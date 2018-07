Vrije internet krijgt zware klap van omstreden EU-richtlijn

Deze week stemt het Europese Parlement in een plenaire vergadering over twee omstreden copyright-maatregelen. Die zijn door de planningsfase en werden twee weken geleden goedgekeurd door EP-commissie JURI (PDF). Die heeft een mandaat om het voorstel van de Europese Commissie voor te leggen aan de Europese Raad (de lidstaten), maar het Parlement kan dit deze week nog blokkeren. Diverse partijen willen eerst een debat over de inhoud.

Rem op digitale economie

Verschillende techpioniers hebben zich uitgesproken tegen de maatregelen. Met name artikel 13, officieel "gebruik van beschermde inhoud door aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en toegang daartoe verlenen", in de volksmond beter bekend als het 'uploadfilter' stuit veel mensen tegen de borst.

Tegenstanders zijn bang dat dit een rem zet op de digitale economie, onder meer omdat web-startups onevenredig worden benadeeld als ze een filter moeten opzetten, vooraf filteren een disproportionele maatregel is, allerlei creatieve content vooraf wordt geblokkeerd en het daglicht niet te zien krijgt en niet in de minste plaats omdat het censuur sterk in de hand werkt.

Weerstand

Kortom, artikel 13 zou een einde kunnen maken aan de droom van open en vrij internet zoals Tim Berners-Lee (uitvinder van HTML) en Vint Cerf (pionier van TCP/IP) dat voorzagen.

Ook techbedrijven en academische instituten hebben zich uitgesproken tegen de nieuwe copyrightwet waar we enkele weken geleden uitgebreider op ingingen. Onder meer de Nederlandse Consumentenbond, Bits of Freedom en diverse organisaties steunen de acties tegen de voorstellen.

Voor meer informatie over artikel 13 verwijzen we je graag door naar dat artikel, om niet al te veel in herhaling te vallen. Korte versie: artikel 13 is op z'n zachtst gezegd niet zo'n mooi vooruitzicht. Voordat we overgaan op wat er nu gaat gebeuren in het EP deze week, even een opfrisser over de linkbelasting.

Toeslag op herpublicatie links

Ten tweede is ook Artikel 11 door de juridische commissie van het parlement goedgekeurd. Dit stukje van de nieuwe copyrightrichtlijn draait om de "bescherming van perspublicaties met betrekking tot digitale toepassingen", beter bekend als de linktax. De weerstand daartegen is er ook, maar krijgt minder aandacht, omdat het minder om de inperking van fundamentele waarden van het web gaat, zoals het geval is met het uploadfilter.

Het idee van een linktax is dat partijen een toeslag betalen over het linken naar content waar auteursrechten op rusten. In Spanje is dit ook geprobeerd en daar pakte het desastreus uit voor juist de uitgevers die hiervoor hadden gelobbyd. Het aanvankelijke idee was dat bedrijven als Google een belasting zouden betalen voor het weergeven van snippets van artikelen. Zulke Google-samenvattingen zouden er volgens sommige uitgevers voor zorgen dat gebruikers alleen nog maar deze lezen, en niet de daadwerkelijke artikelen.

Daling verkeer

Uitgeverijen in andere landen die deze tactiek probeerden, kregen te maken met een daling van verkeer, omdat Google simpelweg geen snippets meer besloot weer te geven om te voorkomen de belasting te betalen. Of ze visten klagende publicaties uit Google News, waardoor het zoekbedrijf geen royalty's hoefde te betalen. In beide gevallen pakte dit slecht uit, omdat het verkeer aan websites stevig daalde omdat ze niet meer opdoken in de nieuwsresultaten van Google.

Spanje dacht het slimmer aan te pakken, door Google sowieso te laten betalen voor het uitbaten van Google News, in de hoop deze ontwijking te voorkomen. Als gevolg van deze draconische maatregel, reageerde Google net zo extreem en trok zich terug met Google News uit de Spaanse markt. Nog erger, Google toonde ook geen resultaten meer van Spaanse nieuwsbronnen in het volledige Spaanse taalgebied, bijvoorbeeld Latijns-Amerika.

Rampzalige tax

Voor Spanje pakte het verkeerd uit en een rapport uit 2015 van een vereniging van Spaanse uitgevers was niet mals: de maatregel leverde lagere klikratio's, dalende advertentieinkomsten, had een negatieve impact op innovatie, en bleek slecht voor het gehele internetecoysteem, met vooral nadelen voor kleinere uitgevers die geen publiek konden aanboren.

