Oracle brengt serie blockchain-apps uit

De vier nieuwe cloudgebaseerde apps die Oracle deze week op zijn OpenWorld-conferentie presenteerde zijn gericht op het end-to-end traceren van goederen in transport, bevestiging van de oorsprong van componenten die het eindproduct maken en een controleerbaar log te maken voor claims omtrent garantie en aansprakelijkheid. Eén applicatie, een intelligente 'cold chain' dienst volgt gekoelde producten in een keten, bijvoorbeeld medicijnen en voedsel, geïntegreerd met embedded IoT-apparaten in de levering.

Supply chain-beheer

Orcale kondigde zijn Blockchain-as-a-Service in juli aan en is daar niet de enige in. Ook IBM, Microsoft, Amazon, SAP en HPE (en anderen) promoten BaaS voor nieuwe klanten die onbekommerd door legacy een nieuw zakelijk datanetwerk willen gebruiken die wel integreert met bestaande enterprise-software en -clouddiensten.

Oracle's BaaS-apps zijn onder meer Supply Chain Management (SCM Cloud) waarmee een log wordt aangemaakt van de activiteiten tijdens trajecten als aanbesteding, productie en logistiek, Enterprise Resource Management en Warranty and Usage Tracking. Behalve financiële transacties buiten landgrenzen wordt supply chain het vaakst aangehaald als een use case voor gedistribueerde ledgers, zeg maar een netwerkdatabase met ingebouwde beveiliging die inzichtelijk is voor alle partijen van het netwerk.

Volgens innovatiechef Joseph Francis van consultancy Accenture is er geen industriestandaard voor supply chain-beheer dat een uniforme realtime view van alle transacties van alle partijen oplevert. Blockchain kan verwerkingskosten verlagen door dat wel te geven aan alle partijen, zicht op een master-grootboek.

Schrappen dubbel papierwerk

Omdat het een transparant spoor oplevert voor alle gebruikers in de keten, verlaagt het de leges van grote logistieke EDI-gatewats, waarbij je doorgaans kunt rekenen op 3 tot 5 euro per transactie, en kosten van facturen van scheepvaart en audit-partijen kan tot op 10 euro toevoegen aan het proces, zegt de consultant.

De efficiëntie wordt verder verlaagd door mirroring, waarbij documenten zoals een pakbon zich op meerdere plekken tegelijk bevindt, bijvoorbeeld bij de schipper, klant en andere deelnemers van de keten. De duplicatie van zulke documenten voordat de gehele transactie is voltooid creëert een papierwinkel van ontvangstbewijzen, bewijs van levering, facturen, betalingen en betalingsbevestigingen.

Praktijkvoorbeelden

De Amerikaanse bierproducent Alpha Acid Brewing is een van de gebruikers van Oracle's Intelligent Track and Trace om ingrediënten als hop, mout en gist te volgen in de keten. Het bedrijf zegt daarmee dat consumenten beter dan ooit zijn geïnformeerd over wat er precies in de producten zit. Met de blockchain-app gebruikt de brouwer zelfs sensordata van het productieproces voor elk vat.

Vervoersbedrijf CargoSmart gebruikt het platform ook en verwacht een totale tijdbesparing van 65 procent met het verkorten van doorlooptijden voor het verzamelen, consolideren en bevestigen van gegevens van meerdere partijen. "We hopen ook dat we data van verschillende documenten kunnen streamlinen", zegt CCO Lionel Louie van CargoSmart.