Zorg en sleepwet funest voor vertrouwen in digitale privacy

Rapporten krijgen we in allerlei soorten en maten binnen. Vaak zijn ze gesponsord of geschreven door vendoren over en voor de markt die ze zelf bedienen. De Unisys Security Index is anders, omdat dit rapport is gebaseerd op feedback vanuit consumenten/eindgebruikers, een doelgroep die Unisys niet rechtstreeks bedient. Daar zit dus iets anders achter dan alleen maar eigenbelang, zou je kunnen zeggen. Reden genoeg voor ons om hier eens iets dieper in te duiken en het gesprek aan te gaan met Unisys, in de persoon van Jeroen Zonnenberg, Principal Consultant Security bij het bedrijf.

Vier soorten

De Unisys Security Index bestaat inmiddels al 11 jaar en gaat globaal over vier soorten veiligheid: nationale, financiële, persoonlijke en internetveiligheid. Op al deze gebieden nam de bezorgdheid af in Nederland. Sterker nog, Nederland is met 109 van de 300 punten het minst bezorgde land in de lijst landen waar mensen bevraagd zijn. Vorig jaar was de score nog 125 punten voor Nederland. De lijst met landen bestaat verder nog uit Argentinië, Australië, België, Brazilië, Colombia, Duitsland, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Filipijnen, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Hieronder zie je de scores van de Security Index sinds Unisys ermee is begonnen. Die is dit rapport met 173 identiek aan het vorige. Dus wereldwijd is de bezorgdheid niet afgenomen:

En hier de verdeling tussen de landen waar het onderzoek is uitgevoerd:

Controle is de sleutel, dus digitale veiligheid wordt belangrijker

Als we wereldwijd kijken naar de zaken waarover mensen zich het meeste zorgen maken, dan is het duidelijk dat het vooral de digitale onderdelen van het leven zijn die eruit springen. Denk hierbij aan bankpasfraude, maar ook dataprivacy en uiteraard cybersecurity. Dit soort zaken hebben met elkaar gemeen dat je er als persoon weinig controle over hebt. Dat maakt het onzekerder en dus eerder een reden tot zorg. Om fysieke veiligheid lijkt men zich relatief gezien een stuk minder druk te maken, ondanks de telkens terugkerende natuurrampen en terroristische aanslagen.

De Nederlandse cijfers laten enkele interessante algemene uitkomsten zien. Zo is er geen verschil tussen mannen en vrouwen, maar wel tussen verschillende leeftijden en inkomens. Aangezien de voornaamste bezorgdheid zit in digitale zaken en oudere mensen hier minder mee bezig zijn, is het verschil tussen jong en oud op basis van de cijfers wel te verklaren, volgens Zonnenberg. Al herhaalt hij tijdens ons gesprek meerdere malen dat het vrijwel onmogelijk is om echt harde uitspraken te doen aan de hand van dit soort cijfers.

Wat Zonnenberg wel durft te stellen, is dat er een samenhang is tussen een stijging van economische welvaart en dalende criminaliteit enerzijds en de resultaten van het huidige rapport anderzijds. Zo zijn lagere inkomensgroepen bezorgder over hun veiligheid dan hogere inkomensgroepen. Het is niet ondenkbaar dat die groepen onder de streep nog minder controle hebben of voelen over de zaken waarover men sowieso al het meest bezorgd is. Als hun bankrekening wordt gehackt bijvoorbeeld, dan hebben ze een veel beperkter financieel vangnet om op terug te vallen.

Twee hoofdthema's: sleepwet en de zorg

Een van de onderdelen waarover mensen in Nederland expliciet werden bevraagd, is de veelbesproken 'Sleepwet'. Alle aandacht die hier omheen is geweest in de media, lijkt zijn uitwerking niet gemist te hebben. Het heeft Nederlanders behoorlijk bewust gemaakt van hun privacy en de bescherming ervan. Slechts 34 procent van de ondervraagden geeft aan dat hij of zij denkt dat hun privacy voldoende is beschermd binnen die nieuwe wet.

Ook de zorg komt er niet best vanaf in het onderzoek. Er is opvallend weinig vertrouwen in de beveiliging van digitale patiëntgegevens bij zorginstellingen. Slechts 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat hij of zij ervan overtuigd is dat gegevens veilig genoeg zijn. Wat ons betreft is dit een van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Het gedoe rondom het Elektronisch Patiënten Dossier zou hier een rol in gespeeld kunnen hebben, volgens Zonnenberg. Daarnaast staat de gezondheidszorg ook niet bepaald bekend als branche waarin ICT bovenaan de lijst met prioriteiten staat.

Het rapport geeft sowieso aan dat mensen niet zomaar bereid zijn om (al dan niet in de zorg) data te delen met derden. Dat is een goede zaak, denkt Zonnenberg, want dat geeft aan dat er een kritische cultuur heerst. Kritisch kijken naar wat er met je data gebeurt is iets wat we allemaal zouden moeten doen. Zeker in een wereld waarin alles meer en meer digitaal wordt.

Security-markt moet awareness creëren

Het is wat ons betreft interessant dat een partij zoals Unisys wereldwijd mensen bevraagt over hun gevoel van veiligheid. Aangezien 'gewone' burgers doorgaans niet de doelgroep zijn van dit bedrijf, zijn we benieuwd waarom men dit rapport maakt.

Voor een belangrijk deel gaat het hierbij volgens Zonnenberg om het creëren van awareness. Security is mensenwerk en is iets wat de mensheid in het algemeen betreft, zo zegt hij. Zeker bij het steeds verder in elkaar overlopen van de verschillende gebieden, binnen organisaties maar ook van binnen naar buiten toe, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat er zoal speelt. Er is immers geen harde grens meer in de online wereld, niet tussen de IT van bedrijven en de buitenwereld en niet tussen landen. Alles wordt langzaam maar zeker grenzeloos.

Rapporten zoals de Unisys Security Index zou je dus kunnen zien als een vraag om ondersteuning vanuit de security-wereld. Men kan het niet meer alleen (mocht dat ooit het geval geweest zijn) en zoekt de samenwerking met de andere betrokken partijen. Het is een multidisciplinaire exercitie, waarbij niet alleen de techniek, maar ook de business en de medewerkers (dus ook de burgers) samen met de security-vendoren de strijd aangaan met het gevoel van onveiligheid.