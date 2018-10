Hoe Chromebooks Windows van zijn troon stoten

Chromebooks zijn bedoeld als kleine, goedkope laptops die een stukje marktaandeel van Microsoft moesten kapen door te laten zien dat je geen groot besturingssysteem nodig hebt om de klus te klaren, alleen een lichtgewicht OS met internettoegang is voldoende. Apparaten zouden goedkoper kunnen zijn dan een softwarelicentie: de hardware zou laten zien dat je geen Microsoft Office nodig hebt op een zware machine, maar dat Google Documenten voldoende was.

Nu nog marginaal

Die droom van Google is nou niet bepaald uitgekomen. Windows-laptops domineren nog steeds de markt en er zijn maar weinig bedrijven overgestapt op Chromebooks. Wat kantoorsoftware betreft is het Office-pakket van Microsoft nog altijd heer en meester. Je zou daarom zeggen dat Microsoft zich weinig zorgen hoeft te maken.

Maar dat is niet zo. Er zijn een paar tekenen aan de wand die laten zien dat Chromebooks een grotere langetermijndreiging zijn dan Microsoft misschien denkt. Een verschuiving naar Chrome OS ga je niet van het een op andere moment zien en waarschijnlijk zelfs niet binnen een paar jaar. Voor de lange termijn wordt het wel een serieuze concurrent.

Trojaans paard

De reden? Onderwijs. Op scholen is de Chromebook de Mac al twee jaar geleden voorbijgestreefd en er worden meer Chromebooks gebruikt dan Mac-laptops. Dat is niet alleen een prima markt voor Google, het is ook een trojaans paard: kinderen leren te werken met Google's apps en het cloud-OS. Als ze hiermee opgroeien is er een redelijke kans dat ze als ze groot zijn gebruiken wat ze gewend zijn: Chromebooks.

Ik woon in Cambridge Massachusetts en hier zijn er twee middelbare scholen die gratis Chromebooks geven aan meer dan 2000 leerlingen in een poging om ongelijkheid iets rechter te trekken zodat ook kinderen van ouders die weinig te besteden hebben met een laptops uitgerust kunnen worden.

Chromebooks overal op school

Volgens Gina Roughton, directeur van educatieve technologie voor het openbare scholensysteem in de stad, zijn Chromebooks gekozen in plaats van pc's of Macs omdat ze "vanuit de techniek bekeken uitzonderlijke apparaten zijn. Ze starten in zeven seconden, dus er is geen verlies van onderwijstijd. Ook zit het schooldistrict al jaren in Google for Education en het is de online productiviteitstool waar onze voorkeur naar uitgaat."

Deze stad is geen uitzondering. In 2017 meldde de New York Times dat "meer dan de helft van de basisschool- en onderbouwleerlingen - meer dan 30 miljoen kinderen - Google's educatieve apps als Gmail en Documenten gebruikt. Chromebooks, Google-laptops die aanvankelijk weinig voet aan de grond kregen, zijn nu een enorme aanwezigheid in Amerikaanse scholen. Ze vormen nu meer dan de heft van de mobiele apparaten die op scholen worden gebruikt."

Greep Microsoft

Maar wacht, hoor ik je zeggen. De Mac was jarenlang populair op scholen en dat heeft Apple niet geholpen om Microsofts greep op de zakelijke markt te verslappen. Dat is waar. Maar er zijn drie redenen dat dit deze keer anders is. Ten eerste de prijs: Macs zijn duurder dan Windows-pc's, maar Chromebooks goedkoper. Dat maakt het waarschijnlijker dat mensen zelf ook een Chromebook in huis halen, wat bij de Mac minder het geval was.

Ten tweede volgt de zakelijke markt zijn gebruikers, oftewel de werknemers. Als die in dit BYOD-tijdperk Chromebooks gebruiken, zullen ze Chrome OS meer gaan ondersteunen en uiteindelijk zelf uitrollen. Ten derde is er de G Suite, apps als Documenten en Drive. Apple had nooit een pakket dat zo stevig kon concurreren met dergelijke alomaanwezige apps. Het is waarschijnlijker dat studenten die Google-apps gebruiken in het onderwijs, deze na het afstuderen zullen blijven gebruiken.

Van educatief naar persoonlijk

Of zoals de Times het zegt: "Google verdient dertig dollar per apparaat door beheerdiensten te verkopen voor de miljoenen Chromebooks die naar scholen worden verscheept. Maar door scholieren vanaf een jonge leeftijd een gewoonte aan te leren zijn apps te gebruiken, krijgt Google iets veel waardevollers in handen."

Als ze afstuderen, maakt Google het makkelijk om hun e-mails en documenten van school-accounts te migreren naar hun persoonlijke. En soms zijn scholen zelfs per ongeluk Google-verkopers, aangezien de Amerikaanse krant opmerkt dat sommige scholen afgestudeerden aanraadt documenten over te zetten naar persoonlijke accounts als Gmail.

Microsofts dominantie

Reuters merkt daarbij op dat jonge werknemers die Gmail en Google Documenten gebruikten terwijl ze opgroeiden logische zakelijke adopters zijn. Consultant Mark Sami, die Microsoft-software installeert bij bedrijven, merkt bij het persbureau op: "Er zijn mensen die hun hele vervolgstudie hebben gewerkt met G Suite."

Kortom, Windows regeert in het zakenleven, maar studenten die Chromebooks meenemen van school naar bedrijf vormen een serieuze bedreiging voor Microsofts dominantie.