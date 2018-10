6 belangrijke dingen om te weten over Chrome OS-updates

Op veel gebieden begint Google's Chrome OS-platform aan te voelen als een desktopversie van Android. Hij lijkt steeds meer op Android, gedraagt zich als Android en draait zelfs Android-apps. Maar het besturingssysteem is qua concept en onder de motorkap fundamenteel anders en functioneert op een aantal manieren totaal verschillend.

Een daarvan is hoe de twee upgrades behandelen. Software-updates op Chrome OS zijn veel simpeler, frequenter en consistenter dan je ziet bij Android - en dat is een forse understatement - en als gebruiker heb je veel meer zicht op waar je staat en wat er gebeurt. Of je nu al Chrome OS gebruikt of dat nog van plan bent, hier volgen zes dingen om te weten over updates.

1. Updates worden automatisch op de achtergrond uitgevoerd, zonder vertragingen of meldingen.

De software van Google updatet zichzelf automatisch op de achtergrond terwijl je je Chromebook gebruikt. Het systeem valt je niet lastig met herstarts of laat je niet wachten terwijl de nieuwe instellingen worden toegepast. De enige keer dat dit gebeurt is de eerste keer dat je opstart en je inlogt op een nieuw Chrome OS-apparaat.

De droom van Google Chrome OS-updates is bewaarheid: gebruikers worden niet lastiggevallen met updatemeldingen of wachttijden.

Als er een nieuwe update is gedownload die klaar is om toe te passen, zie je rechtsonder in de buurt van de klok een pijltje. Als je hierop klikt, geeft het systeem de optie om de update direct toe te passen. Maar als je dat niet wilt doen, wordt deze automatisch toegepast de volgende keer dat je het apparaat opstart.

Je kunt een Chromebook dwingen om updates te zoeken via het Help-scherm ( chrome://help ) maar tenzij je ongeduldig bent, iets nieuws wilt of er een bijzonder belangrijke beveiligingsupdate is, is er eigenlijk geen reden om dit te doen. De updates duiken altijd op en installeren zichzelf vrij vlot.

2. Elke twee á drie weken wordt er een Chrome OS update uitgerold, ongeacht het apparaat dat je hebt.

Updates komen meerdere malen per maand uit en omdat ze naar apparaten worden uitgerold vanuit Google, komen ze min of meer om dezelfde tijd uit voor alle Chromebooks. Fabrikanten kunnen het OS niet aanpassen op dezelfde manier als Android, waardoor er geen verschil is van software tussen de apparaten en hoeven fabrikanten niet betrokken te zijn bij het update-proces.

Volgens het officiële schema komt er een stabiele nieuwe versie van Chrome OS uit elke twee weken, met kleine verbeteringen en elke zes weken een update met belangrijkere wijzigingen. Soms verschijnen upgrades zelfs nog vaker dan dat.

3. Je kunt een updateschema kiezen om dichter bij het vuur te zitten en vroege toegang te krijgen tot nieuwe features.

Net als browser Chrome heeft Chrome OS drie verschillende kanalen. Stabiel is volledig getest en is de stabiele, gepolijste versie die geschikt is voor de meeste gebruikers. Bèta wordt ongeveer wekelijks geüpdatet en daarmee zien gebruikers features ongeveer een maand eerder dan andere Chrome OS-gebruikers. Het Ontwikkelaar-kanaal krijgt vaak meerdere malen per week een update en bevat het nieuwste van het nieuwste dat nét ontwikkeld is en daarom ook nog wat scherpe randjes kan hebben of zelfs crash-gevoelig is.

Mocht je een nieuw kanaal willen proberen, typ je chrome://help in de adresbalk in een tabblad op je Chromebook. Klik op Gedetailleerde build-gegevens op dan onder Kanaal op Kanaal wijzigen. Je kunt hier kiezen uit Stabiel, Bèta of Ontwikkelaar - instabiel. Selecteer de optie die je wilt en volg de stappen die Chrome OS je voorschotelt.

Houd er wel rekening mee dat natuurlijk alles behalve Stabiel is - de naam zegt het al - je systeem minder stabiel maakt omdat het software gebruikt die nog getest en ontwikkeld wordt in plaats van dat het een uiteindelijke releaseversie is. Het kanaal Ontwikkelaar geeft zelfs een waarschuwing dat het bugs bevat en alleen gebruikt moet worden door gevorderde gebruikers die geïnteresseerd zijn in waaraan wordt gewerkt en hier en daar een probleem aankunnen.

4. Je kunt altijd zien wat er nieuw is aan Chrome OS

Ook al meldt Google niet veel in het systeem zelf over de binnenkomende upgrades, publiceert de OS-maker veel gedetailleerde informatie die beschikbaar is, mocht je nieuwsgierig zijn. Het makkelijkst is wellicht om het officiële blog Chrome Releases te volgen. Zoek naar de posts voor het OS-kanaal dat je gebruikt (bijvoorbeeld "Stable Channel Update for Chrome OS" als je Stabiel gebruikt) en zie daar wat er allemaal verandert met een nieuwe update.

5. Chrome OS-updates blijven niet voor eeuwig verschijnen

Zelfs bij Chrome OS komt de ondersteuning op een dag ten einde, maar in tegenstelling tot diverse andere platforms duurt dat een behoorlijke tijd. Vanaf het moment dat de chipset verschijnt is er een minimale looptijd van 78 maanden (zes en een half jaar) wat erop neerkomt dat doorgaans nieuwe apparaten ten minste nog vijf jaar worden ondersteund vanaf hun eerste verkoopdatum.

In sommige gevallen zelfs nog veel langer. Op de redactie hebben we zelfs een enigszins afwijkend oud ARM-Chromebook zonder Android-subsysteem uit oktober 2012 en die werd gisteren (woensdag 3 oktober 2018) gewoon nog bijgewerkt naar versie 69 (Stabiel in september 2018), terwijl de officiële EOL-datum op juli 2018 staat. Wat ons brengt bij het laatste punt:

6. Je kunt nu alvast beoordelen hoe lang je Chrome OS-apparaat nog updates krijgt.

Google houdt zelf deze database bij met end-of-life-data waarin je kunt zien hoe lang je apparaat nog officieel wordt ondersteund. Deze wordt vrij snel bijgewerkt als nieuwe apparaten uitkomen, zodat je zelfs voor de aankoop kan zien hoe lang je minimaal op ondersteuning mag rekenen.

Dit is overigens de minimale ondersteuningstijd, soms wordt in de loop van de jaren de einddatum zelfs later ingeschaald. Google belooft dat het de datum nooit zal vervroegen waardoor je opeens een minder lange ondersteuning hebt dan waar je aanvankelijk op had gerekend.

De ondersteuningstijd van 5 jaar werd opgehoogd naar 6 en een half jaar, maar wel vanaf het verschijnen van de onboard chipset, niet het apparaat zelf.