Waar blockchain wel en niet goed voor is

Onlangs hoorde ik weer eens een blockchaindeskundige een IT-publiek op een congres vertellen over de flitsende belofte van blockchain. Normaal gesproken mijd ik dit soort evenementen als de pest, maar ik was een gastspreker en kon er niet zomaar vandoor. Ik was erg verbaasd toen bleek dat deze spreker, wier doel het was om interesse voor blockchain te kweken, het helemaal niet veel mooier verkocht dan het is. Sterker nog, haar woorden waren: "Blockchain is wellicht niet de juiste technologie voor jou."

Van BitPay naar blockchain

De spreker was CEO en BlockSpaces-medeoprichter Rosa Shores. Haar bedrijf is een blockchain-incubator die twee jaar geleden is gestart na een aantal informele besprekingen over blockchain - waar ze sinds 2014 bij betrokken was. De incubator doet zaken met een heleboel bedrijven, groot en klein, en bouwt en onderzoekt echte toepassingen met blockchain. De meeste hebben niets te maken met cryptovaluta.

Ze vertelde dat meer dan vijftig verschillende sectoren nu ergens wel een blockchainpilot hebben lopen. Veel partijen komen bij iets als BlockSpaces om te zien wat blockchain precies voor je kan betekenen en hoe ze het kunnen gebruiken. Shores helpt ze om in te zien hoe deze technologie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hun eigen projecten beter van de grond komen.

Ze begon ooit als e-commercespecialist en raakte in 2014 betrokken bij een universitair project dat BitPay gebruikte, een platform waarmee winkeliers betalingen met cryptovaluta kunnen verwerken. Een lokale politicus zag de grotere potentie van het onderliggende blockchainplatform en wilde deze gebruiken voor betere transparantie bij verkiezingen. Shores kwam daarom vaak met geïnteresseerden samen om te spreken over de mogelijkheden en beperkingen.

Waarom blockchain niet je problemen gaat oplossen

Ik ben nog niet zo gewend dat blockchain-evangelisten vertellen waar het niet goed voor is. Mijn postvak stroomt over van de PR-prietpraat waarin verteld wordt dat blockchain al onze problemen gaat oplossen, inclusief kanker, religie en politiek. Mijn favoriete tot nu toe is hoe het uitbraken van de E.coli-bacterie in onze voedselvoorraad gaat voorkomen.

Maar Shores liet me inzien dat ik m'n mening moet nuanceren. Ik ben heel kritisch geweest over blockchainoplossingen. Blockchain is een goede beveiligingstechnologie om de integriteit van gegevens en data-stores te verifiëren. Het kan processen waar die verificatie van data-integriteit van cruciaal belang is - laten we zeggen transacties met betrekking tot onroerend goed, medische credentials etc - verkorten van weken of maanden naar seconden.

Maar blockchainbeveiliging gaat dan ook over data-integriteit en als wat je voorstelt geen issue heeft qua data-integriteit, dan is blockchain geen goede methode. Neem die E.coli-case. Er is geen grote uitbraak geweest omdat boeren in de keten die gezondheid en voedsel monitort databasewaarden wijzigden.

Het verraste me enigszins dat Shores het daarmee eens was. "Het grote probleem met het volgen van voedsel en ziektes is geen volledig data-integriteitsissue. Dat probleem ligt meer in het ontbreken van een database die iedereen gebruikt als hoofdbron die efficiënt, snel en nauwkeurig is in het volgen van voedseltransporten", legt ze uit. Blockchain is daar geen oplossing voor.

DLT versus blockchain

Shores liet me inzien wat ik niet had begrepen: wat de meeste leveranciers zoeken is iets wat lijkt op blockchain, maar het niet echt is. De meeste oplossingen zijn betere kandidaten voor een lichtgewicht versie van blockchain, de overkoepelende Distributed Ledger Technology (DLT), waar blockchain één variant van is.

Rosa ziet 'origineel blockchain' als een beveiligde, gedistribueerde, gedecentraliseerde, permission-less en open source ledger waarbij een ieder die een knooppunt draait de transactiegeschiedenis kan zien. Veel projecten kunnen zonder de meeste van deze eigenschappen. De meeste kunnen uit de voeten met een subset, maar kunnen voordeel behalen met een beveiligde gedistribueerde ledger.

Wat me mijn mening liet herzien, is dat 'blockchain' vaak als buzzword wordt gebruikt. Veel bedrijven die vragen hebben gesteld over blockchain zijn uiteindelijk uitgekomen bij DLT, wat veel beter paste. Het voordeel is dat de term blockchain een katalysator is geweest zodat mensen de voordelen van DLT hebben ontdekt.

In het voorbeeld van het volgen van de voedselvoorraad heeft 'blockchain' ertoe geleid dat meer partijen zijn gaan onderzoeken hoe ze een gedistribueerde database daadwerkelijk kunnen opzetten. Het is erg moeilijk om grote, wereldwijde projecten te starten, laat staan dat je er iets mee gedaan krijgt. Als de term blockchain ervoor heeft gezorgd dat dit soort databasetechnologie breder is omarmd, is het zo bezien eigenlijk geen slechte zaak dat de term zo gehypet werd.