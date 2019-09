Moeten open source-licenties vechten tegen onrecht?

De open source definitie heeft het zwaarder te verduren de laatste jaren met bedrijven als MongoDB die de definitie van open source proberen te verleggen om ook propriëtaire software te omvatten. Maar recentere aanvallen die met de beste bedoelingen zijn uitgevoerd kunnen de meeste schade aanrichten.

Afgelopen donderdag trok een open source-ontwikkelaar zijn software van Chef, omdat Chef zaken deed met de Amerikaanse immigratiedienst ICE. De systemen van klanten gingen daardoor onderuit. Op vrijdag had het bedrijf niet alleen de uitval alweer verholpen, maar ook zijn beleid veranderd en deed geen zaken meer met ICE.

Je kunt het een ontwikkelaar niet kwalijk nemen dat hij wil dat zijn code alleen voor goede dingen worden gebruikt. Maar sommige mensen willen verder en er gaan stemmen op om ervoor te zorgen dat licenties ervoor zorgen dat software niet immoreel of onethisch mag worden gebruikt, hoe dat verder ook wordt gedefinieerd.

Deze laatstgenoemde licenties, net als de Hippocratic License, hebben goede bedoelingen, maar kunnen de open source software die ze willen helpen juist schade toebrengen.

Lastige definities

De ethische licentie Hippocratic License komt vanuit de MIT Licentie, maar is aangepast om de impact van onethisch gebruik van open source software te beperken. Het is dus een extensie van een van de meest open licenties ter wereld, maar het probleem is dat het niet meer open is:

"De software mag niet worden gebruikt door individuen, bedrijven, overheden of andere groepen voor systemen of activiteiten die het fysieke, mentale, economische of algemene welzijn van kansarme individuen of groepen bewust in gevaar brengen, schade berokkenen of anderszins bedreigen."

Dat lijkt duidelijk, nietwaar? Gebruik mijn software niet om gezinnen te scheiden bij de grens, ICE! Maar een probleem hiervan is dat sommige mensen vinden dat ICE juist goed werk doet. Mijn punt is niet dat een groep juist of slecht bezig is, maar dat dit een heel subjectieve vraag is. En dat subjectiviteitsprobleem ga je overal tegenkomen.

Stel je bijvoorbeeld voor dat ik pornografische producenten uitsluit voor het gebruik van mijn software, omdat ik heb gezien hoe mensen en families kapotgaan door pornoverslaving. Hoe sterk ik ook vind dat mijn software porno niet mag ondersteunen, zijn er een hoop andere mensen die een sterke mening hebben over het tegenovergestelde. We zouden allebei vinden dat we gelijk hebben. Dat werkt voor gesprekken op Twitter, maar het is onmogelijk om dit af te vangen met een licentie.

De licentie richt zich natuurlijk enkel op het "fysieke, mentale, economische of algemene welzijn van kansarme individuen of groepen", maar waarom? Als iets kwaadaardig is en schade toebrengt, waarom zou je dan de toepassing van een ethische licentie beperken? Kan dat überhaupt juridisch? "Kansarm" is een arbitrair onderscheid zonder duidelijk definitie, in tegenstelling tot 'beschermde klasse' die redelijk duidelijk is gedefinieerd in onze wetgeving. "Kansarm" loopt tegen allerlei misverstanden en verkeerde toepassingen aan.

Het is heel goed bedoeld, maar het is niet juist.

Houd open source open

Er zijn meer pogingen om wijzigingen door te voeren aan open source, vaak door heel andere gebruikers dan de ontwikkelaars die de open source-revolutie destijds aftrapten. Luis Villa wijst er op Twitter op dat "witte man van middelbare leeftijd" van open source-starters niet past bij de "996-voorstanders die de mantel van open source claimen, noch de vele jongere (en veel diversere) tegenstanders van ICE, noch de mensen die me e-mailde over een anti-koolstofmonoxide licentie, noch..."

Onder de oppervlakte van deze bewegingen zie je mensen die te maken hebben met echte sociale issues. De Anti-996 licentie vereist dat bedrijven zich houden aan internationale arbeidsrechten in de hoop te voorkomen dat bijvoorbeeld Chinese werknemers worden uitgebuit om van negen uur 's ochtends tot negen uur 's avonds te werken, zes dagen per week (9-9-6). Zo'n licentie is veel beter af te dwingen dan Hippocratic, omdat er duidelijke richtlijnen zijn, terwijl Hippocratic aan de mening van gebruikers is overgelaten.

Dit is een nobel idee, maar ik ben er niet helemaal uit of het ook een goed idee is. Nee, niet omdat ik graag mensen uitgebuit zie worden; ik houd ook van een goede balans tussen werk en privé en wil dat iedereen van hetzelfde kan genieten. En ook niet omdat ik voorstander ben van het immigratiebeleid of een van de vele andere maatschappelijke problemen die onze software mogelijk maken.

De reden dat ik niet van zulke licenties houd en waarom ze bijna altijd per definitie slecht zijn, hoe goedbedoeld ze ook zijn, is omdat ze open source minder toegankelijk maken. Met elke beperking van een licentie wordt open source minder open. Het is lastig, zo niet onmogelijk, om op te leggen wat je mag doen met open source software zonder te beperken wat er mogelijk is. Elke regel code van populaire open source infrastructuur kan worden gebruikt voor goede dingen in de wereld, maar ook heel slechte dingen. Net als vrijheid van meningsuiting moet je het ene toestaan als je het andere wil, omdat mensen vrijheid hebben om te kiezen (en dan inderdaad naar mijn mening vaak de verkeerde keuze maken).

Een vriend van me vertelde me over mijn gesprekken hierover op social media dat Twitter slechts het medium is [voor goede en slechte ideeën over open source om te bloeien of juist te rotten], het probleem en de kansen zijn de mensen. De mensen. Met deze nieuwe open source-licenties leggen we op wat mensen wel en niet kunnen doen met onze software en ik denk dat dit een doos van Pandora is die we beter niet open kunnen maken.