Landen als België, Duitsland, Frankrijk en Spanje hadden zo allemaal hun eigen negatieve ervaring met de linktax, waardoor je zou denken dat het idee inmiddels een stille dood zou zijn gestorven, omdat het bewijs dat het averechts werkt zich huizenhoog heeft opgestapeld. De Europese Commissie zet ondanks dat door, volgens The Financial Times ook omdat de EC onder druk staat van telecombedrijven om Google en WhatsApp aan te pakken, omdat de techbedrijven worden gezien als katalysator van inkomstenverlies.

Groei verzet

Ondertussen groeit het verzet tegen artikel 11 en artikel 13. De hele nieuwe richhtlijn die de EC heeft opgesteld werd onlangs door de juridische commissie van het Europees Parlement geloodst. Een van de Europarlementariërs die zich het hardst verzet tegen de voorstellen is MEP Julia Reda.

Reda eist deze week dat alle 750 leden van het EP zich uitspreken in een plenaire stemming over het mandaat van JURI om verder te onderhandelen met de Raad over de nieuwe copyrightrichtlijn. Dat zou een goed moment zijn om het debat te openen over wat er moet veranderen aan de richtlijn.

Onder meer de Europese Groenen zijn niet te spreken over het mandaat van JURI. "Onze fractie in het Europees Parlement heeft een debat en stemming aangevraagd om het complete parlement de kans te geven zich uit te spreken over het onderhandelingsmandaat", aldus Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks). Ze laat aan Computerworld weten dat een van de problemen met het huidige voorstel is dat het uploadfilter het probleem van auteursrechtenschending bij de burger wordt gelegd.

Censuur via uploadfilter

Volgens ENF-parlementariër Auke Zijlstra (PVV) zijn er stapels brieven binnengekomen van bezorgde burgers. "Mensen zijn bang dat het uploadfilter ook gebruikt gaat worden voor het filteren van meningen", zegt hij en hij noemt die angst 'niet geheel onterecht'. "Natuurlijk heeft de digitalisering van media, kunst en eigenlijk onze hele samenleving consequenties. Maar deze richtlijn die onze soevereiniteit aantast, onduidelijke voordelen heeft, en vooral angst kweekt onder de mensen is niet het antwoord."

Dat er wel iets moet veranderen, onderschrijft Sargentini ook. "Platforms als Facebook en Google verkopen advertenties en verdienen zo geld aan het creatieve werk van een ander. Muzikanten, filmmakers enzovoort horen daarvoor gecompenseerd te worden. Gratis content bestaat niet."

Maar het uploadfilter is volgens haar fractie geen oplossing voor dat probleem. Ze spreekt haar zorgen uit dat ook auteursrechtenvrije content 'vast komt te zitten in het filter', zoals aanbod met Creative Commons-licenties en memes. "De rapporteur maakt ook geen onderscheid tussen creatieve content zoals muziek en nieuwsberichten", zo laat Sargentini weten "Dat beperkt de beschikbaarheid van nieuws, zeker door kleine aanbieders, en dat is niet goed voor een democratische samenleving."

Wordt vervolgd...

Zijlstra ziet de komende week strijdbaar tegemoet: "Ik heb dit eerder meegemaakt. ACTA ging over een vergelijkbaar onderwerp en daar heb ik toen meer dan 5000 e-mails over ontvangen. Het ging ook niet door. Democratie moet betekenen dat ik als volksvertegenwoordiger luister naar wat mensen vinden en denken. Het minste is dan wel een debat."

Sargentini: "Als het Europees Parlement met dit slechte onderhandelingsmandaat met de Raad en Commissie aan tafel gaat zitten, is de kans verkeken dat er een goede oplossing komt die artiesten helpt en het vrije internet beschermt."

Mocht het mandaat voor onderhandeling over de copyrightrichtlijn er toch doorkomen, zijn er nog een paar vervolgstappen. Als eerste gaat de EC de komende maanden met de Raad (BuZA-ministers van lidstaten van de EU) onderhandelen over de inhoud. Als dat concept vervolgens is bekeken door de juristen, komt het wetgevende instrument nog terug in het Europarlement voor een finale stemming, en dat wordt zo rond de jaarwisseling verwacht.