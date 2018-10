Microsofts plannen met het Windows 10-tempo

Microsoft heeft zo vaak aan het releaseschema van Windows 10 gesleuteld dat het zelfs voor de oplettende luisteraar nog moeilijk te volgen is. Elke keer was het volgens het bedrijf een kleine verandering die uiteindelijk gewoon de nieuwe status quo werd. Zo werkt het nu eenmaal, maar het laat gebruikers achter zonder context. Laten we daarom vandaag eens terugblikken op hoe en waarom de ondersteuning steeds veranderde.

3...

Voordat Windows 10 officieel verscheen, toen het nog de projectnaam Windows Blue droeg, repte Microsoft over het nieuwe uitrolritme. Aanvankelijk zou er zelfs drie keer per jaar een opgefrist besturingssysteem uitkomen. In 2015 zei Microsoft dat ongeveer elke vier maanden een upgrade zou verschijnen beginnend met een 'onderdelen-update' voor Windows 10 Home en vier maanden later dezelfde voor Pro en Enterprise.

Die vier maanden zijn wellicht in het leven geroepen na het debacle met Windows 8.1 Update in 2014, waarbij Microsoft bedrijven sommeerde de update binnen dertig dagen uit te rollen of anders beveiligingsupdates te missen. Na een storm van protest rekte de softwaremaker die deadline op naar 120 dagen, oftewel vier maanden.

Microsoft gaf toe dat de vertraging tussen de consumentenversie en de zakelijke versie van Windows 10 ervoor was bedoeld zodat consumenten, gekaapt in een testprogramma, over het hoofd geziene bugs zouden tegenkomen, zodat ontwikkelaars stabielere betrouwbare code konden bouwen voordat de software naar de belangrijkste betalende klanten wordt uitgerold: bedrijven.

Elke feature-upgrade zou vervolgens slechts een jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates ontvangen. Dat betekende dat Microsoft steeds drie opeenvolgende updates zou ondersteunen. Dat pad werd ook ingeslagen in 2015: eind juli verscheen de eerste versie van Windows 10 en in november de eerste upgrade van het OS.

Maar dat schema werd al heel snel overboord gezet. In 2016 bracht Microsoft maar één feature-upgrade uit. De Anniversary Update, oftewel 1607, werd op 2 augustus van dat jaar uitgerold. Dus het schema van drie per jaar lag al direct in duigen.

2...

Slechts enkele dagen nadat de eerste upgrade verscheen, merkte een analist van Gartner al op dat er werd afgeremd. Dat bleek al uit aangepaste teksten in online documentatie, dat opeens de term "twee á drie keer per jaar" gebruikte als het ging over het ritme van aankomende upgrades. Daarvoor was het stellig drie keer per jaar.

Ook benadrukte Microsoft dat de kalender de upgrades niet bepaalde, wat het idee versterkte dat er minder updates op til waren. "Hoewel Microsoft momenteel twee á drie feature-upgrades per jaar plant, zal de daadwerkelijke frequentie en timing variëren", zo stond te lezen in een gedetailleerde omschrijving van de ondersteuning en uitrol van Windows 10.

Maar een nieuw beleid werd pas officieel in april 2017 - achttien maanden later - toen Microsoft aankondigde een halfjaarlijks updatebeleid te gaan voeren. Ook werden maart en september benoemd als de richtmaanden voor deze releases. "We hebben geluisterd naar klanten die meer voorspelbaarheid en eenvoud wensen van het Windows 10-ondersteuningsmodel om uitrol en updates van Microsoft-producten makkelijker te maken", schreef Windows-marketingmanager Bernardo Caldas destijds in een blogpost.

De onzekerheden waarop werd gereageerd was het resultaat van Microsoft eigen gezwalk: twee upgrades in het jaar van de release of het jaar erna - wat was de volgende stap? Een upgrade? Twee? Meer? En wanneer dan? Dit soort vragen waren gevoelige plekken voor Microsofts commerciële klanten. "Voor bedrijven is voorspelbaarheid het allerbelangrijkst", zei Gartner-analist Michael Silver vorig jaar in een interview.

