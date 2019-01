Hoe zit het precies met de Ethereum Classic-diefstal?

Coinbase merkte onregelmatigheden op die leken te suggereren dat de ledger van Ethereum Classic werd herschreven. Dat kun je (als de cryptografie tenminste goed is geïmplementeerd) alleen doen als je de meerderheid van de knooppunten in bezit hebt en zo consensus kunt afdwingen over transacties. Deze zogeheten 51-procentaanval is makkelijker te bereiken op blockchainnetwerken met relatief weinig knooppunten en dat is dan ook het geval bij ETC.

We can confirm that there was a successful 51% attack on the Ethereum Classic (#ETC) network with multiple 100+ blo... twitter.com/i/web/status/1... — Bitfly (@etherchain_org)7 January 2019

De Ethereum Foundation zal niet blij zijn met dit nieuws, aangezien de naam van de cryptovaluta (opnieuw) wordt geassocieerd met een grote diefstal. Die zal er dan ook op wijzen dat hoewel de naam suggereert dat het om de officiële keten gaat, dit niet het geval is. ETC is een veel kleiner netwerk dan van Ethereum zelf (ETH), waardoor een 51-procentaanval sneller mogelijk is.

Wat is het verschil met Ethereum?

ETC wordt door volgers gezien als de 'originele' Ethereum-blockchain, maar niet langer de 'officiële'. Via een hack drie jaar geleden ging een onverlaat aan de haal met 3,6 miljoen Ether, de native cryptovaluta op de blockchain. Er kwam vrij snel een voorstel van de originele ontwerper van Ethereum, Vitalik Butarin, om de blockchain te forken om de hack ongedaan te maken.

Het probleem volgens sommige operators van de blockchain is dat er niets mankeerde aan Ethereum zelf. De fout zat in het kort in een complex smart contract dat hoorde bij een decentraal kapitaalfonds (de DAO) waarmee investeerders werden getrokken. De aanvaller kon calls maken naar dat contract op dat ene Ethereum-adres om Ethers over te boeken, voordat het smart contract werd bijgewerkt met de nieuwe data.

Met andere woorden, de blockchain werkte precies zoals omschreven door de makers, maar niet zoals de smart contract-developers hadden bedoeld. Dat leidde tot een principieel conflict binnen de Ethereum-community. De discussie kwam neer op de vraag wat belangrijker is: een ongewijzigde originele ledger zoals bedoeld maar met mogelijk reputatieverlies, of een fork waarbij de DAO-fout wordt hersteld en waarmee je demonstreert dat Ethereum zich kan aanpassen bij grote problemen?

Tien procent van ETH

Zo'n tien procent van de Ethereum-nodes bleven op de 'oude' ledger die niet compatibel is met de nieuwe waar de gewraakte smart contract-hack ongedaan is gemaakt. De blockchains van de twee zijn hetzelfde vanaf diens genesis-block tot op blokhoogte 1920000. Vanaf dat moment scheiden de wegen: ETH is de officiële keten en ETC, verder bouwend op de blockchain vóór de wijziging, is daarmee de fork.

Dit was een kortere versie van onze eerdere uitleg: Wat is Ethereum Classic en wat is het verschil met ETH?

ETC leest niet wat je verder met de tokens op ETH doet, dus wat Ethereum Classic betreft zijn de originele transacties van kracht en heeft de bezitter zijn of haar tokens ongeacht wat er daarna gebeurde in post-fork Ethereum. Coinbase voegde vorig jaar ETC toe al verhandelbaar token naast ETH, BTC, BCH en LTC.

51-procentaanval

Op 5 januari merkte Coinbase op dat er iets spaak liep in de blockchain van ETC en werd een double spend opgemerkt. Dat is precies wat de naam suggereert: één munt wordt meer dan eens verhandeld. Dat zou niet mogelijk moeten zijn: de fysieke euro die ik aan jou geef, kan ik niet ook aan je collega geven. Cryptovaluta zijn ontworpen om deze fysieke praktijk na te bootsen. Maar dat gaat er vanuit dat het consensumodel betrouwbaar is omdat de valuta gedecentraliseerd genoeg is.

Lees meer over het double-spendprobleem en andere uitdagingen van digitaal geld in ons achtergrondartikel: 10 jaar Bitcoin: van cyberbucks (1994) naar bitcoin (2009)

Een partij kan de consensus over de transacties kan beïnvloeden alleen als die de consensus zelf bepaalt en de meerderheid van de knooppunten van het netwerk zo ver krijgt om de transactieketen van die partij te accepteren. Dat is precies wat er is gebeurd met ETC, zo blijkt uit de blogpost van Coinbase. Vanwege de verwarring over de transactieketen besloot het bedrijf om de handel tijdelijk stil te leggen.

In een analyse de dagen erop ontdekte Coinbase dat er nog eens acht keer valuta twee keer waren uitgegeven. Er zijn inmiddels 15 onregelmatigheden opgemerkt met ETC wat neerkomt op het dubbel uitgeven van 219.500 ETC, tegen de koers van afgelopen weekend zo'n 950.000 euro waard. Op het moment van schrijven is het nog steeds niet mogelijk om ETC te verhandelen via de populairste cryptobeurs. De koers van de valuta is gedaald: van net geen 5 euro afgelopen weekend naar €4,51 op het moment van schrijven.