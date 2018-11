Google Maps is je nieuwe sociale netwerk

Voor een consument is het aantrekkelijkste sociale netwerk eentje waar je bijvoorbeeld memes, kattenfoto's en selfies kunt delen, maar voor een bedrijf draaien sociale netwerken om merkbeleving, het delen van productinformatie, communiceren met klanten en online meepraten met relevante discussies.

Bedrijven hebben websites, dus misschien vraag je je af waarom social media dan nog belangrijk zijn? Dat heeft minder te maken met de verschillende mogelijkheden, maar alles met het simpele feit dat klanten op social media zijn en daar prijzen ze of klagen ze over bedrijven - of vinden ze informatie over diensten en producten.

Het bedrijfsprobleem met Twitter

Twitter is geen ideale plek voor bedrijven om in contact te komen met hun klanten. Beroemdheden en journalisten zullen vinden dat dit het belangrijkste netwerk is, maar dat is voor hen zo omdat dit de plek is waar vooral beroemdheden en journalisten zich bevinden. (En haatzaaiers, spammers, propagandisten en bots.) Sterker nog, Twitter raakte 9 miljoen gebruikers kwijt in het derde kwartaal en dat is niet helemaal waar: dit waren geen 'gebruikers' maar nepaccounts en bots.

Twitter heeft 326 miljoen actieve gebruikers wereldwijd, maar het is een slechte buurt geworden voor bedrijven. In tegenstelling tot Facebook is allerlei content toegestaan en het netwerk is een magneet gebleken voor racisten, vrouwenhaters, terroristen, trollen, spammers en haatzaaiers. Erger nog, je kunt reacties onder je tweets niet verwijderen, zoals bij Facebook, en het gesprek met klanten kan gekaapt worden door mensen die je reputatie de grond in willen boren. Als bedrijf op Twitter ben je enkel een doelwit.

Het bedrijfsprobleem met Facebook

Maar Facebook is een nog onaantrekkelijker mogelijkheid voor bedrijven. De laatste tijd krijgt Facebook een hoop te verduren in de media vanwege manipulatie, tracking, misbruik, oneerlijkheid en incompetentie. Het jongste schandaal is het gevolg van een staaltje onderzoeksjournalistiek van The New York Times. Dat wees uit dat Facebook wist van Ruslands desinformatiecampagne tijdens de Amerikaanse verkiezingen op het netwerk, maar dat negeerde en vervolgens in de doofpot probeerde te stoppen.

Facebooks COO Sheryl Sandberg ontkende de aantijgingen en verdedigde zichzelf op Facebook. Ook stelde het artikel dat Facebook een PR-bedrijf genaamd Definers Public Affairs inhuurde om desinformatie te verspreiden op verzoek van Facebook. Een blogpost van Facebook ontkende dat het bedrijf Definers had verzocht om nepartikelen te schrijven en het bedrijf ontbond zijn overeenkomst met het PR-bureau.

De blogpost verwijst ook naar een anti-Facebook-organisatie genaamd Freedom from Facebook, die de Amerikaanse marktwaakhond FTC aanspoort een onderzoek te doen naar het recente dataverlies van 30 miljoen gebruikersaccounts en om het bedrijf op te splitsen naar aparte en concurrerende organisaties voor Instagram, WhatsApp en Messenger. De website van Freedom from Facebook stelt:

Facebook en Mark Zuckerberg hebben een griezelige hoeveelheid macht verzameld. Facebook bepaalt unilateraal welk nieuws miljarden mensen wereldwijd te zien krijgen. Het koopt potentiële concurrenten op of duwt ze naar faillissement om zijn monopolie te beschermen, innovatie af te knijpen en keuze te beperken. Het bedrijf volgt ons bijna overal op het web, in onze smartphones en overal waar we ons in de echte wereld bewegen. Het gebruikt deze intieme data om uit te vinden hoe wij en onze kinderen verslaafd blijven aan de diensten. En vervolgens geeft Facebook alle informatie over ons aan de echte klanten - vrijwel iedereen die wil betalen voor de mogelijkheid ons te overtuigen om iets te kopen, doen of geloven.