Twee jaar volgden er halfjaarlijkse updates - 1803, 1709, 1803 en 1809 - ook al hadden sommige daarvan problemen bij de release. De versie van dit voorjaar, 1803, werd bijvoorbeeld enkele weken gepauzeerd nadat een kritieke BSOD-fout werd ontdekt. Zes maanden later werd de rem gezet op versie 1809 vanwege een bug die bestanden van gebruikers (te weten alles in Documenten en meer) verwijderde.

Het halfjaarlijkse schema vereiste ook dat Microsoft de beveiligingsondersteuning oprekte van 12 naar 18 maanden als het bedrijf nog steeds drie updates tegelijkertijd wilde ondersteunen.

1...?

Op dit moment is de officiële strategie van Microsoft twee per jaar, maar ondertussen zet het bedrijf stappen die tekenen aan de wand zijn dat er nog verder wordt teruggeschaald. Microsoft kondigde namelijk na aanhoudende klachten van bedrijven weer een nieuwe wijziging aan voor de ondersteuning, zo niet het uitrolritme.

Vanaf 1809 ondersteunt Microsoft de Windows 10-versies voor zakelijk gebruikt, Education en Enterprise, voor 30 maanden in plaats van 18. Maar Microsoft zou wel vasthouden aan twee 'onderdelen-updates' per jaar, namelijk maart-april en september-oktober. "Het semi-annual updatekanaal blijft ons doel en zorgt ervoor dat klanten die dat willen twee keer per jaar kunnen upgraden", aldus Windows en Office-marketingchef Jared Sparato.

Analisten achten dit onwaarschijnlijk. "Ik denk dat bedrijven een jaarlijkse cadans zullen aanhouden", zegt Gartners Stephen Kleynhans. De reden: Microsofts zakelijke klanten hebben de leverancier lang onder druk gezet om het wat zij als gejaagd tempo zien te temperen. Als ze de kans hebben om af te remmen, zullen ze die aangrijpen.

Organisaties kunnen dat nu doen met de dertig maanden ondersteuning omdat het nu praktisch is om een versie (of twee) over te slaan met wat vernuftige uitrolplanning. Als bedrijven elke twaalf maanden een upgrade gaan toepassen, wat is dan het nut voor Microsoft om nog twee versies per jaar uit te brengen?

Susan Bradley, netwerk- en beveiligingconsultant, moderator van mailinglist PatchManagement.org en schrijver bij AskWoody.com - de site van Windows-watcher en IDG-collega Woody Leonhard - is er niet zeker van dat Microsoft zijn tempo gaat verlagen, maar is wel van mening dat dit zou moeten gebeuren.

"Het ongelijke schema waarbij de voorjaarsversie een kortere ondersteuning krijgt en de najaarsversie een langere betekent, naar mijn mening, dat Microsoft begrijpt dat bedrijven een ritme aannemen voor de najaarsversie en één keer per jaar of eens in de twee jaar updaten", aldus Bradley. "Maar ik denk dat klanten, van consumenten tot zakelijke gebruikers, twee jaar ondersteuning nodig hebben. Alle klanten hebben het signaal nodig dat wijzigingsbeheer lastig is en dat we tijd nodig hebben om deze feature-releases uit te rollen."

Anderen hebben er meer vertrouwen in dat Microsoft twee updates per jaar blijft uitbrengen. "Ik zie Microsoft niet overstappen op minder dan twee per jaar", meent Kleynhans. Hij denkt dat Microsoft de rol van de twee versies aanpast. "Ik denk dat de voorjaarsversie wat experimenteler wordt", waarbij Microsoft afwacht wat gebruikers ervaren en om de proefballon eventueel los te laten voor de najaarsversie.