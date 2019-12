Brexit biedt kansen voor Nederlandse techbedrijven

Verschillende Nederlandse techorganisaties zagen jaren geleden al de voordelen in van een aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk, juist voorál vanwege de Brexit. Wat er ook precies gaat gebeuren, of er nu een overeenkomst komt met de EU of dat we een periode van onzekerheid tegemoet gaan, één ding staat buiten kijf: Britse partijen zullen zich comfortabeler voelen met een Britse partner in plaats van een Europese, vooral in de techsector waar bijvoorbeeld data wordt uitgewisseld tussen landen.

Dat betekent dat het voor Nederlandse techbedrijven interessant is om een aanwezigheid te hebben in het land, zodat Britse klanten hun middelen lokaal kunnen houden. Brexit biedt daarom niet alleen problemen en uitdagingen vanwege het goederen- en dataverkeer met de rest van Europa, maar ook kansen voor bedrijven die hierop inspelen.

"Je hebt te maken met allerlei grensoverschrijdende middelen, bijvoorbeeld software, servers, cloud", zegt Hans Keijmel, Global Director Account Management van BloomReach. Amsterdams softwarebedrijf Hippo ging enkele jaren geleden samen met BloomReach en voert nu ook deze naam. De software die het bedrijf maakt wordt onder meer gebruikt door de Rijksoverheid en de Nederlandse Politie, Universiteiten en bedrijven als ING, Albert Heijn en Grandvision. Het bedrijf heeft er nu voordeel van dat het al lange tijd in het VK aanwezig is.

Uitdagingen met Brexit

Het lastigste van Brexit is dat nog steeds onduidelijk is waar we precies aan toe zijn. Zie bijvoorbeeld een rapport van PWC dat bijna drie jaar oud is en nog bijna net zo actueel is als destijds (PDF). PWC beschrijft dat je als bedrijf goed moet kijken wat de fiscale, juridische en personeelsgevolgen zijn als je als grensoverschrijdend bedrijf met Brexit te maken krijgt en merkt op: "Het is noodzakelijk zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn." Maar juist dat is nog steeds een uitdaging.

"Niemand weet wat de impact zal zijn", zegt Keijmel. Bedrijven wachten de toekomst af en bereiden zich voor op verschillende scenario's. Onduidelijkheid is er vooral over de gevolgen van Brexit voor import en export. Bedrijven als Siemens, Honda en Jaguar Land Rover zijn al tijden bezig met het vullen van opslagloodsen in het VK om eventuele vertragingen post-Brexit op te vangen, zodat de productie er niet te veel onder lijdt. BMW plant naar verluidt om zijn fabrieken in het land post-Brexit een maand te sluiten om de impact even af te wachten voordat productie wordt hervat.

De extra inkoop dit jaar vanwege Brexit-vrees zou een tijdelijke positieve economische impact op het VK hebben, hoewel dat natuurlijk eveneens betekent dat er een tijdelijke negatieve economische impact is post-Brexit, omdat bedrijven hun eerder gekochte voorraden inzetten in plaats van het investeren in nieuwe aanbestedingen. Nederlandse bedrijven die in het VK aanwezig zijn, zien vooral een uitdaging qua voorraadbeheer.

De vrees is dat de export van Britse bedrijven gaat lijden onder de Brexit, maar dat biedt tegelijkertijd kansen voor organisaties die er rekening mee houden dat het VK minder handelt met de rest van de EU. Leaseweb breidde zijn hostinginfrastructuur uit naar het Verenigd Koninkrijk een jaar ná het Brexit-referendum, zo legt Eltjo Hofstee, Managing Director van Leaseweb UK uit. "We zagen daar kansen."

Kansen van Brexit

In het geval van Leaseweb waren er drie redenen om zich enkele jaren geleden in het land te vestigen, legt Hofstee uit. Ten eerste is er de lagere latency voor Britse klanten met Britse datacenters ten opzichte van het verbinden met het Europse vasteland. Ten tweede biedt het de mogelijkheid om data lokaal te hosten, zodat bedrijven die in de VK gevestigd zijn en gebruik maken van deze hosting diensten van Leaseweb zonder problemen aan lokale compliance vereisten kunnen voldoen, want vaak wordt vereist dat de servers in een lokaal datacenter moeten staan. Ten derde is het qua valuta makkelijker, omdat het VK niet meedoet met de Euro en er makkelijker af te rekenen is met Ponden wanneer de infra, data en klanten zich allemaal in hetzelfde monetaire gebied bevinden.

De op handen zijnde Brexit zorgt ervoor dat het tweede argument, de lokale beschikbaarheid van servers bij Leaseweb UK waarmee de klant voldoet aan de lokale compliance eisen, een nog relevantere reden is om te hosten in het VK. Diverse Britse klanten werden de afgelopen jaren meerdere malen nerveus van het vooruitzicht van een no deal Brexit en de mogelijke gevolgen voor klantdata. "Ze kozen dan liever voor servers bij Leaseweb in het VK, in plaats van Amsterdam of Frankfurt", licht Hofstee toe.

Data-uitwisseling tussen VK en EU

Keijmel van BloomReach zegt dat er veel gaat afhangen van de juridische interpretatie van een eventuele deal. Omdat regels niet helemaal helder zullen zijn, vooral in de beginperiode nadat het verenigd Koninkrijk de EU verlaat, is het voor Britse bedrijven beter om het zo zwart/wit mogelijk te zien en te kiezen voor de veiligste optie. Volgens de Global Director verwachten klanten dat in het VK gevestigde bedrijven de opties kiezen die het beste passen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het interpreteren van Brexit-regels, bijvoorbeeld bij het aanbesteden van middelen uit de EU en eventuele datatransport.

Want dat is vooral in de techsector een heikel punt. Bij een harde scheiding tussen de Europese Unie en het VK is veel onduidelijk over wat de gevolgen zijn voor de infrastructuur. Hoe zit het bijvoorbeeld met persoonsgegevens? "De GDPR [AVG in Nederland] is hier ook verankerd in de lokale wetgeving, dus daar verandert op korte termijn niets aan", licht Leaseweb's Hofstee toe, tenzij, in geval van een harde Brexit, het VK ook in de toekomst moet bewijzen dat het voldoet aan het beschermingsniveau van de GDPR, die in Europa steeds verder evolueert. Wat dat betreft is de overgang niet meteen zo radicaal, maar over een paar jaar is dat misschien helemaal anders.

"In geval van een harde Brexit, of op langere termijn, wordt er mogelijk het een en ander gewijzigd aan de Britse wetgeving", merkt Hofstee op. Klanten die gebruikmaken van puur Britse servers zouden dan wellicht een voordeel hebben ten opzichte van bedrijven die data verspreid hebben over verschillende locaties in de EU. Dat kan in de loop der jaren uitdagingen opleveren.

Om al deze redenen hebben Nederlandse techorganisaties die ook een aanwezigheid in het VK hebben een competitief voordeel ten opzichte van landen die een infrastructuur hebben binnen de Europese Unie. Momenteel staat de uittreding gepland voor 31 januari, maar eerst zijn er morgen, op 12 december, verkiezingen in het VK en de uitkomst daarvan is veelzeggend voor de toekomst van Brexit.