Als gevolg van het tanende verlies van publieke sympathie voor Facebook beginnen adverteerders zich inmiddels ook af te vragen of Facebook zijn noorden is kwijtgeraakt, zo blijkt uit het artikel. Dus als Twitter en Facebook geen goede keus zijn voor bedrijven, wat is dan het alternatief?

Een goed sociaal netwerk voor bedrijven

Bedrijven gebruiken sociale netwerken om hun merknaam te verstevigen, productinformatie te delen en te communiceren met klanten. De plek waar dat het meest op gebeurt is steeds vaker een onverwachte: Google Maps.

Maps bereikt veel klanten - meer nog dan een individueel sociaal netwerk. Er zijn meer dan een miljard gebruikers en hoewel Facebook er meer heeft, stelt dit bedrijf je niet in staat ze allemaal te bereiken vanwege de algoritmische controle op wie wat te zien krijgt. Erger, een update eerder dit jaar had een verwoestend effect op het organische bereik via het sociale netwerk en daarnaast werden advertentiekosten flink verhoogd. Het organische bereik is nu nog maar 1,2 procent. Dat betekent dat slechts 1,2 procent van jouw volgers ook daadwerkelijk je berichten ziet.

Google Maps is een waardevolle marketingtool aan het worden. Als klanten een bedrijf vinden, doen ze dat steeds vaker door Google of Google Maps te gebruiken. Maps-content duikt automatisch op in de zoekmachine, dus een duidelijke aanwezigheid op Maps helpt je ook in de zoekmachine. En resultaten van Maps komen hoger uit als de potentiële klant zich in de buurt bevindt.

Nee, Maps is oorspronkelijk niet bedoeld als sociaal netwerk, maar met recente toevoegingen doet de toepassing nu eigenlijk wat bedrijven nodig hebben van deze netwerken. Zo is er deze maand een feature aangekondigd waarmee gebruikers bedrijven direct kunnen benaderen vanuit de app. De feature is een nieuwe berichtenknop in Maps die geleidelijk uitgerold gaat worden naar iOS- en Android-gebruikers.

Klanten kunnen die feature gebruiken om producten te bestellen, vragen of iets op voorraad is of andere klantenservice-gerelateerde vragen te stellen. Als gebruikers een klacht hebben, kan dit direct en privé worden afgehandeld. De interactie is niet openbaar waardoor trollen en spammers het gesprek met klanten niet kunnen kapen.

Google voegt nog een sociale feature toe aan de kaartenapplicatie: de mogelijkheid voor klanten om bedrijfslocaties te 'volgen', waarmee bedrijven aanbiedingen, updates, evenementen en andere informatie kunnen verspreiden richting hun vaste klanten. Deze volgknop verschijnt binnenkort bij de bedrijfsinformatie die je in Google Maps aantreft.

In tegenstelling tot Facebook - waar je slechts een fractie van je vaste klantenpubliek bereikt (en ietsje meer als je ervoor betaalt) levert Google Maps alle updates af bij volgers onder het nieuwe tabblad voor persoonlijke content. Bedrijven die mee willen doen met de sociale features moeten het verificatieproces van Google Mijn Bedrijf doorlopen en daarnaast resources en personeel aanwijzen om ervoor te zorgen dat je bedrijfsweergave actueel blijft en dat mensen reacties krijgen.

Zelfs social sharing wordt nu ondersteund in Google Maps, maar alleen voor het delen van informatie over een bedrijf. Een nieuwe groepsplanningsfeature stelt gebruikers in staat om een lijst te maken van te bezoeken locaties en die te delen met vrienden. Ze kunnen dan via de Maps-app praten om te bepalen welke bedrijfslocatie ze zullen aandoen.

Google Maps geeft je mogelijkheden die je bij geen ander sociaal netwerk ziet. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld het interieur van hun pand laten zien met de Binnen-weergave van StreetView. Deze feature wordt steeds waardevoller als StreetView meer een VR/AR-ervaring begint te worden.

Dus nee, Google Maps is in principe geen sociaal netwerk. Maar met deze features hebben bedrijven de voordelen van een groot sociaal netwerk met bereik, zonder de nare randjes.