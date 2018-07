De P van Android P staat voor 'pivot'

Deze filosofie een aardverschuiving noemen is een understatement. In mei kregen we al de eerste hints toen Google Engineering-chef David Burke op het podium kroop op ontwikkelaarscongres Google I/O waar Android P features werden onthuld en hij daarbij opmerkte dat deze verbeteringen te vinden zouden zijn op elk apparaat dat "Google's versie van de Android-UI gebruikt, zoals Google Pixel en Android One-toestellen".

Fundamentele overstap

Dat was een opmerking tussen neus en lippen door, die verzopen is in het geweld van de aankondigingen van die dag. Maar het gaat hier misschien wel om de belangrijkste Android P-ontwikkeling. Om duidelijk te zijn: we hebben het hier niet over dingen als het standaard-homescreen, maar om integrale elementen op systeemniveau, zoals de nieuwe gebarennavigatie en sterk verbeterde interface om tussen apps te schakelen.

Dit zijn kernonderdelen van het OS en in het verleden bestonden deze uitsluitend in het OS zelf. Met Android P wordt dit losgelaten en deze overstap is misschien wel veel fundamenteler dan wat Android P ook nog meer gaat bieden.

Deze keer anders

Laat ik wel eerlijk wezen: Android OS-ontwikkeling heeft al jaren tenminste gedeeltelijk om Google's eigen beheerde toestellen gedraaid. Samsung en andere fabrikanten voorzien Android ondertussen van hun eigen visie en negeerden de lijn die Google uitzette, dus de visuele veranderingen van Android zie je vooral terug op Pixel-, Android One- en in het verleden Nexus-apparaten.

Maar deze keer is het anders. Met Android P zijn enkele systeemfunctionaliteiten uit Android zelf gehaald in in de Pixel Launcher verwerkt, Google's eigen launcher voor Pixel-toestellen. Dit lijkt daarom te gelden voor het gebarennavigatiesysteem en de app-omschakeling die we net aanhaalden, en Android P's nieuwe Smart Selection en App Actions, die expliciet lijken bedoeld als exclusieve toevoegingen niet aan Pixel alleen, maar specifiek aan Pixel 2-toestellen.

Standalone apps

En ja, Google is al jaren bezig met het stukjes uit Android te halen en ze te publiceren als standalone apps. Een ander groot verschil is dat deze keer de losse onderdelen niet beschikbaar zijn in Google Play en als standaardapp worden meegeleverd met diverse toestellen, maar dat ze worden gebundeld met Pixel-specifiek aanbod en beperkt worden tot Google's eigen zelfgemaakte producten.

In het verleden gebeurde het uit elkaar trekken van het besturingssysteem uit naam van het sneller en efficiënter updaten, maar deze keer lijkt het meer te gaan om het beperken van toegang tot uitsluitend gebruikers van Google's Android.