking die we in mei aankondigden, een voorloper van deze ontwikkeling."

IBM belooft trouw aan Red Hat's open bestuurmodel met open source bijdrages, deelname aan de open source-community en het stimuleren van het bredere ontwikkelaarsecosysteem. De nieuwe gecombineerde entiteit blijft ook bij de vrijheid van open source met projecten als Patent Promise, GPL Cooperation Commitment, het Open Invention Network en het LOT Network.

"Open source is de standaardkeuze voor veel moderne IT-oplossingen en ik ben ontzettend trots op de rol die Red Hat heeft gespeeld in het omvormen van de zakelijke markt om dit daar realiteit te maken", zegt Red Hat-CEO Jim Whitehurst. "Door samen te gaan met IBM kunnen we schalen en kunnen we resources en capaciteiten inzetten om de impact van open source als basis voor digitale transformatie te vergroten, en Red Hat naar een groter publiek brengen, terwijl we ondertussen onze unieke cultuur en onaflatende trouw aan open source-innovatie behouden."

Red Hat blijft Red Hat

Verder bouwen de twee verder aan Red Hat-overeenkomsten, waaronder die met grote cloudproviders als Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba en natuurlijk IBM Cloud. "IBM gaat voor een authentieke multicloud en we geven prioriteit aan het gebruik van Red Hat-technologieën in meerdere clouds", aldus IBM-cloudbaas Arvind Krishna. "Daarmee ondersteunt IBM open source-technologie waar het ook draait en kunnen we groots schalen binnen commerciële omgevingen."

Red Hat wordt een unieke aparte afdeling binnen IBM's Hybdrid Cloud-team, om de neutraliteit en onafhankelijkheid van Red Hat's open source-ontwikkeling te behouden. Whitehurst blijft samen met het huidige managementteam de leiding houden en hij wordt ook onderdeel van IBM's senior managementteam en valt direct onder Rometty. Ook worden het hoofdkantoor, de panden, merken en werkzaamheden van Red Hat behouden.

Paul Cormier, productchef bij Red Hat: "IBM's belofte om dingen te behouden die Red Hat succesvol maakten - altijd het eerste nadenken over de klant en de open source community - maakt dit een enorme buitenkans voor zowel Red Hat als open source in het algemeen. Sinds de dag dat we besloten om open source naar het bedrijfsleven te brengen is er niets veranderd aan onze missie. En nu een van de grootste zakelijke technologiebedrijven ter wereld akkoord is gegaan met een partnerschap om verder te kunnen schalen brengen we open source-innovatie naar een nog groter deel van de zakelijke wereld."