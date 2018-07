Chrome OS en Android verdwijnen heus niet met derde Google-OS

Even een stukje terug in de tijd. Dit verhaal begint in 2009 toen een zoekbedrijf genaamd Google een heel apart besturingssysteem met de naam Chrome OS vrijgaf. Dat was een bescheiden project en het was aanvankelijk weinig meer dan een veredelde browser gevangen in een stukje onopmerkelijke hardware. Maar Google zag toekomst in deze aanpak, ondanks dat het belachelijk werd gemaakt of als irrelevant werd afgedaan. Google werkte rustig verder aan de formule, omdat het bedrijf dacht dat de tijd rijp was om te experimenteren met een simpele, functionele cloudcomputer.

Fusie van Chrome OS en Android

Zelfs toen ChromeOS beter werd en verder groeide dan dat bescheiden begin, bleven mythes rondzingen. Mensen als ik die sinds het begin onder meer over het platform berichtten hebben ze allemaal gehoord. "Het is niets meer dan een browser in een kastje." Of "Je kunt eigenlijk niets doen op een Chromebook." En: "Ze werken niet eens offline."

Maar de meest gehoorde is er eentje van de afgelopen jaren: misschien valt er iets te zeggen voor een cloudgerichte computer, maar het is niet sterk genoeg om op eigen kracht te staan en het is niet logisch voor Google om zowel Chrome OS als Android te onderhouden.

En uit dit idee komt het verhaal dat een 'fusie' van Android en Chrome OS onvermijdelijk is. Een paar van de prominentste en luidste tech-veteranen roept dit al jaren. Dat was aanvankelijk een 'gegarandeerde' voorspelling en het werd behandeld als vaststaand feit toen in 2015 enkele grote techsites meldden dat het inderdaad waar was: Google was van plan om Chrome OS en Android samen te voegen tot één platform.

Niet alleen is een samensmelting van de twee besturingssystemen ongewenst, het is technisch praktisch onuitvoerbaar. Lees daar meer over in ons artikel hierover uit 2015: 5 redenen waarom we Chrome OS nodig hebben

Nadat Google dat verhaal nog probeerde te ontkennen in oktober 2015, bleven er vragen over en de populaire interpretatie was dat Google alleen semantische onderscheidingen maakte en niets daadwerkelijk hard ontkende. Een jaar later hoorden we voor het eerst van 'Andromeda', een project van Google dat erop gericht zou zijn om Chrome-features over te hevelen naar Android, zodat Chrome OS losgelaten kon worden.

Fuchsia OS: déjà vú

Maar dat gebeurde natuurlijk niet. In plaats van het samensmelten van de twee platforms alsof het een zero sum-gegeven is, ging Google verder in zijn jarenlange aanpak om de twee meer symbiotisch samen te laten werken en meer op elkaar te laten lijken. Dat proces gaat nog steeds door vandaag de dag en beide platforms groeien en bloeien.

Waarom heb ik het hierover? Nou, omdat ik een aardig geval van déjà vú krijg als ik mensen hoor discussiëren over Fuchsia, Google's mystieuze nieuwe besturingssysteem. Volgens veel artikelen is dit bedoeld om zowel Chrome OS als Android te vervangen en dit verhaal wordt ook steeds luider verkondigd alsof het een vaststaand feit is. Maar net als met de eerdere fusieverhalen: zo simpel is het niet.

Fuchsia is een bron van speculatie bij mensen die Android en Chrome OS volgen, maar de geruchtenmolen draaide op volle toeren nadat Bloomberg vorige week meldde dat Fuchsia het 'enkele besturingssysteem' zou worden voor alle Google Pixel-apparaten alsmede een hoop producten van fabrikanten die momenteel Android en Chrome OS-hardware produceren. Anonieme insiders haalden technici aan die denken binnen drie jaar Fuchsia te hebben draaien op slimme speakers en binnen vijf jaar Android te kunnen vervangen.

Heel ander platform

In mei schreef ik hier al eens dat Fuchsia, als je kijkt waar het bedrijf daadwerkelijk mee bezig is, veel eerder een derde platform lijkt te zijn dat iets heel anders doet dan Chrome OS en Android en zo een gat vult. Misschien gaat Fuchsia een rol spelen in de andere systemen ter aanvulling, niet ter vervanging. Wellicht is er een genuanceerdere en betere verklaring: eentje waarbij Google de vruchten kan plukken van een modern fundament voor al zijn platforms op een manier waarmee bestaande en winstgevende ecosystemen niet worden ondermijnd.

Vorig jaar wierpen we in dit artikel een blik op Fuchsia. Gebaseerd op de brede ondersteuning van low-level talen lijkt dit meer op een RTOS voor embedded IoT-apparaten dan een smartphonesysteem.

"Maar vrijwel iedereen denkt dat Fuchsia Android en Chrome OS gaat vervangen", zo hoorde ik van meerdere mensen. "Praktisch iedereen schrijft erover alsof het een voldongen feit is en insiders die bekend zijn met het project zeggen het zelf. Als de meeste mensen op internet zeggen dat het zo is, moet het toch wel waar zijn, toch?"

Hierom heb ik dat hele verhaal van Chrome OS en Android van drie jaar geleden aangehaald. Toen leek het heel lang alsof de twee één OS zouden worden. Ook toen schreef iedereen alsof dit een voldongen feit was en dat anonieme insiders bij Google ook bevestigden dat dit het plan was. De meeste mensen op internet zeiden dat het zo was.

Ik twijfel er niet aan dat die artikelen accuraat waren: Google onderzocht ongetwijfeld alle mogelijkheden omtrent de twee platforms gedurende die tijd. Maar ontwikkelingen zijn dynamisch en soms zijn de opmerkingen die een technicus plaatst tussen neus en lippen door juist veelzeggend, terwijl de officiëlere uitleg uiteindelijk irrelevant wordt. Het is maar net wat wijsheid blijkt tijdens het ontwikkeltraject.

Onduidelijke toekomst

Zoals je begrepen hebt, ben ik ook geen helderziende. Dus harde beweringen van mijn kant kun je ook gerust met een korreltje zout nemen, maar ik probeer zaken met wat logica, scepsis en perspectief bekijken en dan vallen de parallellen met de huidige situatie en die van drie jaar geleden erg op. Kortom, ik weet natuurlijk ook niet wat Google van plan is en het lijkt erop alsof Google het zelf ook niet helemaal zeker weet. Alles is dus mogelijk.

Maar misschien is het verstandig om niet meteen een conclusie te trekken en is het beter om Fuchsia te zien voor wat het is: een nog onontwikkeld softwareproject waarvan nog lang niet duidelijk is wat de bedoeling is en uiteindelijk heel anders kan uitpakken dan nu lijkt. Hoe dan ook is het verstandig om afstand te nemen en af te wachten waar dit heengaat.