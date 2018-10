De klant wordt steeds meer koning bij Salesforce

Salesforce wordt vaak gezien als de eerste en meest succesvolle SaaS-aanbieder. Dat laatste is volgens onze informatie in ieder geval zo. Dat wil zeggen, als we puur naar omzet kijken kunnen wij geen andere SaaS-vendor bedenken die het beter doet. Er zijn sowieso maar een handvol SaaS-bedrijven die meer dan 1 miljard dollar per jaar omzetten: Workday, ServiceNow en NetSuite voor het overgenomen werd door Oracle zijn enkele andere, maar veel meer zijn het er vooralsnog niet. ServiceNow en Workday zitten respectievelijk tegen en net over de 2 miljard, Salesforce in 2017 dik boven de 8 miljard. Overigens is NetSuite ouder dan Salesforce (1998 om 1999), dus de eerste was Salesforce in ieder geval niet.

CRM is de basis

Uiteindelijk draait het er bij Salesforce allemaal om dat bedrijven hun klanten optimaal kunnen bedienen. Binnen de zogeheten 'Ohana' (een term uit de Hawaiiaanse cultuur die familie betekent) van Salesforce gaat het dan om het Customer Success Platform. Dat is de basis van alles. Dit platform bestaat dan weer uit meerdere clouds: Sales, Service, Marketing en Commerce.

Elk van deze clouds richt zich op specifieke gebieden, zoals de namen al duidelijk aangeven, alle vanuit een CRM-perspectief. Met de Sales Cloud kun je bijvoorbeeld de sales-afdeling helpen om deals binnen te halen, terwijl de Commerce Cloud er is om bezoekers van webshops een betere gebruikerservaring te geven en dus uiteindelijk meer uit te laten geven. In beide voorbeelden staat de klant centraal, maar op verschillende manieren.

Doorbouwen op de basis

Het feit dat er voor iedere toepassing inmiddels wel een CRM-pakket beschikbaar is, betekent niet dat men bij Salesforce achterover gaat zitten. Er wordt natuurlijk continu doorgebouwd aan deze onderdelen. Daarbij gaat men ook regelmatig partnerships aan met andere grote jongens in de markt. Zo werd tijdens Dreamforce een strategische samenwerking met Apple aangekondigd. Salesforce gaat haar app opnieuw ontwikkelen voor gebruik op iOS, zodat een en ander optimaal samenwerkt met de Swift-programmeertaal die Apple-ontwikkelaars gebruiken. Er komt ook een SDK voor iOS beschikbaar.

Een andere uitbreiding is de aankondiging van Einstein Voice, meer specifiek de Voice Assistant, die dus ook gebruikmaakt van de AI/ML-mogelijkheden van Einstein. Salesforce maakt serieus werk van stemondersteuning overigens. Sterker nog, ze stellen dat ze 'voice' als de toekomstige interface zien, waarmee we allemaal zullen interageren met applicaties en producten. Deels is dit een gevolg van de nog altijd voortdurende verschuiving richting mobiel.

Met Einstein Voice Assistant wordt het mogelijk om tegen Salesforce te praten. Het kan de relevante informatie uit datgene wat je zegt destilleren en dit meteen toevoegen aan de onderdelen van Salesforce die op basis hiervan aangepast moeten worden. Op deze manier update je de status van een klant of van een proces dus puur middels je stem. Dit is mogelijk dankzij de AI-engine die erachter zit.

De andere kant van Einstein Voice Assistant is dat er tegen jou gepraat wordt. Dit gebeurt in de vorm van gepersonaliseerde Daily Briefings. Aan het begin van de dag krijg je te horen hoe de vlag erbij hangt en wat je allemaal moet doen om die dag goed af te kunnen sluiten.

Tot slot is het mogelijk om met behulp van Einstein Voice Bots te bouwen op het Einstein Bot Platform. Deze zijn dan gekoppeld aan de CRM van Salesforce en aan slimme speakers zoals Amazon Echo en Google Home.

Einstein Voice is op dit moment nog volop in ontwikkeling overigens. Een pilot voor de Voice Assistant zal zoals het er nu naar uitziet deel uitmaken van de Winter '19 release, voor de Voice Bots zal dat de Summer '19 release zijn. De nieuwe app voor iOS wordt vroeg in 2019 verwacht, terwijl de SDK eind dit jaar al beschikbaar zal zijn.

Een volledig beeld van de klant

De aankondigingen rondom Einstein en Apple zullen ongetwijfeld de meeste aandacht hebben gekregen. Toch zijn er twee andere aankondigingen/ontwikkelingen die wat ons betreft veel belangrijker zijn. Tijdens Dreamforce werd namelijk Customer 360 aangekondigd. Hiermee moet je als organisatie in een oogopslag alle relevante data van klanten tevoorschijn kunnen halen. Deze data zijn afkomstig uit de verschillende Clouds die Salesforce zelf aanbiedt. Dit is een tool die specifiek is gericht op admins, maar kan ook in de eigen applicaties geïntegreerd worden.

