DaaS Windows komt eraan, neem maar vast afscheid van welbekend Windows

En dan heb ik het niet over Microsoft dat ons zo snel mogelijk van Windows 7 naar Windows 10 dwingt (al heeft Microsoft wel heel veel manieren gevonden om dat voor elkaar te krijgen). Het gaat erom dat Microsoft het Windows-platform als conventionele desktop achter zich laat. Microsoft maakt zich namelijk op om Windows 10 te vervangen door Microsoft Managed Desktop. Dit zal een "desktop-as-a-service" (DaaS) zijn. In plaats van dat je Windows bezit, ga je het huren per maand.

DaaS voor Windows is natuurlijk niet nieuw. Citrix en VMware leven er al jaren van. En Microsoft biedt al jaren Remote Desktop Services aan, voorheen Terminal Services. Maar Microsoft Managed Desktop is een nieuwe kijk op de zaak. Het vermijdt het latency-probleem van de oudere Windows DaaS-systemen door het grootste deel van het besturingssysteem op je PC te houden.

Alleen ben jij dus niet langer de baas over je eigen Windows-pc. In plaats daarvan wordt Windows automatisch geleverd en voor je gepatcht door Microsoft. En misschien ben je daar wel blij mee. Want als je de laatste tijd niet onder een rots hebt gelegen, dan weet je dat IT-afdelingen niet heel erg gelukkig zijn met Microsoft's tweejaarlijkse grote "upgrades" naar Windows 10. Want laten we het maar bij de naam noemen: dit zijn geen upgrades of updates; het zijn servicepacks (SP).

Neem nou de Windows 10 april 2018 Update! Die had echt veel meer bugs dan gezond is voor zoiets. En het was vooral vervelend dat "Update" zoveel van Microsoft's eigen programma's vervuilde. Als zelfs Word, Outlook en File Explorer worden vergrendeld, dan weet je dat je het echt een puinhoop is. Veel mensen schakelden het automatisch updaten dan ook uit. En terecht! Het patchen van Windows was altijd al riskant, maar met Windows 10 lijk je met patchen meer problemen te veroorzaken dan je oplost. En dat is toch wel enigszins ironisch.

Met deze in het verleden behaalde resultaten in het achterhoofd is het dus maar de vraag of je bereid bent om goed geld te betalen aan Microsoft om jouw desktops voor je te laten onderhouden. Toch komt DaaS Windows eraan. Microsoft is al jaren bezig zich te verwijderen van de desktop oude stijl. Kijk maar naar Office.

Microsoft heeft veel liever dat je Office huurt via Office 365 in plaats van dat je Microsoft Office koopt en vervolgens jaren gebruikt. Microsoft Managed Desktop is de eerste stap om "jouw" desktop te vervangen door een gehuurde desktop. Ik verwacht dat de Managed Desktop in 2021 is ten opzichte van de traditionele Windows wat Office 365 vandaag de dag is ten opzichte van Office: de onvermijdelijke toekomst.

Ik ben niet blij met deze ontwikkeling. Ik ben oud genoeg om me de pc-revolutie te herinneren. Eerst waren we voor rekenkracht afhankelijk van mainframes en Unix-boxen, en ineens kregen we die kracht op onze eigen desktops. Dat was bevrijdend. En nu probeert Microsoft, dat samen met IBM voorop ging in die revolutie, ons terug te brengen naar dat oude, gecentraliseerde model.

Vergeet het maar! Als Microsoft op deze koers doorgaat, dan zijn binnenkort Linux en macOS de enige echte keuzes die je hebt als je een destkop besturingssysteem wilt. Natuurlijk heb je ook nog steeds Windows. Maar Windows als uw "persoonlijke" desktop zal tot de geschiedenis behoren.