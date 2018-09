Kalender: updates en ondersteuningseinde van Windows 10

We hebben voor de komende jaren de belangrijkste data voor je op een rijtje gezet in dit artikel - wat een bijgewerkte versie is om de nieuwe vastgestelde data op je kalender te zetten waarop de ondersteuning vervalt voor de verschillende Windows 10-versies.

Met veranderingen als het niet meer op Patch Tuesday aanbieden van onderdelen-updates en de ondersteuning van 30 maanden is er flink wat veranderd, dus deze data zijn dit jaar nog meer richtdata geworden dan absolute zekerheden.

9 oktober 2018

Versie 1703, misschien beter bekend als de Creators Update, gaat op deze Patch Tuesday met pensioen voor gebruikers die Windows 10 Home, Pro of Pro Workstation gebruiken. IT'ers kunnen opgelucht ademhalen: Enterprise en Eductation is net onder handen genomen om voortaan dertig maanden te ondersteunen, in plaats van de 18 maanden die het voor bedrijven erg krap maakten.

Ook zou je verwachten dat de nieuwe Windows 10 op deze datum verschijnt, aangezien versie 1809 niet is verschenen op de Patch Tuesday van september en hij officieel nu 'October 2018 Update' heet. Maar de April 2018 Update kwam ook buiten de normale updatecyclus om uit, dus het is nu helemaal giswerk geworden wanneer een specifieke versie verschijnt.

15 januari 2019

Als alles volgens schema verloopt, verklaart Microsoft Windows 10 versie 1809 klaar voor zakelijke uitrol ergens tussen half januari 2019 en het einde van de maand. De update die in september verscheen moet dan worden aangeboden aan Windows 10 Pro of Enterprise-gebruikers via Windows Update voor bedrijven.

12 maart 2019

Het is op de Patch Tuesday van maart net als vorig jaar tijd voor de eerste van twee grote updates van het jaar van het besturingssysteem. Versie 1903, gezien de huidige naamtrend zal die April 2019 Update heten, moet op deze datum of kort daarna verschijnen.

9 april 2019

De Fall Creators Update van 2017 nadert zijn einde in het komende voorjaar. Microsoft stopt dan met de ondersteuning van Windows 10 1709 en er komen geen patches boor het besturingssysteem meer uit. Microsoft stopt overigens ook met de 32-maanden cyclus voor de Enterprise- en education-versies van 1607, de Anniversary Update.

Dit is de eerste versie die meer dan 30 maanden wordt ondersteund en dat is dus de nieuwe norm voor de ondersteuning van zakelijke versies, dus ook 1703, 1709 en 1803.

15 juli 2019

Rond deze datum laat Microsoft weten dat versie 1903 stabiel genoeg is voor uitrol naar alle zakelijke pc's en wordt de nieuwste versie ook aangeboden aan gebruikers van Windows 10 Pro en Enterprise die gekoppeld zijn aan Windows Update voor bedrijven.

10 september 2019

Dit is de geplande verschijningsdatum voor de tweede grote update van 2019, oftewel Windows 10 1909.

8 oktober 2019

Microsoft geeft de laatste updates uit voor Windows 10 1703 Enterprise en Education, de Creators Update die op 9 oktober 2018 met pensioen ging voor consumenten. Klanten moeten migreren naar een nieuwere versie, van 1709 tot en met de waarschijnlijk net verschenen versie 1909 van Windows 10, om nog beveiligingsupdates te ontvangen.

12 november 2019

De ondersteuning van de April 2018 Update stopt voor Home, Pro en Pro Workstation. Dit is een interessante datum, omdat Microsoft heeft aangegeven de daadwerkelijke releasedatum te pakken van een versie om 18 maanden te bepalen en niet de geplande, want in dat geval zou de ondersteuning vervallen per september.

14 januari 2020

Dit is een belangrijke datum: de ondersteuning voor Windows 7 vervalt dan. Op deze dag moeten bedrijven (en consumenten) in vrijwel alle gevallen zijn overgestapt op Windows 10.

Er zullen ongetwijfeld achterblijvers zijn - net zoals toen Windows XP in april 2014 verviel, terwijl bedrijven, gemeenten en overheidsinstanties nog het OS gebruikten waar de einddatum al lange tijd van bekend was - en sommige daarvan zullen in de buidel tasten voor nog uitgebreidere ondersteuning, ervaan uitgaande dat Microsoft dat weer aanbiedt.

Bij Windows XP was dat wel het geval en momenteel is Premium Assurance beperkt tot officieel verlopen versie van Windows Server en SQL.

15 januari 2020

Rond deze datum moet 1909 als voldoende getest (door consumenten) worden bevonden voor brede uitrol (door zakelijke klanten). De update uit september verschijnt dat in WUfB.

10 maart 2020

Versie 2003, of wellicht April 2020 Update, verschijnt ergens tussen nu en eind april.

14 april 2020

Home Pro en Pro Workstation van versie 1809 verliezen omstreeks deze datum hun ondersteuning. Zo niet nu, dan op 12 mei 2020 (de eerstvolgende Patch Tuesday) wat waarschijnlijk wordt als Microsoft de October 2018 Update pas begin november uitbrengt. Ook zakelijke versies 1709 Enterprise en Education verliezen nu beveiligingspatches, aangezien dit 30 maanden na de release is.

15 juli 2020

Ergens rond deze koers maakt Microsoft bekend dat Windows 10 2003 voldoende is getest om breed in het bedrijf uit te rollen. Alle aan WUfB gekoppelde machines met Windows 10 Pro, Pro Workstation of Enterprise moeten de update nu te zien krijgen.

8 september 2020

Versie 2009, de October 2020 Update, moet tussen deze Patch Tuesday en eind oktober verschijnen.

13 oktober 2020

De basisondersteuning van de statische langetermijnversie Windows 10 Enterprise 2015 LTSB loopt nu ten einde voor klanten die het WaaS-model en dienst tempo niet willen of kunnen accepteren. Deze eerste versie van de LTSB heeft nog 5 jaar uitgebreide ondersteuning voor de boeg. Een derde versie zou dit najaar moeten verschijnen nadat de tweede al in 2016 verscheen. Het einde van basisondersteuning betekent geen ondersteuning meer voor wijzigingsverzoeken voor features en bugfixes die niet over de beveiliging gaan.

20 november 2020

De tijd van gaan is gekomen voor de Home, Pro en Pro Workstation-edities van Windows 10 1903. Hetzelfde geldt voor de zakelijke versies van de April 2018 Update voor Windows 10 Enterprise en Education, na iets meer dan 30 maanden ondersteuning.