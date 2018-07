7 vragen over privacyvriendelijke browser Epic

De browseroorlog wordt als je eenmaal voorbij de Grote Vier gaat (Chrome, Safari, Firefox en Edge) uitgevochten door niche-browsers die zich specialiseren om zich te onderscheiden en op te vallen als alternatieve browser. Vivaldi probeert gebruikers bijvoorbeeld te bekoren met een interface die lijkt op de tijd dat browsers niet massaal voor minimalisme gingen en Brave probeert een heel nieuw advertentie-ecosysteem.

En sommige browsers, zoals Epic, richten zich op privacy om op te vallen. Epic is ontstaan in India en is vrij onbekend. Computerworld keek uitgebreid naar Epic op Windows en macOS (de twee ondersteunde besturingssystemen) om te zien wat het is, wat het doet, maar ook wat het niet doet. Laten we eens dieper kijken naar deze browser.

1. Wat zit er onder de motorkap?

Epic is gebouwd op Chromium, het open source-project wat door Google en anderen wordt onderhouden en waar uiteindelijk ook Google's eigen Chrome op is gestoeld. Dat is niet uniek, andere bekende Chromium-browsers zijn bijvoorbeeld Opera, Brave, en een van de populairste Chinese browsers, Qihoo 360. Dit betekent dat Epic dezelfde back-end technologieën als Chrome bevat, zoals grafische engine Blink en JavaScript-engine V8.

2. Is hij dan net zo up-to-date als Chrome?

Niet altijd. Omdat de makers van Epic de uiteindelijke code van Chromium moeten hebben voordat ze Epic-specifieke componenten op het open source framework kunnen bouwen, lopen ze meestal achter op Google. Toen we bijvoorbeeld de nieuwste Epic voor macOS downloadden en installeerden, zei de browser-agent dat het ging op Chromium 63. In de Windows-versie was dat zelfs Chromium 62.

Op hetzelfde moment gaf Chrome op de Mac aan dat de browser gebouwd was op Chromium 67. Google gebruikte Chromium 63 voor Chrome 63 en die werd als Stable gepubliceerd op 6 december vorig jaar. Met andere woorden, Epic liep meer dan een half jaar achter op Chrome toen we dit in juni uitgebreid testten. Andere Chromium-browsers hebben hetzelfde issue: Opera's huidige versie gebruikt bijvoorbeeld Chromium 65, die Chrome in maart gebruikte.

3. Wat is er anders aan Epic?

"We vinden dat wat je browset en zoekt privé zou moeten zijn. Wat je browset en zoekt gaat niemand wat aan - zo simpel is het", zegt de organisatie achter Epic, Hidden Reflex, in een FAQ op de website van de browser.

4. Maar dat zegt nu elke browser. Hoe is Epic anders?

Epic zet verschillende stappen om de privacy te verhogen door op verschillende manieren informatie die je browser naar buiten lekt binnen te houden. Zo hebben verschillende browsers privétabbladen ("incognitovenster" in Chrome en "privévenster" in Firefox bijvoorbeeld) maar Epic draait alleen maar in deze modus. Als gebruikers de browser sluiten, wordt alles gewist, inclusief cookies, geschiedenis en andere data.

Daarnaast worden alle zoekopdrachten door Epics ingebakken VPN-proxy geleid, die wordt gedraaid door eigenaar Hidden Reflex zelf. Dat betekent dat zoekmachines niet het echte IP-adres van de gebruiker zien om diens of dier identiteit te achterhalen. De proxy/VPN kan ook handmatig worden aangezet met een knop naast de adresbalk om het IP-adres te verbergen voor sites, webdiensten en apps die deze informatie gebruiken om identiteiten vast te stellen.

5. Is dat alles?

Nee, Epic neemt een heleboel privacyvriendelijke stappen om informatie te verbergen. Zo blokkeren sommige van de Grote Vier bepaalde advertenties (de adblocker van Chrome houdt alleen specifieke irritant bevonden reclames tegen en Mozilla heeft nog niets gezegd over hoe diens blocker gaat werken) of het tegenhouden van tracking (zoals met Apple's voorzichtige Intelligent Tracking Protection in Safari) maar niemand van de populairste browsers durft echt keiharde stappen te zetten.

Hierna: Hoe Epic tracking hard tegengaat.