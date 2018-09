Zonde: Google kapt met innovatieve e-mail-aanpak

En het handigste van Inbox is niet overgenomen in de nieuwe Gmail.

Je hebt waarschijnlijk wel gehoord dat Google zijn experimentele e-mail-app Inbox, die vier jaar lang Gmail gebruikte om je postvak beter te organiseren, over een half jaar stopt. Toen Google de app in 2014 introduceerde, werd het omschreven als iets dat jarenlang in ontwikkeling was en "een compleet ander postvak, ontworpen voor een focus op wat écht belangrijk is". De ontwerpers stelden dat Inbox was ontworpen voor de issues waar de komende tien jaar mee te maken zouden krijgen.

Over the past 4 years you've helped us make email better. We've brought popular Inbox features to @Gmail helping 1B... twitter.com/i/web/status/1... — Inbox by Gmail (@inboxbygmail)12 September 2018

Ondanks de lovende woorden enkele maanden geleden, waarbij het bedrijf me verzekerde dat er geen plannen waren om Inbox in de ijskast te zetten, zou het eigenlijk geen grote verrassing moeten zijn dat Google de app toevoegt aan zijn immer uitdijende virtuele begraafplaats. De zoekorganisatie staat erom bekend producten uit te rollen en weer te beëindigen en met het verschijnen van een aantal prominentere Inbox-features in Gmail, leek het duidelijk van welke kant de wind waaide.

Het kan verkeren. Vorig kwartaal schreven we nog het artikel: Google ziet de toekomst van Inbox rooskleurig in, maar inmiddels is het einde in zicht.

Hoewel Gmail nu enkele van deze Inbox-uitbreidingen bevat, zijn enkele van de innovatiefste elemeneten - vernieuwingen die daadwerkelijk de manier veranderden waarop we over ons postvak nadachten - niet meegekomen en zullen ze worden gemist door mensen die gecharmeerd waren van Inbox. En dat is het spijtige van deze beslissing: niet alleen is dit het einde van een paar bijzonder slimme ideeën, maar ook van Google's ambitieuze poging om e-mail fundamenteel te heruitvinden.

Innovatieve concepten verdwijnen

Er is in ieder geval geen tekort aan voorbeelden van innovatieve concepten die worden achtergelaten met het loslaten van Inbox, maar wat mij betreft steekt eentje er met kop en schouders bovenuit - en nu ik stilsta bij het verdwijnen van Inbox merk ik dat dit de feature is die ik het meest ga missen. Het gaat om de naadloze integratie met Google's universele herinneringensysteem - de manier waarop de app al je herinneringen op één plek laat zien en ze weergeeft als een centrale todo-lijst.

Het is teleurstellend dit te moeten missen. Als je bijvoorbeeld een herinnering instelde op je telefoon, via Google Home of zelfs in de adresbalk in Chrome, zag je dit ook in Inbox en was het makkelijk om ze af te vinken, zelfs als je hem over het hoofd had gezien of per ongeluk had afgewezen op een van de andere plekken waar ze worden gepresenteerd.

Je kon ook instellen dat die herinneringen alleen in Inbox verschenen, in plaats van omslachtig jezelf een e-mail sturen of aparte taak-app gebruiken voor hetzekfde doeleinde. Je kon zelfs instellen dat ze regelmatig terugkeerden, mocht dat goed voor je werken. Het was een simpele, gestroomlijnde en zinnige oplossing voor een veelvoorkomend organisatorisch probleem.

Voorbeeld: Aanpasbare reminders

En dat is nog niet eens alles. Een van de nuttigste toevoegingen aan dit concept, dus naast als centrale hub te fungeren voor gewone herinneringen, was dat je herinneringen kon hangen aan individuele e-mails. Zo kon je, als e bijvoorbeeld een taak had die bij een specifiek e-mailbericht hoorde, een memo daarover toevoegen boven de mail - waar dat thuishoort - en de hele zwik sluimeren om je eraan te helpen herinneren op de dag en tijdstip dat het relevant was.

Op dat moment komt de e-mail bovenaan terug in je postvak met de herinnering eraan vastgemaakt, prominent weergegeven in de app, direct boven het bericht als je het postvak in één oogoplag bekijkt en ook wanneer je het individuele bericht opent. Dat is een ontzettend handige productiviteitstool en de implementatie was heel logisch als je het in de praktijk zag.

Gemiste kans

Tenzij Google deze feature in Gmail zet, is het lastig na te bootsen op een manier die hierop lijkt. Ja, je hebt rechts de Tasks-zijbalk (onder Agenda en Keep) maar dat staat ongemakkelijk los van de rest van Google's remindersysteem en is maar minimaal geïntegreerd met Gmail (vooral op mobiel is het niet toereikend) en slechts in staat tot een fractie van wat de ingebouwde Inbox-equivalent voor je kon betekenen.

Er zijn third party-browserextensies die aantekeningen aan Gmail kunnen vastmaken, maar de meeste zijn niet makkelijk te benaderen op mobiel en ze zijn ook niet gekoppeld of gesynchroniseerd met Google's universele systeem. Laten we duidelijk zijn: dit is een stap terug in functionaliteit en een gemiste kans.

Raak niet gehecht aan een Google-app

Ik zou graag denken dat de afwezigheid van Inbox een vacuüm creëert waardoor een third party die markt grijpt en een echt fantastische cross-platform Gmail-client bouwt, compleet met productiviteitsverhogende features als deze en verschillende andere Inbox-ideeën die nu zo goed als dood zijn. Maar, zoals we al hebben gezien, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan om succesvol te zijn met zo'n businessmodel.

Als er één ding is dat we inmiddels al hebben geleerd is dat je niet té gehecht moet raken aan een goed idee van Google, want ze worden zo onder je neus vandaan weggehaald. Denk aan iGoogle, Google Reader of Google Wave. Google heeft diverse sterke punten, maar vasthouden aan beloftes is daar niet één van. Waar Google wel steeds beter in wordt is het ervoor zorgen dat gebruikers wel twee keer nadenken voor ze een innovatieve maar minder gevestigde Google-dienst omarmen.