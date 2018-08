Windows op Chromebooks is niet goed voor jou

Manipulatieve zet van Google, of blijft deze feature in de ontwikkelfase?

De betaalbaarste Chromebooks zijn nou niet bepaald topmodellen: het zijn low-end ARM-chips met Google's gestroomlijnde browsergebaseerde Chrome OS. Volgens recente verhalen gaat Google Chromebooks in staat stellen om Windows te draaien. Waanzin natuurlijk, tenzij je Google bent. Sterker nog, eigenlijk schiet alleen Google hier iets mee op, omdat het aantoont hoe lichtgewicht en soepel Chrome OS is in vergelijking met het logge Windows.

Lichtgewicht versus resources

Google's geheime project om Windows 10 op Chromebooks te zetten zou Campfire heten. Dit ontdekte ontwikkelaarsforum XDA Developers dat de broncode bekeek en 'Alt OS Mode' ontdekten waarvoor je niet naar de Ontwikkelaarsmodus hoeft te schakelen. Het zou toegevoegd worden aan Pixelbooks en andere high-end Chromebook met Core i5-processoren.

Als Google slinks is, gaan Chromebooks ook Core i3 of Celeron-apparaten ondersteunen - dat zijn apparaten die nét snel genoeg zijn om Chrome OS soepel en vlot te laten lijken, maar niet krachtig genoeg zijn om Windows soepel te draaien, zodat Windows 10 er bekaaid afkomt.

Cloud versus lokaal

Een van de potentiële kopzorgen is opslagruimte. XDA Developers merkt terecht op dat Windows-ondersteuning ervoor zorgt dat de minimale systeemeisen omhoog gaan van de ongeveer 10 GB tot 40 GB. Chrome OS maakt stevig gebruik van cloud voor opslag en diensten, en het OS van Microsoft leunt zwaarder op lokaal. Ook al gebruikt Microsoft OneDrive steeds meer, traditioneel worden apps en documenten lokaal bewaard.

eMMC versus SSD

Je kan een afbeelding bijvoorbeeld lokaal opslaan op een Chromebook, maar Google duwt je veel sneller naar Google Foto's of Google Drive voor deze opslag. Daarnaast hebben de meeste goedkopere Chromebooks langzaam eMMC-flashgeheugen in plaats van de veel snellere SSD's die je vaker ziet bij Windows-laptops.

Dat betekent allemaal dat je voor een Windows-machine simpelweg krachtigere hardware nodig hebt. Neem de Chromebook Flip. Die heeft een merkloze ARM-chip en eMMC-drive, maar in onze tests bleek hij prima te werken. Een op papier krachtigere Chuwi HiBook met quad-core Celeron kwam veel lager uit de bus en het verschil zit hem in het OS.

Google versus Microsoft

Als Campfire inderdaad verschijnt, komen er twee strijdtonelen bij elkaar: de push van goedkopere Windows-tablets - aangevoerd door Microsoft Surface Go - en een agressieve zet van Google om Microsofts dominantie uit te dagen. Kijk eens naar Google's recentste Chromebook-commercial die Windows en Mac op de korrel neemt:

De reclame gaat over vele foutmeldingen, BSOD's en eeuwig doordraaiende cirkels en zandlopers. Volgens Google is daar een oplossing voor: een Chromebook. In dat opzicht is het heel vreemd dat Google mensen zou aanmoedigen om Windows 10 te draaien (en te betalen voor de licentie) op een Chromebook.

Maar het is daarnaast een simpele manier om aan te tonen dat op dezelfde hardware Chrome OS goedkoper, soepeler en sneller is dan 'legacy' als Windows. En die praktijkvergelijking zal gebruikers in het geheugen geschrift staan als hij of zij een nieuw apparaat koopt of advies verstrekt aan iemand anders.

Consument slechter af

De Alt OS-modus zit dus al in de broncode, maar verder is Campfire niet officieel. Het is tot nu toe alleen genoemd in de context van een high-end Pixelbook. Laten we daarom - voor iedereen - hopen dat Google niet in de verleiding komt om het project uit te breiden naar andere modellen om Windows te benadelen. Degene die daar het meest onder lijdt is niet eens Microsoft, maar de consument die goedkope Chromebook-hardware en een Windows-licentie heeft gekocht om van beide werelden te kunnen profiteren.