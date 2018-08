Waarom Windows 10 multi-RDS van Windows Server pakt

De installatieoptie 'Windows 10 Enterprise for Remote Sessions' werd begin augustus opgemerkt in het Insider-programma door Tero Alhonen van de Svenska Handelsbanken. Windows-kenner Mary Jo Foley van ZDnet schreef in mei al over de geruchten rond deze optie en haalde de tweet van Alhonen onlangs aan in een nieuw artikel over de plannen.

Windows 10 Enterprise for Remote Sessions — Tero Alhonen (@teroalhonen)1 August 2018

Op dit moment ondersteunt Windows 10 slechts één remote-sessie tegelijk. In de nieuwe SKU zijn dat er tot op 10. Met de Remote Desktop Services (RDS) kunnen gebruikers applicaties draaien die worden gehost op servers, of die nu on-premises zijn of cloudgebaseerd, en dat is nu een Windows Server-feature, maar nu lijkt het erop dat RDS ook een Windows 10-feature wordt.

Niet bij eindgebruikers

Analist Wes Miller van Directions on Microsoft zegt dat er nog veel onbeantwoorde vragen zijn, vooral omdat Microsoft nog niets heeft gezegd over deze zet. Hij verwacht dat we meer te weten komen in de laatste week van september, als Microsoft zijn systeembeheerderscongres Ignite heeft, of op het moment dat Windows 10 1809 deze herfst verschijnt.

Eén ding weet hij wel zeker: "Je gaat dit niet zien op de desktop van de gebruiker." Hij vermoedt dat Windows 10 Enterprise for Remote Sessions een stukje back-end infrastructuur is wat zal worden gebruikt in de virtuele machines van serverparken die deze systemen van applicaties voorzien.

In de knel met GUI-updates

Maar als Windows Server al in deze behoefte van meerdere sessie om applicaties op de desktop te toveren voorziet, waarom zou Microsoft dan zijn eigen aanbod verwateren met een Windows 10 Enterprise-SKU?

Volgens Miller is dat waarschijnlijk vanwege de twee verschillende releasetempo's van Windows. "De uitdaging van Microsoft is dat Windows Server verschijnt in een langetermijnkanaal, terwijl Windows 10 een hoog tempo heeft van twee edities per jaar." Die discrepantie levert een dilemma op: nieuwe features, met name nieuwe beveiligingsfunctionaliteiten, komen elk half jaar uit voor Windows 10, maar niet voor de GUI-versie van Windows Server, die gebruikt wordt voor onder meer remote desktop-sessies.

Windows Server heeft wel een halfjaarlijks releaseschema, maar die is ontworpen voor containerhosts en is niet gericht op de desktop-GUI. De enige Windows Server-instance met GUI is de Long-Term Servicing Channel die gedurende tien jaar de boel niet op z'n kop zet, en stabiele features en functionaliteiten heeft.

I.p.v. Windows Server voor RDP

De huidige LTSC is Windows Server 2016, die wordt vervangen voor Windows Server 2019. Microsoft heeft gezegd dat er elke twee á drie jaar zo'n langetermijnversie van Windows Server uitkomt, en elke versie wordt nog gedurende tien jaar ondersteund.

Miller zegt dat Windows 10 Enterprise Remote Sessions eruit ziet als een hybride tussen Terminal Services en de Virtual Desktop Infrastructure (VDI). Hij denkt ook dat het een kans maakt om Windows Server te vervangen als de go-to remote desktop-versie, wederom gebaseerd op de twee verschillende releasetempo's waarmee Microsoft wat remote desktop betreft in de wielen rijdt.

"Windows 10 Enterprise Remote Sessions heeft de voordelen van de snellere innovatie van Windows 10 waarmee gebruikers bij blijven, maar dan op een server-gebaseerde desktop", aldus Miller.