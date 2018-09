Dit doet Microsoft met toetsenbord-app SwiftKey

Twee en een half jaar geleden schrok het Android-ecosysteem op doordat Microsoft, al lange tijd een voetnoot in de geschiedenis van mobiele computers, SwiftKey kocht. Dat is een van de populairste en succesvolste virtuele toetsenborden die er is. Dat leek uit het lucht te komen vallen: SwiftKey was vooral een Android-icoon en een populaire keuze van fabrikanten om toe te voegen aan hun skin. Maar Microsoft richtte zich toen (officieel) nog op Windows Phone en had zelfs een eigen cross-platform toetsenbord in ontwikkeling.

Dus wat wilde Microsoft dan met SwiftKey? Het leek erop dat het bedrijf de app wilde omtoveren in een 'Microsoft Keyboard' om een Windows-ervaring op Android te kunnen bieden. Of dat de stekker uit de app getrokken zou worden terwijl programmeurs hem uit elkaar zouden trekken om het in een ander project te gebruiken. Of dat het in stukjes gehakt zou worden om te voeren aan de monsterlijke Clippy in de kelder, zodat die zijn krachten zou bundelen voor een nieuwe poging de wereld te veroveren.

Er gingen jaren voorbij zonder antwoord. SwiftKey bleef beschikbaar en werd niet vermicrosoft. Ontwikkeling van de app ging gewoon door. Als je nu in de Play Store kijkt, zie je zelfs niets anders dan vroeger. Er komen regelmatig updates, de developer is 'SwiftKey' en de auteursrechtenmelding onderaan de pagina noemt 'TouchType Ltd' als eigenaar. Maar afgelopen zomer kregen we hints over wat de langetermijnplannen zijn.

Microsoft is namelijk bezig met het ontwikkelen van een SwiftKey-implementatie dat onderdeel wordt van Windows 10. Dat zagen we in een bètabuild van Windows 10 en het plan voor een nieuw virtueel toetsenbord zou 'later dit jaar' worden toegevoegd aan het OS. Dat biedt twee voordelen:

Microsoft krijgt een volleerd en verfijnd toetsenbord met uitstekende woordvoorspelling ingebakken in zijn OS, en het is niet eenvoudig om dat zelf te maken - in ieder geval niet als je het goed wilt doen. Op de tweede plaats geeft dat Microsoft het voordeel een vertrouwde ervaring te bieden aan tientallen miljoenen gebruikers op Android en iPhone - gebruikers die misschien op een dag een Microsoft Surface kopen in plaats van een iPad of convertible Chromebook.

Maar dat is nog maar één kant van het verhaal. De tweede, en eveneens belangrijke, ontwikkeling zagen we deze week. Microsoft heeft namelijk sinds het begin van de overname zijn uiterste best gedaan om SwiftKey niet op een Microsoft-app te laten lijken. Visueel is de app onveranderd en Microsoft heeft zijn merk er niet opgeplakt, allemaal om loyale gebruikers niet te laten schrikken.

Na al die tijd van het volledig met rust laten van de app, lijkt Microsoft nu voorzichtig zijn teen in het water te steken. Afgelopen weekend rolde het bedrijf in zijn officiële bètaversie een update uit met een interessante toevoeging:

Nou hoor ik je denken: een vertaalfeature, wat maakt dat nou uit? En daar heb je deels gelijk in. Deze update is geen transformatie, maar het is de eerste keer dat je de integratie van een Microsoft-dienst met SwiftKey ziet en dat maakt wel degelijk uit.

Met die integratie komt ook deze nieuwe waarschuwing mee over dataverzameling:

Nou wil ik niet zeggen dat dit iets gevaarlijks is: dit is behoorlijk normaal bij een on-the-fly vertaalfeature - je ziet hetzelfde in Google's Gboard:

Interessant genoeg zien de feature er bij SwiftKey (links) en Google's Gboard (rechts) er ongeveer hetzelfde uit:

Het voornaamste verschil is natuurlijk dat de vertaalfeatrure van SwiftKey door Microsoft wordt verzorgd en dat is het eerste teken dat de barrière tussen Microsoft en de SwiftKey-app niet absoluut is en tezamen met de Windows 10-plannen, krijgt de strategie van het bedrijf met de app nu meer vorm.

Voor enige context kun je kijken naar een andere Microsoft-app voor Android, de Microsoft Launcher. Die app stond eerst bekend als de Arrow Launcher en is ontworpen om een hoop aanpassingen te leveren voor power-users. Het was ooit onderdeel van Microsofts experimentele Garage-programma, maar de connectie met Microsoft was aanvankelijk behoorlijk subtiel en niet zo herkenbaar voor gebruikers.

Afgelopen herfst kwam Arrow onder de Microsoft-vlag met een hoop integraties: de ontwerptaal, zoeken met Bing, integratie van Cortana en een prominente plek voor andere Microsoft-apps en diensten. Opvallend ook was een optie om verder te gaan op de pc, een optie die je Android koppelde aan een Windows 10-machine, wat een verbinding maakte tussen de twee platforms.

De vraag is of Microsoft ook zover gaat met een Microsoft Keyboard in plaats van SwiftKey. Dat lijkt een optie, maar valt aan de andere kant te betwijfelen omdat in tegenstelling tot Arrow Launcher de naam 'SwiftKey' een gevestigde merknaam is en Microsoft voelt er misschien niet veel voor om die naam te laten vallen, afhankelijk hoeveel langetermijnwaarde het bedrijf ziet in het voeren van die naam.

Hoe het ook gaat heten, het lijkt waarschijnlijk dat SwiftKey stukje bij beetje meer een Microsoft-product gaat worden, zowel via de uitbreiding naar Windows 10 en de veranderingen in de app. Wat we afgelopen zomer hebben gezien leek al op een eerste stap die richting in en dat wordt met de SwiftKey Beta-wijziging nu nog eens duidelijker.

Nou maar hopen dat Clippy in de kelder blijft.