Een belangrijk concept achter Customer 360 is dat je deze gebruikers in verschillende systemen ook daadwerkelijk als dezelfde kunt herkennen. Het is een cross-channel benadering. Dat wil zeggen, alle clouds van Salesforce worden tegelijkertijd bevraagd, waarna je in een en hetzelfde scherm alle resultaten ziet. Dat maakt alles zonder twijfel een stuk overzichtelijker.

Overname MuleSoft

Eerder dit jaar betaalde Salesforce een slordige 6,5 miljard voor MuleSoft, dat zich bezighoudt met iPaaS (integration-platform-as-a-service). Je zou deze overname kunnen zien als een cruciaal onderdeel voor de ontwikkeling van Customer 360. Met het Anypoint-platform van MuleSoft is het namelijk mogelijk om nagenoeg agnostisch (want hoofdzakelijk API-driven) verschillende platformen aan elkaar te knopen. Het gaat dan niet alleen om de verschillende clouds van Salesforce, maar ook om het even welk ander platform (ERP, HR, etc.).

Het is overigens voor de meest gangbare connecties tussen platformen niet nodig om in de code te duiken. Er zijn zogeheten Integration Guides beschikbaar. Dat zijn kant-en-klare 'recepten' die verschillende onderdelen aan elkaar knopen. In theorie is het allemaal slechts een kwestie van een paar keer klikken en de verbinding is een feit. Nu zullen er in de praktijk ongetwijfeld weleens situaties voorkomen waarin dit niet zo soepel gaat natuurlijk, maar in de basis is dit natuurlijk wel een mooie stap vooruit.

Tijdens Dreamforce spraken we met Ross Mason, mede-oprichter van MuleSoft. Hij was vrij stellig over het belang van MuleSoft voor Salesforce: "zonder de overname was Customer 360 niet mogelijk geweest." Vandaar ook waarschijnlijk dat Customer 360 pas in 2019 beschikbaar komt. De overname van MuleSoft heeft immers pas dit jaar plaatsgevonden.

Kan MuleSoft nog wel neutraal blijven?

Gek genoeg is MuleSoft in de basis een neutrale partij. Dat moet wel, anders kan men de Anypoint-belofte niet waarmaken. Ze moeten ieder platform met ieder ander platform kunnen verbinden. Dan is een overname door een van de dominante platformen misschien niet de beste strategie, toch?

Volgens Mason hoeven we ons daar niet druk om te maken. Het succes van MuleSoft is dermate afhankelijk van de neutraliteit ervan, dat Salesforce daar niet aan gaat tornen. Dat zou ook helemaal niet conform de huidige trends in de markt zijn. Integraties tussen platformen worden steeds belangrijker volgens hem, dus daar moet je je eigen producten en diensten ook optimaal op voorbereiden.

Volgens Mason is het risico van vermenging tussen Salesforce en MuleSoft sowieso niet zo groot, omdat de twee partijen een fundamenteel andere waarde hebben voor de klant. "Salesforce koppelt de klanten aan de business, terwijl MuleSoft de data aan de business koppelt", zo stelt hij. Dat betekent dat men ook gewoon concurrerende dataplatformen (bijvoorbeeld Oracle) aan de klanten zal blijven koppelen.

Conclusie: klant is steeds meer koning

Als je rondloopt op Dreamforce, overvalt je soms weleens de gedachte dat het toch best bijzonder is dat een partij die toch als CRM-leverancier te boek staat zo veel aantrekkingskracht heeft. Mocht je nog bewijs nodig hebben dat het allemaal om klanten draait, dan krijg je dat zonder meer tijdens dit evenement. Iedereen die wij spreken binnen de IT-wereld zegt het, hier is het ook daadwerkelijk tastbaar.

Toegegeven, er zit ook een zekere mate van show in Dreamforce die wat overdreven overkomt. Straten worden afgesloten om er een half pretpark van te maken en er lopen allerlei poppen rond die een rol spelen binnen Salesforce: Einstein kom je regelmatig tegen en Codey de beer bijvoorbeeld. Het concept trailblazer wordt daarnaast ook stevig uitgemolken, zowel in hoe er over klanten gepraat wordt als in de beeldtaal die wordt gebruikt bij de uitingen.

Je zou echter ook kunnen zeggen dat dit iets is wat veel klanten juist interessant vinden. Is dat het geval, dan is ook in dit geval de klant koning en kun je Salesforce niets verwijten. Eenzelfde argument zou kunnen gelden voor het verantwoorden van het bij tijd en wijle messiaanse gedrag van CEO Marc Benioff op het podium, waarvandaan hij het publiek toespreekt alsof het discipelen zijn. Onze smaak is het niet, maar veel andere aanwezigen vinden het geweldig.

Hoe het ook zij, je kunt een heel eind komen als je core business zich bezighoudt met de core business van ieder bedrijf, namelijk de klanten. Zoveel is duidelijk. En de rek is er nog zeker niet uit bij Salesforce, dat hebben de aankondigingen tijdens Dreamforce en recente ontwikkelingen wel weer aangetoond. Wij zijn in ieder geval nu al benieuwd hoever Salesforce het Customer Success Platform volgend jaar weer uit gaat breiden.